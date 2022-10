"Café-Duck-Dich" in Soden: Wenn die Gäste das Holz mitbringen

Aktion: Amüsanter Aufruf bringt fast ein Ster Holz zusammen

Sulzbach 04.10.2022 - 14:16 Uhr 1 Min.

Wirtin Heidi Hasenstab und ihr Lebenspartner Heiner Kreutz bekommen sogar verpackte Holzscheite von ihren Gästen. Foto: Martin Roos

In der Gaststube im "Café Duck Dich" in Soden ist es mollig warm. Im Kachelofen knistert das Holz, und am Stammtisch ist es urgemütlich. Neben der Eingangstüre stapeln sich fein säuberlich Scheite aus Buchenholz. Auf der Speisekarte stehen Steckrüben, saure Bohnen, Kartoffelbrei und gesalzenes Bauchfleisch. Wirtin Heidi Hasenstab (74) und ihr Lebenspartner Heiner Kreutz (75) kümmern sich um das Wohl ihrer Gäste. Die steigenden Holzpreise gehen aber auch nicht am "Cafe Duck Dich" vorüber.

Wirtin Heidi Hasenstab hatte nun eine lustige Idee: Sie erinnerte sich, dass vor sechs Jahren draußen vor der Gaststätte im Hof, dort wo auch die Toilette ist, viel Brennholz lagerte. Jeder Gast kam nach dem Toilettengang mit einem Stück Holz in die Gaststube. Als die Gastwirtin nachschaute, fand sie einen Zettel an der Toilette. Darauf stand: "Wenn ihr eine warme Gaststätte haben wollt, dann bringt jeder Gast bitte ein Stück Holz mit." Die Wirtin erzählte diese Geschichte nun sechs Jahre später aus Spaß ihren Gästen und wünschte sich, dass wieder jeder, der ins Gasthaus kommt, ein Stück Holz mitbringen möge. Der Vorschlag ist bei den Gästen offenbar gut angekommen. Denn sie bringen nun eifrig Holzscheite, teilweise in Papier eingepackt und mit Schleife dekoriert, mit. "Insgesamt kam bisher fast ein Ster Holz zusammen", erzählt Heiner Kreutz. "Ein Gast aus Sailauf kam sogar mit dem Fahrrad und hatte ein Stück Holz auf dem Gepäckträger dabei."

Das Gasthaus "Zur Gemütlichkeit" wird mittlerweile in der dritten Generation familiengeführt. 1916 verschlug es Karl Wörner aus Neu-Isenburg nach Soden. Zusammen mit seiner Frau Marie-Luise erwarb er das heutige Gebäude. Anfangs erhielt das Ehepaar keine Lizenz für den Alkoholausschank, da es in Soden bereits mehrere Gaststuben und somit keinen weiteren Bedarf gab. Deshalb entwickelte sich das Wirtshaus zu einer "Kaffee-Wirtschaft". Erst Ende der 1940er-Jahre durfte durch die allgemeine Gewerbefreiheit wieder Alkohol ausgeschenkt werden. Damals übernahm Tochter Luise zusammen mit ihrem Ehemann Michael Kunkel die Wirtschaft. Beide führten das Gasthaus mehrere Jahrzehnte.

1995 übernahm Tochter Heidi mit Ehemann Ludwig Hasenstab das Wirtshaus und eröffnete einen großen Biergarten. Bis heute führt Heidi Hasenstab zusammen mit ihrem Partner Heiner Kreutz die Gaststätte. Seit gut zehn Jahren veranstalten die beiden mehrmals im Jahr ihre Apfelwein-Häcke mit hausgemachtem "Äbbelwoi". Auch Wirtshaussingen, Live-Musik im Biergarten und andere Events finden statt. Der Name "Café Duck Dich" stammt noch aus der Zeit als "Kaffee-Wirtschaft", weil das Lokal niedrige Decken und Türen hat.

ro