Wer zieht 2023 ins Erlenbacher Rathaus ein?

Eine Analyse von Renate Ries

Erlenbach a.Main 13.05.2022 - 10:00 Uhr 4 Min.

Rathaus in Erlenbach. Rathaus in Erlenbach. Rathaus in Erlenbach.

AMTSINHABER BERNINGER

Michael Berninger hat als langjähriger Rathauschef einen satten Amtsträger-Bonus. Er ist seit 1999 im Amt und derjenige, der bei den Bürgern der größten Kommune des Landkreises mit Abstand am präsentesten ist. Alle anderen - aus dem CSU-Lager oder von anderen Parteien - müssten sich abstrampeln, um eine ähnliche Öffentlichkeit zu bekommen.

Ganz offensichtlich hat Berninger immer noch Spaß am Amt. Am 26. März 2022 hat er auf Facebook gepostet: »Genau vor fünf Jahren wurde ich von Ihnen zum vierten Mal zum Bürgermeister gewählt. Danke nochmals für das damalige Vertrauen. In einem Jahr stehen erneut Bürgermeisterwahlen an und es gibt immer noch viel zu tun, also...« - klingt wie eine erneute Bewerbung.

Michael Berninger deutet in einem Post an, dass er weitere Jahre Lust aufs Amt.

Auffallend war seine Marketing-Offensive in den sozialen Netzwerken im Februar. Der gelernte Versicherungskaufmann platzierte meinungsstarke Posts in auffälliger Optik und mit eingängigen Formulierungen wie »Demokratie? Ja, was denn sonst?«

Werbekampagne auf Facebook

In Anlehnung an diese Slogans kann man fragen: Ja, wer denn sonst? Ein anderer CSU-Kandidat drängt sich nicht auf. CSU-Mann Berninger hat keinen Nachfolger aufgebaut. Aber er zeigt sich in den sozialen Medien gerne mit der nächsten Generation, zum Beispiel mit Nachwuchstalent Christoph Grosch oder mit seiner Tochter Lisa Dyroff.

Michael Berninger wäre bei einer erneuten Wahl im März 66 Jahre alt, also knapp unter der Altersgrenze von 67. Es wäre Berningers fünfte Amtszeit. Das heißt einerseits maximale Routine und Souveränität. Es kann andererseits bedeuten: Man ist im Trott, vor lauter Routine verschließt man sich neuen Ansätzen.

Die Niederlage von 2014, als Berninger in der Landrats-Stichwahl völlig überraschend gegen Jens Marco Scherf (Grüne) verloren hat, ist ein Malus. Auch wenn es kein CSU-Mitglied offen thematisiert: Berninger ist derjenige, der den traditionell schwarzen Landkreis gegen einen Grünen verloren hat.

Die Großwetterlage spricht gegen die CSU. Machtgebaren und Arroganz sind über Jahrzehnte an der Regierung eingeübt und nicht so leicht abzuschütteln. Darüber ist jetzt auch Generalsekretär Stephan Mayer gestolpert. Transparenz, Gleichberechtigung und Diversität sind Schlagworte, die man nicht zwangsläufig mit der CSU in Verbindung bringt. Berninger ist - schon alleine durch seine Tochter Lisa - sicher näher am Puls der Zeit als andere. Er weiß, wo jungen Familien der Schuh drückt. Doch er gehört zur Gruppe der »alten, weißen Männer«. Deren Macht bröckelt. Wenn auch im Kreis Miltenberg langsamer als in urbanen Regionen.

WER HÄTTE CHANCEN?

Die CSU könnte punkten, wenn sie eine sympathische Frau ins Rennen schicken würde. Vielleicht Lisa Dyroff (37)? Sie ist 2016 als 31-Jährige für Christian Steidl im Stadtrat nachgerückt und wurde 2020 bei der Kommunalwahl wiedergewählt. Schon 2010 hat sie bei einem Mentoring-Programm der Frauenunion mitgemacht. Die Mentorin von Lisa Berninger, so hieß sie damals noch, war Gudrun Grieser, ehemals Schweinfurts Oberbürgermeisterin. Die junge Erlenbacher Lehramtsstudentin wurde damals zitiert: »Ich will unsere Zukunft mitgestalten.« Vom Typ ist sie ein bisschen wie Digitalministerin Judith Gerlach, die sogar als Nachfolgerin von Generalsekretär Mayer im Gespräch war. Bei der Stadtratswahl 2020 haben Martin Gundert (2.613 Stimmen) und Alexander Monert (2.352 Stimmen) aber klar besser abgeschnitten als Dyroff (1.677 Stimmen).

Alexander Monert (43) ist als Zweiter Bürgermeister in den Augen mancher prädestiniert, die Führung zu übernehmen.

Die Familienbande ist bei ihm derzeit eher ein belastendes Thema. Die Ehrenbürgerwürde für Vater Helmut Monert liegt auf Eis. Zu den Gründen will sich niemand öffentlich äußern. Der Termin zur Verleihung der Ehrenbürgerwürde war Ende 2021 abgesagt worden. Wegen Corona hieß es damals. Ein Nachholtermin kam bislang nicht zustande. Fraglich ist nach Informationen unserer Redaktion, ob der Termin überhaupt nachgeholt wird. Von parteiinternen Widerständen ist zu hören.

Der neue Ortsvorsitzende Gerhard Höpfler (63) sagt, dass es im Herbst die Nominierungsveranstaltung für den Kandidaten geben soll.

SCHWACHE KONKURRENZ

Hätte ein Kandidat einer anderen Partei Chancen? Ein Blick zurück: 2017 hat sich Berninger gegen Werner Hillerich (SPD) mit 65 Prozent klar durchgesetzt. 2011 hatte er keinen Gegenkandidaten. 2005 hat Berninger die SPD-Kandidatin Anne Tulke mit 70 Prozent hinter sich gelassen. Bei seiner ersten Wahl 1999 war er gemeinsamer Kandidat von CSU und Freien Wählern und setzte sich mit 57,6 Prozent gegen die Kandidaten von SPD und Grünen durch.

Aufgrund der schwindenden CSU-Dominanz ist es kein Naturgesetz, dass das Rathaus wieder an die CSU geht. Zumal Erlenbach auch von 1988 bis 1999 schon einmal von einem SPD-Bürgermeister, Dieter Schütte, regiert worden ist. Wer hätte 2023 eine Chance, Berninger abzulösen?

Da kommt man auf Helga Raab-Wasse, die 2020 bei der Stadtratswahl mit 2696 Stimmen die meisten Stimmen überhaupt geholt hat. Die 58-Jährige ist eines der bekanntesten SPD-Gesichter in der Region. Sie ist Kreisrätin und Kreisvorsitzende - und sie denkt über eine Kandidatur nach. Ist aber noch zu keinem Ergebnis gekommen.

Im direkten Vergleich mit Michael Berninger, zuletzt bei der Kreistagswahl 2020, schnitt sie schlechter ab. Berninger bekam 16.223 Stimmen, Raab-Wasse 13.550. Raab-Wasse, die hauptamtlich für die SPD arbeitet, ist im Stadtrat eher unauffällig, seit Benjamin Bohlender Fraktionsvorsitzender ist. Bohlender (30) ist ambitioniert, in den sozialen Netzwerken auffallend aktiv und bemüht sich um ähnliche Bilder wie Bürgermeister Berninger: mittendrin bei den Erlenbacher Festen und Vereinen.

Grüne und Freie Wähler sind bislang komplett in der Defensive. Hans Jürgen Fahn (69) von den Freien Wählern sieht zunächst CSU und SPD in der Bringschuld. Dass die FW einen CSU-Kandidaten unterstützen, ist eher unwahrscheinlich. Die Freundschaft CSU/FW, die 2020 dazu führte, dass die kleinste Gruppe im Stadtrat mit Jörg Barth den Dritten Bürgermeister stellt, ist inzwischen abgekühlt. Man habe bewiesen, dass man - je nach Thema - mit allen Parteien zusammenarbeite, so Fahn. Sowohl Grüne als auch Freie Wähler müssen sich dringend eine Verjüngungskur verpassen. Lange haben sie auf ihre Ex-Landtagsabgeordneten Petra Münzel (66) und Fahn gesetzt. Doch inzwischen sind die einstigen Zugpferde im Rentenalter.

Die Zeichen stehen auf eine fünfte Amtszeit Berningers. Damit wäre der Chef der größten Kommune so lange im Amt wie kein anderer Bürgermeister im Kreis. Und das Duell der Zukunft? Vermutlich Grosch gegen Bohlender.

RENATE RIES

Hintergrund: Flaggenstreit in Erlenbach Regenbogenfahne im Wind: Die Schweizer haben dafür ausgesprochen, die Diskriminierung von Homo- und Bisexuellen künftig zu verbieten. Dass der Wahlkampf in Erlenbach voll entbrannt ist, sieht man am Streit um eine Regenbogenflagge. Die SPD-Fraktion hat im Stadtrat einen Antrag gestellt, dass die Stadt zum 17. Mai, dem Tag gegen Queer-Feindlichkeit (gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie), eine Regenbogenflagge hisst. Bürgermeister Michael Berninger wollte dem Antrag nicht zustimmen, er sehe keine Probleme mit Homophobie in der Stadt. Stattdessen bekam ein Kompromissvorschlag eine Mehrheit: Die Regenbogenflagge wird am 16. Mai gehisst, zum Internationalen Tags des friedlichen Zusammenlebens. Gegen die Stimmen der SPD.

Die Abstimmung fand noch ein Nachspiel, ausgetragen über die Nachwuchsorganisationen. Es sei ein Irrglaube, dass Diskriminierungen nicht existierten, sagen die Jusos. Die JU kontert, die SPD habe sich dem Thema verrannt. Das Abstimmungsverhalten sei geprägt von und Wahlkampftaktik, so Christoph Grosch. (re)