Wenn streunende Katzen zum Problem werden - So ist die Situation im Kreis Miltenberg

Kastrationspflicht als Lösung?

Miltenberg 16.09.2022 - 10:00 Uhr

Streunende Katzen gehören auf dem Land dazu. Wann werden sie zum Problem? Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Wir sind im Tierheim Kleinheubach. Durch die Glastür sehen wir zwei Babykatzen auf einem Katzenbaum sitzen. Den Raum dürfen wir nicht betreten. Die Kätzchen seien zu krank, so die Leiterin des Tierheims, Vanessa Müller. Man wolle nicht, dass die Krankheit nach außen getragen werde. Eigentlich seien es drei Kätzchen gewesen. »Als wir sie bekamen, ging es ihnen gar nicht gut. Sie hatten alle drei eine Darmkrankheit und schweren Durchfall. Die beiden haben es zum Glück überlebt. Das Dritte ist sehr schnell verstorben.«

Laut Tierschutzverein PETA leben in Deutschland etwa zwei Millionen heimatlose Katzen. Das Problem: Ohne menschliche Hilfe in Form von medizinischer Versorgung oder Futterstellen haben die Tiere nur wenig Überlebenschancen. Gleichzeitig sind die Katzen häufig unkastriert und können sich ungehindert paaren. Das führt zu einem wahren Teufelskreis. Denn wo sich heimatlose Katzen fortpflanzen, da entstehen weitere heimatlose Katzen - für die sich niemand verantwortlich fühlt.

Eine Katzenmutter und ihre drei jungen liegen gemeinsam auf der Fensterbank im Tierheim Kleinheubach. Es handelt sich um freilebende Katzen, die sehr scheu gegenüber Menschen sind.

Unkontrollierte Vermehrung

Auch in unserer Region gibt es Gebiete mit großen Katzenpopulationen. Laut dem Verterinäramt waren im diesen Jahr besonders Röllbach, Mönchberg und Eschau betroffen. Dies bestätigt die Vorsitzende des Vereins Aktion Sorgenkatzen e.V., Jaqueline Schuck-Benesch (siehe Hintergrund). Das Problem trete vor allem in sehr ländlichen Gemeinden auf. »Wir hatten kürzlich in Mönchberg einen Fall mit 13 Katzenjungen und etwa vier erwachsenen Katzen.« Diese habe der Verein eingefangen und an das Tierheim weitervermittelt. »Wir sind momentan voll und können keine Katzen mehr aufnehmen.« Besonders in der Nähe von Bauernhöfen komme es zu wachsenden Populationen. »In den Scheunen finden Katzen Unterschlupf und in den Misthaufen finden sie etwas zu fressen.«, sagt Schuck-Benesch. Dadurch werden die Höfe zu einer Art Sammelstelle, in welcher sich unkastrierte Katzen wild weiterpaaren können.

An der Überpopulation leiden vor allem die Tiere selbst. Bei unserem Besuch im Tierheim Miltenberg erläutert Vanessa Müller das Problem. »Je mehr Katzen aufeinander treffen, desto mehr Krankheiten werden übertragen«, sagt die Leiterin des Tierheims. Dort komme es immer häufiger vor, dass Katzen mit Krankheiten und Verletzungen abgegeben werden. Viele der Tiere hätten ein geschwächtes Immunsystem und teilweise drei bis vier Krankheiten auf einmal. »Flöhe, Ohrmilben, noch ein Darmparasit und Katzenschnupfen: Uns sind in diesem Jahr schon einige Kätzchen verstorben.« 2022 wurden im Tierheim bis jetzt 135 Katzen abgegeben. Von diesen hätten etwa sechs bis acht nicht überlebt. »Und es werden von Jahr zu Jahr mehr.« Zudem gebe es Verdachtsfälle von Inzucht. »Das macht sich dann anhand Behinderungen und einem schlechten Immunsystem bemerkbar«, sagt Vanessa Müller. Dabei seien die Kapazitäten des Tierheimes begrenzt und es fehle besonders der Platz für weitere Katzen.

Die Leiterin des Tierheimes Miltenberg, Vanessa Müller, hält zwei zutrauliche Kittens im Arm.

Auch Jaqueline Schuck-Benesch will für das Thema sensibilisieren. Fast alle der Katzen, die der Verein behandelt, hätten bei Ankunft Parasiten. »Durch die wilde Paarung werden Seuchen übertragen, die für die Katzen tödlich sind. Dabei werden viele Krankheiten direkt im Mutterleib übertragen.« Die Vorsitzende erzählt von zwei Katzenbabys, die aufgrund eines Katzenschnupfens fast ihre Augen verloren hätten. »Die Augen waren entzündet und komplett mit Eiter zugeklebt.« Da jedoch die Krankheit früh genug erkannt wurde, konnten sie geheilt werden. Anders lief es bei Kater Buffi. Schuck-Benesch zeigt uns den Kater, der lauernd auf einem kleinen Tisch liegt. Sein schweres Atmen ist gut zu hören. »Wir haben ihn zu spät gefunden. Er hat nun einen chronischen Katzenschnupfen.« Dabei sei auch ein Problem, dass sich für chronisch kranke Katzen häufig keine neuen Besitzer mehr fänden. Der Verein beherberge beispielsweise immer noch Fundtiere aus dem Jahr 2014. »Deshalb konnten wir auch nicht die 13 Kätzchen aus Mönchberg aufnehmen«, so Schuck-Benesch.

Das Thema Kastration

Kastration ist ein sensibles Thema und lässt bei manchen Tierfreunden die Alarmglocken läuten. Dabei ist für Katzen eine Kastration mehr Segen als Fluch. Schuck-Benesch erläutert warum. »Unkastrierte Kater fangen an zu markieren und das stinkt. Weibliche Katzen hingegen werden rollig. Das ist kein Spaß.« Schon aus diesen Gründen sei die Kastration für Katzenbesitzer vorteilhaft. Auch das Tierheim Miltenberg spricht sich für die Kastration aus. Denn durch diese werde die unkontrollierte Vermehrung verhindert. Ohne Kastration komme es rasant zu einer Überpopulation. Laut Vanessa Müller könne eine Katze bis zu drei Würfe im Jahr haben. »Wenn dann pro Wurf fünf Kitten geboren werden, geht das ganz schön schnell. Denn die können nach einem Jahr selbst wieder Nachwuchs zeugen.« Laut einer Statistik der Tierschutzorganisation PETA kann eine unkastrierte Katze und ihre Nachkommen rechnerisch in sieben Jahren etwa 370.092 Katzen erzeugen. Und die Krankheiten verbreiten sich dabei genau so schnell, da sie vom Muttertier an die Babys weitergegeben werden können.

Doch warum sind so viele Katzen unkastriert? Die Vorsitzende des Vereins Aktion Sorgenkatze e.V. hat einige Vermutungen. »Viele wollen selbst mal Katzenbabys haben und lassen ihre Katzen dann einfach laufen, um zu sehen, was geschieht«. Zusätzlich werde aus dem Verkauf Profit geschlagen. »Es gibt auch das Klientel bei eBay Kleinanzeigen. Dort werden die Kitten oft ungeimpft und ungechippt verkauft.« Schuck-Benesch erhofft sich dagegen rechtliche Regelungen. Denn der Kauf auf eBay sei zu einfach und viele seien sich nicht bewusst, welche Verantwortung mit einer Babykatze auf sie zukommt. Im Bezug auf Bauernhöfe bestehe ein ganz eignes Problem. »Viele Bauern glauben, dass Katzen nach einer Kastration keine Mäuse mehr fangen. Aber das stimmt nicht.« Der Verein habe schon einigen Höfen angeboten, die Kosten der Kastration zu übernehmen. Das Angebot habe man jedoch nicht angenommen. »Ohne Erlaubnis dürfen wir nicht einschreiten.«

Wir haben beim Kreisobmann des Bayrischen Bauernverbandes nachgefragt. Seit 2022 ist Jochen Herberich verantwortlich für den Landkreis Miltenberg. Für ihn sei die Katzenüberpopulation auch ein Problem. »Die Katzen suchen in den Höfen Unterschlupf und vermehren sich dort. Bei so vielen Tieren wird oft das Futtermittel verunreinigt.« Dass ein Hofbesitzer unkastrierte Katzen auf seinen Hof freiwillig herumlaufen lässt, damit diese Mäuse fangen, könne er sich kaum vorstellen. Dennoch stehe der Kreisobmann einer Kastrationspflicht mit gewisser Skepsis gegenüber. »Wir können nicht die Kosten der Kastration übernehmen für Tiere, die uns nicht gehören, die aber auf unseren Höfen umher streunern.« Für ihn stehen die Tierhalter in der Pflicht.

Katzenschutzverordnung

Dabei besteht die Möglichkeit, rechtliche Regelungen wie eine Kennzeichnungs-, Registrierungs- oder Kastrationspflicht einzuführen. Im Jahr 2015 übertrug die Landesregierung Bayern die Zuständigkeit des Schutzes von freilaufenden und freilebenden Katzen an die Kreisverwaltungsbehörden. Seitdem können Landratsämter bestimmte Gebiete in ihrer Region ausweisen, in denen bestimmte Schutzregeln für Katzen gelten. Das Tierheim Miltenberg steht verbindlichen Regelungen positiv gegenüber. »50 Prozent der Fundkatzen, die bei uns abgegeben werden, sind gechippt. Das Problem ist häufig, dass sie nicht registriert sind.« Dadurch finde sich der Besitzer einer verlorenen Katze sehr viel schwerer. »Durch den Chip werden die Katzen nicht automatisch registriert. Das müssen die Besitzer selber machen.« Eine Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht für die Katzenbesitzer würde die Arbeit für das Tierheim erleichtern, so Müller. Auch eine Kastrationspflicht befürworte sowohl das Tierheim als auch der Verein Aktion Sorgenkatzne e.V.. Das Landratsamt verweist auf die Zuständigkeit der einzelnen Gemeinden. Die Eindämmung der Population verwilderter Hauskatzen sei »keine hoheitliche Aufgabe« und müsse auf Gemeindeebene geregelt werden.

Für derartigen Regelungen müssen bestimme Bedingungen erfüllt sein. Zum einen muss die Behörde nachweisen, dass durch die hohe Anzahl von freilaufenden und frei lebenden Katzen die Tiere »festgestellte erhebliche Schmerzen, Leiden und Schäden« haben. Zum anderen muss für eine Maßnahme ein Geltungsbereich bestimmt werden. Das heißt es wird eine genaue Gebietsgrenze festgelegt, in welche die Verordnung gilt. Bevor die Verwaltung eine Verordnung erlässt, müssen Daten erhoben werden, um die Verhältnismäßigkeit der Schutzmaßnahme zu gewährleisten. Derartige Daten können von Tierheimen oder Tierschutzvereinen erhoben werden. Aktion Sorgenkatzen e.V. beispielsweise ermittelt in einer Statistik die Aufnahme von Katzen in den vergangenen Jahren. 2020 nahm der Verein 70 Katzen aus den Kreisen Miltenberg und Aschaffenburg auf. Im Jahr 2021 waren es 38 Katzen und damit weniger als im Vorjahr. Dies liege jedoch an den begrenzten Aufnahmekapazitäten des Vereins, so Schuck-Benesch. Im Jahr 2021 seien viele Plätze noch von den Katzen des Vorjahres belegt worden.

Zu Besuch im Katzenhaus des Vereins Aktion Sorgenkatzen e.V. in Leidersbach.

Das Tierheim steht in Kontakt mit dem Landratsamt. Eigentlich war schon vor Corona ein gemeinsames Gespräch geplant, in welchem man über die allgemeine Situation im Tierheim reden wollte. Jedoch wurde der Termin aufgrund der Pandemie abgesagt. »Wir werden dann auch die Kastrationspflicht ansprechen. Die wäre ein wichtiger Schritt.« Auch die Registrierungspflicht sei im Sinne des Tierheims. Diese gelte bereits für Auslandstiere. Nach Aussage des Landratsamtes gebe es keinerlei Pläne für eine Registrierungs- oder Kastrationspflicht. Das Angebot für einen Dialog zwischen Landratsamt und Tierheim habe weiterhin Bestand.

Ein unscheinbares Problem

Wie sehr streuenden Katzen leiden, bekomme die Gesellschaft im Alltag nicht mit, sagt Jaqueline Schuck-Benesch. »Die Katzen sind meist sehr scheu und werden erst gesehen, wenn es zu spät ist.« Oft sei dies der Fall, wenn sich bereits eine große Population gebildet habe oder die Katzen sehr krank seien. Darum sei es so wichtig, über das Thema aufzuklären und die Menschen auf die Problematik aufmerksam zu machen. Am Ende landen die streunenden Katzen häufig in den Tierheimen oder bei den Tierschutzvereinen. Sehr schwer sei es, die kranken und verletzten Tiere leiden zu sehen, so Schuck-Benesch. »Besonders Babykatzen ohne Mütter. Von diesen sterben einfach viele. Und das ist natürlich besonders belastend.« Für sie sei eine neue Verordnung für den Schutz der Katzen notwendig, um die Situation in der Region endlich zu verbessern.

Kim Bachmann

Hintergrund: Verein Aktion Sorgenkatzen e.V. Der gemeinnützige Verein Aktion Sorgenkatzen e.V. wurde 2014 von der Vorsitzenden Jaqueline Schuck-Benesch in Leidersbach gegründet. Das Ziel des Vereins ist es, sich um streunende Katzen zu kümmern. Derzeit betreut der Verein vier Futterstellen rund um Leidersbach, bei denen freilaufende Katzen Nahrung und Trinken erhalten. Zudem nehmen die Vereinsmitglieder kranke und verletzte Katzen auf und pflegen die Tiere bis zu ihrer Genesung. Erwachsene Katzen können dann wieder zurück in ihr gewohntes Revier, junge Katzenbabys hingegen werden an neue Besitzer vermittelt, da sie ohne Betreuung in der Wildnis nicht überleben können. Ein wichtiges Thema für die Aktion Sorgenkatzen e.V. betrifft die Kastration, um die unkontrollierte Vermehrung der Tiere zu verhindern. Denn der Gründunghintergrund des Vereins war ein konkreter Fall einer rasant wachsenden Katzenpopulation in Leidersbach 2014. Laut Schuck-Benesch war dies auf eine unkastrierte Katze zurückzuführen, welche sich ungehindert vermehren konnte. Bis zur Behebung des Problems entstand eine Population von etwa 30 Katzen. Diese seien in einem sehr schelchten Zustand gewesen, weshalb die Vorsitzende zunächst eigenständig versuchte, die Tiere einzufangen, medizinisch zu versorgen und zu kastrieren. Da für Schuck-Benesch die enormen Kosten aufgrund der vielen Tiere nicht zu stemmen waren, rief sie den Verein Sorgenkatzen e.V. ins Leben. Durch die Mitgliedsbeiträge und Spenden konnten die Mitglieder des Vereins die Tiere versorgen. Mittlerweile sei die Situation in Leiderbach unter Kontrolle.

Kommentar: Kastrationspflicht gegen Katzenüberpopulation +++ Kommentar von Kim Bachmann +++ Katzenbabys sind süß. Bei dem Gedanken an kleine Kätzchen auf dem Arm ist die Entscheidung schnell gefallen: Kastrieren kann man die Katze ja später noch. Letztendlich landen viele Katzen heimatlos auf der Straße. Häufig wird unterschätzt, wie viel Zeit und Geld man aufbringen muss. Eine neue heimatlose Katze trifft auf bereits umherstreunende Katzen. Mit jedem Wurf wächst die Population der heimatlosen Katzen an. Die Suche nach ohnehin knappen Nahrungsmitteln in der Natur wird schwieriger. Kater kämpfen gegeneinander, um ihr Revier zu verteidigen. Je mehr Katzen aufeinander treffen, desto besser übertragen sich die Viren. Für Katzen endet das oft mit dem Tod. Denn es fehlt der Besitzer, der die medizinische Versorgung übernimmt. Es gibt viele Gründe, warum Katzen auf der Straße landen: Umzug, Geldnot, Allergien, das Interesse an dem Tier verloren. Ohne Kastration steigt die Zahl der ohnehin leidenden heimatlosen Tiere. Eine Kastrationspflicht wäre also der erste Schritt, weiteres Tierleid zu verhindern.