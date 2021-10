Werbegemeinschaft M-City setzt auf "Erlebnis Miltenberg"

Einzelhandel ist vergleichsweise gut durch die Krise gekommen

»Der Miltenberger Einzelhandel ist vergleichsweise gut durch die beiden Corona-Jahre gekommen«, bilanziert Dorothea Zöller im Gespräch mit unserem Medienhaus. Natürlich hätten in den vergangenen Monaten auch Ladeninhaber aufgegeben, »aber das waren welche, die das ohnehin geplant hatten«. Nach ihrer Kenntnis habe es in der Innenstadt keine coronabedingten Geschäftsschließungen gegeben, sagen die M-City-Vorsitzenden: »Im Gegenteil, es gab sogar Neueröffnungen.«

Düstere Prognosen

Dabei herrschte im Handel bundesweit tiefe Depression und es gab düstere Prognosen. Nach einer Konsumentenumfrage vom Januar fürchteten 80 Prozent der Befragten, dass viele Innenstadtgeschäfte die Krise nicht überleben werden. Im vergangenen Jahr im November hatte der Wert noch bei 69 Prozent gelegen. Schwierig bleiben die Zeiten durch die Konkurrenz des Onlinehandels und durch Kaufzurückhaltung der Kunden.

»Die Krise schlägt auf die Verbraucherstimmung durch«, stellte der Handelsverband HDE zu Jahresbeginn fest. Erst wenn die Menschen wieder von einer »nachhaltigen Besserung der konjunkturellen Lage und ihrer eigenen Einkommenssituation positiv überzeugt sind«, sei ein Konsumschub zu erwarten.

Gegen solche Prognosen hätten sich Geschäfte und Gastronomen der Kreisstadt mit viel Kreativität und Einsatz gestemmt, sagt Dorothea Zöller. »Unsere Mitglieder haben immer alles gemacht, was gerade möglich war - von eigenen Online-Angeboten bis zum Lieferservice.« So hätten viele auch während der Lockdowns ihre Kunden weiter betreuen und an sich binden können.

»Und wir haben nach der Wiedereröffnung erfahren, wie sehr den Menschen persönliche Beratung und Service, also das echte Einkaufserlebnis, gefehlt haben«, ergänzt Andrea Kirchgessner. Sehr zufrieden zeigen sich die Vorsitzenden der Werbegemeinschaft auch mit der Unterstützung durch die Stadt. »Dass wir praktisch von einem Tag auf den anderen mitten in der Fußgängerzone im Alten Rathaus ein Testzentrum einrichten konnten, hat sehr geholfen.«

Unterstützung aus der Region

Viel Unterstützung sei auch von Unternehmen der Umgebung gekommen, die an ihre Beschäftigten »Heimatgutscheine« ausgegeben haben. »Die Firmen konnten ihren Mitarbeitern so einen steuerfreien Corona-Bonus auszahlen und damit auch noch die eigene Region, ihren eigenen Standort stärken«, sagt Zöller.

Der Kreisstadt hat besonders geholfen, dass Miltenberg als Tourismusziel nur kurze Einbrüche, zeitweise an den Wochenenden hingegen wahre Anstürme von Tagesausflüglern erlebte. Während in den Städten und Gemeinden ringsum die Einkaufsstraßen verödet waren, war die Miltenberger Fußgängerzone selbst in Lockdown-Zeiten belebt. Im Sommer waren die Main-Promenade und auch der Biergarten des Lechner-Wirts Mathias Hoffmann wahre Besuchermagnete.

Das »Gesamterlebnis Miltenberg« zu stärken, sehen Zöller und Kirchgessner als Erfolgsrezept und wollen dabei weiter ihre »Zutaten« beisteuern. Für den traditionellen Weinherbst, der seit vielen Jahren Besucher nach Miltenberg lockt, hatte die M-City eine coronakonforme Alternative gefunden: »Wir hatten keine Bänke und Tische auf dem Engelplatz, aber verteilt über die Innenstadt waren wieder alle Weinstände vertreten«, sagt Zöller. Die Möglichkeit, durch Miltenberg zu schlendern und immer wieder Weine zu verkosten, hätten viele Besucher sehr genossen.

So soll es auch im Advent werden, wenn statt des gewohnten Weihnachtsmarkts in Miltenberg das Angebot »Weihnachtszeit« heißt. Eine optische Attraktion werden dabei die beleuchteten Baumkronen entlang der Mainpromenade sein. In der Fußgängerzone wird es Glühwein- und Essensstände geben; nicht konzentriert am Marktplatz und Engelplatz, sondern verteilt über die Innenstadt.

Am weiteren Programm wird noch gearbeitet. Man habe viele Ideen, aber es sei noch nicht ganz klar, was unter den dann geltenden Coronaauflagen möglich sei, so die M-City-Verantwortlichen. Der Besuch im Miltenberg werde aber in jedem Fall lohnen.

