Zwei Mütter verteidigen "Querdenker"-Schule in Röllbach

Ohne Erlaubnis etwa 15 Kinder unterrichtet

Röllbach 01.02.2022 - 15:54 Uhr Kommentieren 4 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

"Querdenker"-Schule in Röllbach "Querdenker"-Schule in Röllbach "Querdenker"-Schule Röllbach

Der Begriff »alternative Schule« kommt nicht vor, stattdessen ist die Rede von Lerngruppen. Eine der Frauen hat im Kreis Miltenberg eine Heilpraktiker-Praxis, ihr Mann war bis zu jenem 8. Dezember in leitender Position im Landratsamt beschäftigt. Daniela sagt: »Meine Kinder wollten die Tests nicht, sie haben das abgelehnt. Beide haben eine Maskenbefreiung, die von der Schule nicht akzeptiert wurde. Sie haben es tatsächlich versucht, in die Schule zu gehen, hatten aber gesundheitliche Probleme.«

Offenbar Zweifel an Attesten

Offenbar hatten die Behörden Zweifel an den Maskenattesten, denn generell sieht das Bayerische Kultusministerium den Fall vor, dass Kinder von der Maskenpflicht befreit sind und trotzdem am Präsenzunterricht teilnehmen dürfen. Das Landratsamt äußert sich aus Datenschutzgründen nicht zu Einzelfällen, sagt aber: »Sollten Auffälligkeiten hinsichtlich möglicher Zweifel an der Richtigkeit bestehen, so werden die Atteste überprüft.«

Daniela führt weiter in dem Video aus: »Man konnte den Präsenzunterricht nicht besuchen, wenn man den Tests nicht zugestimmt hat. Schon kurz vor den Pfingstferien haben wir nach einer Alternative gesucht, dass die Kinder wieder ein bisschen mehr rauskommen und wieder soziale Kontakte haben.« So sei die Idee zu den Lerngruppen entstanden, im Sommer zunächst auf Spielplätzen. Zu den Sommerferien hin habe man sich zusammen mit anderen Eltern eine Lösung überlegt.

In Röllbach hätten die Kinder wieder angstfrei und fröhlich lernen können, berichten die Mütter. Die älteren Schüler hätten die jüngeren unterstützt, die Kinder seien viel draußen gewesen. Man habe auch zusammen gekocht, gebacken, gehäkelt, mit Holz gearbeitet. Die soziale Komponente sei ganz entscheidend gewesen. Kinder von der ersten bis zur siebten Klasse waren demnach anwesend.

Behörden greifen jetzt durch

Bis zu den Herbstferien hat Bayern die Schulpflicht lax gehandhabt. Bis Ende Oktober sind private Schulprojekte nicht verfolgt worden. Erst ab dem 7. November ist die Schulpflicht letztlich wieder in Kraft gesetzt worden. Zu dem Zeitpunkt seien auch einige Kinder in Röllbach abgesprungen, berichten die beiden Mütter. Den Anwohnern ist der illegale Schulbetrieb aufgefallen. Fragen wie »Müssten die Kinder nicht in der Schule sein?« haben die Behörden erreicht. Nachbarn sind auch die vielen Elterntaxis aufgefallen.

Verfahren laufen

Mit dem Behördeneinsatz am 8. Dezember sei »alles auseinandergebrochen«. Jeder sei jetzt wieder auf sich gestellt. Der Einsatz sei für die Kinder sehr verstörend gewesen. Sie hätten zum Teil geweint und seien deshalb noch in therapeutischer Behandlung. Jetzt würde man wieder gezwungen, die Kinder in die Schule zu schicken. Katja sagt: »Unter den Voraussetzungen möchte ich mein Kind nicht in die Schule bringen.« Wer die Schulpflicht missachtet, wird mit einem Bußgeld pro Fehltag und pro Elternteil in Höhe von 15 Euro belegt, im Wiederholungsfall 25 Euro, ergab eine Nachfrage der Redaktion im Landratsamt. Und weiter: »Die von den Schulen ab 8. November gemeldeten Verstöße gegen die Schulpflicht sind aufgearbeitet, die Verfahren laufen dementsprechend.«

Wie steht Landrat Jens Marco Scherf (Grüne), dessen Behörde durch den Fall personell erschüttert wurde, zu dem Video? Dazu teilt das Landratsamt mit: »Der Landrat äußert sich dazu nicht, da er das Video weder gesehen hat noch die Notwendigkeit sieht, sich diverse Privatvideos zu dieser Thematik anzusehen. Der Landrat weist darauf hin, dass jede Form der Beschulung einer staatlichen Genehmigung bedarf, hierfür zuständig ist die Regierung von Unterfranken.« Vor seiner Wahl zum Landrat war Scherf selbst Lehrer und Schulleiter in Faulbach.

Beamter wurde versetzt

Der vormals leitende Beamte im Landratsamt, dessen Kinder am Tag der Schließung der Einrichtung auch in Röllbach waren, ist inzwischen ins Kreisbauamt versetzt worden, wie unsere Anfrage beim Landratsamt ergab.

Die Behörde, die einen Schulbetrieb genehmigen muss, ist die Regierung von Unterfranken. Eine Genehmigung gab es nicht. Mit Verweis auf das laufende Verfahren antwortet die Behörde nicht auf die Fragen der Redaktion zum aktuellen Sachstand, zum Beispiel gegen wie viele Personen ermittelt wird und welchen politischen Hintergrund sie haben.

Schulpflicht umgehen? So geht's

Das Video wurde hochgeladen von »Rowena's Kanal für ein freies eigenverantwortliches Leben«. Die Berliner Aktivistin moderiert das Video mit den Worten an, dass Eltern nicht verstehen könnten, warum der Staat zu strenge Maßnahmen und Maßregelungen greife, »da wir unsere Kinder schützen wollen und angstfrei unterrichten wollen«. Die Aktivistin engagiert sich auch für »Eltern stehen auf«. Von der Gruppierung bekommen Eltern Leitfäden für alle Szenarien, wie man die Schulpflicht umgehen kann. Die Tipps gipfeln darin, dass zu Dienstaufsichtsbeschwerden und Strafanzeigen gegen Lehrkräfte und Schulleiter geraten wird, die Corona-Tests durchführen.

Zwischenzeitlich war bekannt geworden, dass es rund um die »alternative Schule« in Röllbach Kontakte ins rechtsextreme Milieu gibt. Ob typische »Querdenker«-Inhalte oder rechtsradikale Propaganda dort vermittelt wurden, ist nicht zweifelsfrei geklärt. Die Polizei hat in einer früheren Anfrage an das Schulamt verwiesen. Das Schulamt wiederum verweist an die Polizei. Die Regierung von Unterfranken verweist auf das laufende Verfahren.

Auch Esselbach geschlossen

Die Behörden in Unterfranken ermitteln gegen zwei Einrichtungen dieser Art. Neben Röllbach wurde Mitte Dezember auch eine »alternative Schule« in Esselbach (Kreis Main-Spessart) geschlossen.

RENATE RIES

Dokumentation: Warum Daniela nicht auf die Fragen der Redaktion antwortet Die Redaktion hat Daniela, die Mutter, die ihre zwei Söhne wegen den Corona-Schutzmaßnahmen nicht in die Regelschule schickte, kontaktiert. Wir wollten unter anderem wissen, was ihr Beweggrund ist, öffentlich über das Thema zu sprechen. Hier dokumentieren wir das Antwortschreiben im Wortlaut: »Sehr geehrte Frau Ries, aufgrund der bereits von Ihnen verfassten und im Main-Echo veröffentlichten Zeitungsartikel rund um die Geschehnisse in Röllbach, fällt es uns sehr schwer anzunehmen, dass von uns nunmehr Gesagtes im Sinne der Sache in einem weiteren Artikel objektiv und neutral wiedergegeben werden wird. Wir sind durchaus an einer die Dinge vorbehaltlos darstellenden Berichterstattung interessiert, sehen Sie persönlich tatsächlich aber nicht als die dafür geeignete Ansprechpartnerin an. Die vergangene Berichterstattung hat auf uns einen eher Aufmerksamkeit heischenden und eben nicht lediglich neutralen Eindruck gemacht. Vieles wurde dort mit dem aus ggw. Zeitgeist entspringenden Vokabular vorschnell beurteilt, ja verurteilt. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf publizistische Grundsätze, welche nach unserer Ansicht in einzelnen Punkten Ihrer Arbeit betreffend das Geschehen in Röllbach, nicht angemessen Beachtung fanden. Was also sollte uns nun annehmen lassen, dass eine unvoreingenommene und vor allem die Dinge nicht verdrehende Darstellung erfolgen würde? Wir bitten Sie höflich, von weiteren Anfragen in dieser Angelegenheit abzusehen. Eine Stellungnahme werden wir Ihnen gegenüber nicht abgeben.« (re)