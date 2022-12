Wer Fremde beschenken will, kann das am alten Rathaus in Großheubach ganz anonym tun

Ein Baum voller Weihnachtswünsche

Großheubach 07.12.2022 - 16:46 Uhr 2 Min.

Freuen sich, dass über die Großheubacher Wunschbaumaktion Menschen im Ort eine Freude zum Fest gemacht werden kann: Initiatorin Mariska Pietsch und Bürgermeister Gernot Winter.

Die Aktion richte sich an ältere Menschen und allgemein an Personen, die sonst sich nicht so viel leisten könnten oder sonst kaum eine Möglichkeit hätten, sich einen Wunsch zu erfüllen, sagt Pietsch. Alles sei anonym, die Zuordnung erfolgt für die Wunsch-Erfüller über laufende Nummern auf den Sternen, die an dem Baum angebracht werden. 80 bis 90 Wunschsterne sind es bisher in diesem Jahr, die ersten rund 40 Stück wurden von der Organisatorin in der Nikolausnacht vom 5. auf 6. Dezember angebracht. Wie Pietsch erklärt, hängt sie nicht alle Sterne auf einmal auf, sondern immer im Abstand von ein paar Tagen. Rasch gehen die Sterne weg, es komme sogar vor, dass Bürger sie ansprächen, warum keine Sterne hängen.

Unterstützt wird Mariska Pietsch bei der Wunschbaumaktion von einigen Gemeinderäten, Mitgliedern der Wählergemeinschaft Heimat mit Zukunft, Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung, Bürgermeister Gernot Winter und in diesem Jahr auch von Schülern der Grund- und Mittelschule und deren Lehrerin Melissa Eckert. Am Donnerstagmorgen brachte die Klasse 8M ebenfalls Sterne mit, die dann an den Baum gehängt wurden. Pietsch freut sich, dass der Wunschbaum in der Vergangenheit immer sehr gut angenommen worden sei. Es habe sogar immer mehr potenzielle Wunsch-Erfüller als Wünsche gegeben: »Die Bereitschaft, für seine Mitmenschen da zu sein, ist riesengroß.« Bisher seien pro Jahr über das Projekt immer rund 100 Wünsche in Erfüllung gegangen.

Kamm, Buntstifte, Schokolade

Die Wünsche sind ganz unterschiedlicher Natur. So ist auf den Sternen heuer unter anderem zu lesen: »Ältere Dame freut sich über Kamm fein und grob und Rotwein«, »Seniorin wünscht sich Mandala-Bücher und eine Packung Buntstifte«, »Senior wünscht sich Schokolade« und »Senior wünscht sich Gilette-Rasierer Mach 5 mit Klingen und Rasierwasser«.

Der Großteil der Päckchen ging ins Pflegeheim St. Elisabethenstift in Großheubach. »Der Pflegedienstleiter erzählte mir, welch große Freude die Päckchen auslösen«, schildert Pietsch. Oft wird vor Freude und Rührung geweint. Sie fügt an, dass aufgrund von Corona private Besuche bei älteren oder pflegebedürftigen Menschen seltener geworden seien. So erkläre sie sich, dass es leider weniger privat gemeldete Wünsche gebe.

Pietsch versichert, dass sich keiner dafür schämen müsse, sich mit einem Anliegen zu beteiligen. Viele Schenker verpackten die Geschenke nicht nur schön, sondern würden noch zusätzliche Kleinigkeiten wie etwas Süßes beilegen. »Es geht um den wahren Geist der Weihnacht«, betont die Großheubacherin, »Schenken ohne Gegenleistung zu erwarten, jemand Fremdem ein Lächeln ins Gesicht zaubern.«

Anmeldung von Wünschen bis 15. Dezember bei Mariska Pietsch, Tel. 0151 59168127

Marco Burgemeister

Stichwort: Wunschbaumaktion Großheubach Wer die Großheubacher Wunschbaumaktion unterstützen möchte, geht folgendermaßen vor: Zunächst wird ein Stern am Wunschbaum, der vor dem Alten Rathaus in der Ortsmitte steht, ausgesucht und mitgenommen. Dann gilt es, das Geschenk zu besorgen und hübsch zu verpacken. Das Päckchen mit dem Stern - auf diesen sind Nummern notiert, die für die anschließende Zuordnung erforderlich sind - kann dann in Großheubach beim Blumenhof Schuhmann (Miltenberger Straße 6) oder beim Bügelservice Helmling (Mainstraße 2) bis zum 18. Dezember abgegeben werden. Das Team der Wunschbaum-Aktion kümmert sich dann um die Auslieferung der Geschenke, übergibt im Zeitraum vom 19. bis 21. Dezember die Päckchen und wird auch im Anschluss über die Freude berichten, welche den Seniorinnen und Senioren zu Weihnachten bereitet wurde.