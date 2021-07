Wenn die Schuldenlast für Menschen erdrückend wird

Beratungsstelle der Caritas Miltenberg hilft Landkreisbürgern bei Problemen mit Gläubigern

»In diesem Jahr haben sich bisher schon 280 Klienten gemeldet«, berichtet Lisa Jachtschütz, Leiterin der Schuldnerberatung. Nicht nur Arbeitslose, sondern auch Menschen, die eine 40-Stunden-Woche haben, können vom Schulden betroffen sein. Zum Beispiel aufgrund einer Trennung. Auch Sonja K. (Name geändert), die von Jachtschütz seit 2020 beraten wird, sitzt - obwohl sie sehr viel arbeitet - auf einem Schuldenberg von über 25 000 Euro. Den hat sie ihrem Lebensgefährten zu verdanken: Er hatte auf ihren Namen Schulden gemacht.

Pfändungsschutz beantragen

Die Miesen belasten die dreifache Mutter immens. Kürzlich erhielt sie noch mal einen besonders heftigen Schock: Sie wollte Geld abheben, um einkaufen zu gehen. Doch der Automat spuckt keinen einzigen Geldschein mehr aus. Offenbar war das Konto gesperrt.

Doch das geschah zweifelsfrei zu Unrecht, beruhigte Lisa Jachtschütz die Klientin, die völlig aufgelöst zu ihr kam. Sonja K.s Lohn wird bereits gepfändet »und Doppelpfändungen sind nicht möglich«, so Jachtschütz. Sie erklärte Sonja K., dass sie beim Amtsgericht die Freigabe des unpfändbaren Einkommens beantragen müsse, was die 37-Jährige sofort tat. Weiter klärte sie die Frau über das Pfändungsschutz-Konto und die seit 1. Juli geltenden Pfändungsfreigrenzen in Höhe von 1252,64 Euro im Monat auf. Hinzu kommen für das erste Kind 471,44 Euro und für die beiden anderen Kinder jeweils 262,65 Euro.

Schulden ohne eigene Schuld

Zu wissen, dass sie von Lisa Jachtschütz mit Rat und Tat unterstützt wird, ist für Sonja K. enorm wichtig. Ohne die Schuldnerberaterin würde sich die junge Frau komplett überfordert fühlen. Da ihr Partner als Leiharbeiter wenig verdient, trägt sie die finanzielle Hauptlast - und zwar im Drei-Schicht-Betrieb. Sonja K. arbeitet mal frühmorgens. Mal spätabends. Daneben kümmert sie sich um die drei Kinder und den Haushalt und jongliert mit dem wenigen Geld. Sonja K. hat kein Auto und lebt in einer spärlich eingerichteten Wohnung. »Was sie fertigbringt, ist eine Höchstleistung«, sagt Lisa Jachtschütz.

Menschen wie Sonja K. zu helfen, ist für Lisa Jachtschütz ein Ansporn. Seit fast 20 Jahren engagiert sich die Bankfachwirtin in der Schuldnerberatung. Die Arbeit sei anspruchsvoll und kompliziert. Und sie eröffne Einblicke in Lebenswirklichkeiten, die »draußen« kaum jemand erahnt: »Im Bereich Schulden gibt es nichts, was es nicht gibt.« Da ist der Selbstständige, den es aufgrund der Pandemie schwer gebeutelt hat. Eine schlimme Krankheit katapultierte einen anderen aus dem Arbeitsprozess. Oder eine Scheidung hat massive finanzielle Konsequenzen: »In 90 Prozent aller Fälle sind die Menschen nicht selbst Schuld an ihren Schulden.«

Den täglichen Gang zum Briefkasten empfinden dennoch viele als Tortur. Ob wieder neue Mahnungen angekommen sind? Neue Drohungen? Der Druck durch Inkassobüros wird oft als unerträglich empfunden. Und er macht Angst. Die allerdings ist laut Lisa Jachtschütz in den allermeisten Fällen unbegründet: »Es besteht zum Beispiel die Furcht, eingesperrt zu werden, doch wegen normaler Schulden kommt niemand ins Gefängnis.« Nur, wenn eine Geldstrafe, die verhängt wurde, nicht gezahlt wird, droht Haft. Weil der Druck und die Ängste so groß sind, entwickeln Überschuldete nicht selten psychosomatische Symptome.

Auch Sonja K. bereitet ihre prekäre Situation Bauchschmerzen. Als sie ihr gesperrtes Konto bemerkt hatte, kam sie direkt nach der Nachtschicht in die Schuldnerberatungsstelle. Schrecklich müde sah sie aus. »Ich müsste mich eigentlich hinlegen«, meinte Sonja K - wohl wissend, dass sie doch nicht schlafen könnte. Ständig spukt ihr im Kopf herum: Wie kann es bloß weitergehen?

Kühlen Kopf bewahren

Würde sie reich erben, wäre sie ein für alle Mal saniert. Doch Sonja K. hat keine reichen Verwandten. Sie hat überhaupt niemanden aus ihrer Ursprungsfamilie, der sie finanziell oder auch mit den Kindern unterstützen könnte. Oft fällt es ihr schwer, mit Blick auf ihre Schulden einen kühlen Kopf zu bewahren. Doch das, sagt Lisa Jachtschütz, ist wichtig.

Man sollte zum Beispiel auf keinen Fall demjenigen Gläubiger, der den meisten Druck aufbaut und am massivsten droht, Geld überweisen, wenn dadurch die Mietzahlung gefährdet ist. Oder wenn die Stromrechnung dann nicht mehr beglichen werden kann.

Frühzeitig Hilfe suchen

Wer von Gläubigern in den Clinch genommen wird, sollte sich möglichst rasch bei der Schuldnerberatung melden, appelliert Jachtschütz. Je später sich jemand Hilfe holt, umso aufwendiger werde die Arbeit für alle Beteiligten.

Die Einrichtungsleiterin weiß aber auch, wie groß die Angst ist, sich an eine Beratungsstelle zu wenden: Wird man dort Vorwürfe zu hören bekommen? Das, beruhigt sie, wird ganz sicher nicht der Fall sein. Es geht darum zu helfen und die Existenz zu sichern. Damit der Strom nicht abgestellt wird und die Miete fließt. Die Wohnung zu verlieren, wäre der schlimmste aller Fälle.

Stichwort: Schuldnerberatung Das Team der Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle der Caritas für den Landkreis Miltenberg sitzt in der Hauptstraße 41 in Bürgstadt. Außensprechstunden werden nach Vereinbarung in der Unteren Wallstraße 43a in Obernburg angeboten. Anmeldungen sind montags bis donnerstags von 10 bis 12 Uhr unter Tel.: 0937/ 978957 möglich. pat