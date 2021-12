"Wenn ich ein Hund wäre, wäre ich genau wie Giotto"

Mein Hund und ich: Spanischer Wasserhund brachte Laura Eckert beim Heiratsantrag die Ringe

Laura Eckert mit ihrem Spanischen Wasserhund Giotto. Seinen Namen hat Giotto, weil er kugelrund wie eine Giotto-Kugel ist und auch dieselbe Farbe hat.

Giotto ist ein Perro de Agua Español oder auf Deutsch ein Spanischer Wasserhund. Der siebenjährige Wollknäuel lebt aber nicht in Madrid, Barcelona oder Valencia. Nein, Giotto lebt zusammen mit seinem Frauchen Laura Eckert in Seckmauern. Seinen Namen hat Giotto, weil er kugelrund wie eine Giotto-Kugel ist und auch dieselbe Farbe hat.

Die 26-jährige Laura hat eine sehr enge Bindung zu Giotto. Giotto ist Lauras erster Hund. Bisher hatte sie immer nur Katzen. Auch wenn er erst im Mai diesen Jahres bei der Familie eingezogen ist, ist die Bindung sehr eng. Laura sagt selbst, dass sie ihrem Hund sehr ähnlich ist. "Wenn ich ein Hund wäre, wäre ich genau wie Giotto, denn wir haben viele ähnliche Charakterzüge."

Giotto stammt aus dem Tierschutz. Genauer gesagt haben Laura und ihr Freund Salvatore Rinallo, der mit seinem Bruder in Elsenfeld eine Autowerkstatt betreibt, ihn über die Pfotenhilfe Andalusien vermittelt bekommen. Laura erzählt, dass Giotto von Geburt an bei einer Familie in Valencia lebte. Weil die Familie ein Baby bekam, hat sie sich von ihm getrennt und er ist im Tierheim gelandet. Giotto verstand die Welt nicht mehr und hat sehr darunter gelitten. Als er Laura und Salvatore an der Abholstelle in Butzbach sah, ist er jedoch wie selbstverständlich zu den beiden ins Auto gesprungen und hat seinen Kopf auf Lauras Schoß gelegt. Von da ab gehörte er fest zur Familie.

Da Giotto aus Spanien kam und auch Laura ihre Wurzeln dort hat, dachte sie am Anfang, dass er vielleicht alle Kommandos nur auf Spanisch kennt. Falsch gedacht. Ab Tag eins hat er auch genauso gut oder schlecht auf Deutsch oder Spanisch gehört. Giotto mag es sehr, gestreichelt zu werden. Besonders liebt er aber seinen Plüsch-Dinosaurier. Sehr ausgeprägt ist bei Giotto auch der Hütetrieb und die Lust am Schnüffeln, am Apportieren und am Fährten lesen.

Der Hund bedeutet Laura sehr viel. Laura, die als Lehrkraft für besondere Aufgaben im Fach Fachbereich Wirtschaft und Recht an der Technischen Hochschule Aschaffenburg arbeitet, hat sich schon immer einen Hund gewünscht, aber es ist immer an verschiedenen Faktoren gescheitert. Nun passt alles perfekt und Giotto ist endlich ein vollwertiges Familienmitglied.

An ein schönes Erlebnis mit Giotto erinnert sich Laura besonders gerne. Nachdem Giotto gerade eine Woche bei ihr war, ist er beim Heiratsantrag als Ringträger zum Einsatz gekommen. Deshalb darf Giotto auch heute, an Silvester, bei der Standesamtlichen Trauung dabei sein, wenn Laura in Obernburg ihren Salvatore heiratet.

Ein Leben ohne Hund kann sich Laura nicht mehr vorstellen. Seit sie Giotto hat, ist sie der Meinung, dass sich ihre bisherigen 26 Lebensjahre ein Stück weit verschwendet anfühlen. Es hätte noch sehr viel schöner sein können mit so einer Frohnatur an der Seite. Denn ein Hund ist loyal, immer für einen da und liebt bedingungslos. Er ist nicht nachtragend, immer fröhlich und einfach der beste Freund des Menschen.

Hintergrund: Spanischer Wasserhund Der Spanische Wasserhund hat seinen Ursprung in den Sumpfregionen Andalusiens. Die wuschelige und rustikale Optik ist charakteristisch für Wasserhunde. Sie gelten als ausgezeichnete Hütehunde sowie Jagdgefährten. Der vielseitige Vierbeiner ist sehr aufmerksam und besitzt eine schnelle Auffassungsgabe, was ihn zu einem sympathischen Begleiter macht. Er benötigt allerdings viel Beschäftigung, damit ihm nicht langweilig wird. Der Spanische Wasserhund haart nicht und braucht nicht gekämmt zu werden. Der sportliche Vierbeiner eignet sich für Hundesportarten wie Agility. ro