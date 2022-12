Bil­der vol­ler Farb­sc­hön­heit und Aus­drucks­stär­ke, da­zu stim­mungs­voll und rea­lis­tisch in Sze­ne ge­setzt und da­bei al­les mit fei­nen De­tails ver­se­hen: Hel­mut Preis­ner stellt der­zeit be­ein­dru­cken­de Öl­ge­mäl­de in Klin­gen­bergs Ga­le­rie Kun­straum in der Lin­den­stra­ße 6 aus.