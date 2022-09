Werke aus Bein, Gold und Stoff im Jugendzentrum Miltenberg

Caritas-Verband setzte mit Ausstellung seine Reihe »Kultur für alle« fort

Miltenberg 18.09.2022 - 15:36 Uhr < 1 Min.

Die beiden Kunstschaffenden Lilly Götz und Martin Pechtold während der Ausstellung im Jugendzentrum.

Kostenfreier Zugang zu Kunst

Gerade in der jetzigen Zeit der massiven Teuerungen ist bei vielen Menschen für echten Kunstgenuss kein Geld mehr vorhanden. Daher bleibt die schon seit vielen Jahren verfolgte Idee der Caritas, kostenfreien Zugang zu Musik und bildender Kunst zu ermöglichen, von besonderer Bedeutung.

Die beiden Kunstschaffenden Lilly Götz aus Waldaschaff und Martin Pechtold aus Miltenberg hatten sich erst dieses Jahr zum »Büro für KunstStoffWechsel« zusammengeschlossen, und zeigten am vergangenen Wochenende in den Räumen des neuen Jugendzentrums in Miltenberg in ihrer ersten Ausstellung gut 25 von ihnen geschaffene Exponate.

Die beiden Kunstschaffenden vereinen abstrakt- expressionistische Malerei auf Leinwand und anderen textilen Stoffen mit Objekten und Assemblagen aus Bein, Blattgold, Elektroteilen und vielem mehr.

Verschiedene Themenblöcke

Das Zitat von Oscar Wilde »Kein großartiger Künstler sieht die Dinge so, wie sie wirklich sind. Wenn er es täte, wäre er kein Künstler mehr« umschreibt wohl sehr treffend diese ungewöhnliche Ausstellung. Es wurden unter anderem Exponate mit den Themenblöcken »Leben & Tod«, »Blick«, »Heimat« und »Solidarität« dem Kunstliebhaber gezeigt.

Werner Rodenfels

