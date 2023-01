Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

»Wenn nicht jetzt, wann dann«

Fasching: Prinzenpaar des CGW im Interview

Weilbach 29.01.2023 - 18:22 Uhr < 1 Min.

Das CWG-Prinzenpaar 2023: Selina I. und Marlon I. Foto: Bernd Ullrich

Wie ist es dazu gekommen, dass ihr Prinz und Prinzessin der diesjährigen CGW-Kampagne geworden seid?

Wir wurden im Oktober sehr kurzfristig vom CGW-Präsidenten Iven Trautmann angerufen und gefragt, ob wir uns das vorstellen könnten. Schon drei Tage später haben wir den Vertrag klar gemacht.

Habt ihr sofort zugesagt oder brauchtet ihr Bedenkzeit?

Wir brauchten Bedenkzeit, um in Ruhe darüber nachzudenken und uns zu besprechen.

Wann und wie haben Eure Familien davon erfahren?

Da wir unseren Familien sehr vertrauen, haben diese auch früh davon erfahren. Wir wollten uns zudem schnellstmöglich Ratschläge von ihnen einholen.

Wie haben eure Familien auf die Nachricht reagiert?

Da unsere Familien auch faschingsverrückt sind, war der Zuspruch direkt da. Außerdem war die Aussage ähnlich wie die der bekannten Band »Die Höhner«: Wenn nicht jetzt, wann dann.

Wie bereitet ihr euch auf die langen Faschingsnächte vor?

Gar nicht. Da wir beide gerne und auch lange feiern, ist keine Vorbereitung notwendig.

Habt ihr spezielle Rezepte, um nach einer langen Nacht am nächsten Tag wieder fit für den nächsten Auftritt zu sein?

Sehr laaaaange ausschlafen.

Was macht ihr gegen einen eventuellen Kater?

Die Prinzessin bevorzugt Katerfly und Sprite. Der Prinz verspürt keinen Kater verspürt, bezwingt diesen im Falle aller Fälle jedoch mit einem sogenannten Konterbier.

Gibt es eine Veranstaltung auf die ihr euch besonders freut?

Wir haben uns sehr auf die eigene Prunksitzung in Weilbach gefreut, nun freuen wir uns auf die heimische Prunksitzung in Hettigenbeuern und den Kreisumzug in Schneeberg.

ulb