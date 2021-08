Wenn der Lockdown zur Kündigung führt

Minijobs: 640 Stellen gingen im Landkreis Miltenberg während der Pandemie verloren - IG Bau fordert Abschaffung der Beschäftigungsart

Miltenberg 11.08.2021

"Der Rückgang zeigt, dass Minijobs in der Pandemie schnell zur Falle werden", teilt die IG BAU Mainfranken in einer Pressemitteilung mit. In unsicheren Zeiten kürzten Firmen zuerst bei den 450-Euro-Kräften, die allerdings weder Anspruch auf das Kurzarbeiter- noch auf Arbeitslosengeld hätten, kritisiert stellvertretender IG BAU-Bezirksvorsitzender Michael Groha. Besonders in der Gebäudereinigung seien prekäre Arbeitsverhältnisse stark verbreitet und würden insbesondere für Frauen zum Karriererisiko. Er fordert, Betroffene müssten besser geschützt und Minijobs ab dem ersten Euro sozialversicherungspflichtig werden.

"Durch Corona hat sich bei uns nichts geändert, wir suchen immer Mitarbeiter - momentan haben wir acht vakante Stellen für 450-Euro-Kräfte in der Unterhaltsreinigung und zwei bis drei vakante Teilzeitstellen", sagt Sabine Müller, Geschäftsführerin der Firma Clean Service in Großheubach. Doch qualifiziertes Personal sei Mangelware, und zwar nicht erst seit Corona. Die Resonanz auf Annoncen sei erschreckend gering. Weshalb der Betrieb sein Fachpersonal selber ausbildet, oft auch Ungelernte. Auch Christian Bein, Geschäftsführer der Alles klar! Dienstleistung GmbH in Erlenbach hat keine Mitarbeiter entlassen. "Im Gegenteil, wir suchen immer gute Mitarbeiter", sagt er. Während der Lockdown Phase wurden jedoch "fast keine Mitarbeiter eingestellt".

Die Diskrepanz zur IG Bau-Pressemitteilung erklärt Hans Beer, Regionalleiter der IG Bau Mittelfranken so, dass anfangs wohl Mitarbeiter - geschätzt 20 bis 30 in ganz Franken - ausgestellt worden seien, beispielsweise diejenigen, die in während des Lockdowns geschlossenen Schulen oder Modegeschäften eingesetzt waren. Doch nachdem alles wieder hochgefahren wurde, seien die Mitarbeiter wohl wieder eingestellt worden. Dass in der Landwirtschaft, die auch zur IG Bau gehört, sogar ein Stellenzuwachs von 20 Prozent entstanden sei führt er darauf zurück, dass viele Kurzarbeiter auf den Feldern mitgeholfen haben, nachdem Saisonarbeitskräfte aus Osteuropa teilweise nicht einreisen konnten.

Bei Verdi machen Minijobs nur einen begrenzten Teil aus, weshalb Gerald Burkard, Bezirksgeschäftsführer von Verdi Unterfranken, coronabedingt nur wenig Veränderung gesehen hat. Die meisten Minijobs fänden sich bei der IG Medien. "Die Zeitung musste aber trotz Corona zugestellt werden", erklärt er, auch bei Post oder Speditionen gab es keine Entlassungen, im Gegenteil, die Branche habe eher geboomt. Der Handel sei nur zum Teil betroffen gewesen und die Behindertenfahrdienste ebenso nicht, da Behindertenwerkstätten geöffnet blieben. Eine zusätzliche Beschäftigungsmöglichkeit habe es zudem mit Impf- oder Testzentren gegeben.

Die von der IG Bau geforderte Abschaffung der Mini-Jobs befürwortet Christian Bein, "da es auf der einen Seite unsozial ist für die Mitarbeiter, die bei gleichem Tariflohn im sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis, weniger netto bekommen". Und Minijobber, die bereits 450 Euro verdienen, würden bei einer Tariferhöhung nicht mehr verdienen. "Außerdem stelle ich mir als Arbeitgeber die Frage, was mit dem abgeführten Arbeitgeberanteil passiert, da die Mitarbeiter ja keine Leistungen dafür erhalten", meint Bein. Minijobs abzuschaffen, ist für die stellvertretende Kreisvorsitzende der Dehoga, Pia Köhlich vom Hotel Paradeis, keine Option. "Viele würden den Job dann nicht mehr machen, weil es sich nicht lohnt", meint sie, die meisten bräuchten das Geld als Ergänzung zum eigenen Vollzeitjob oder als Zuverdienst, wenn der Partner Haupternährer ist. Sie könnte sich vorstellen, dass es dadurch sogar mehr Schwarzarbeit geben würde.

Zwischenruf: Auf der Suche nach 600 verlorenen Minijobs Die Pressemitteilung der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) klang dramatisch. Minijobs seien nicht krisensicher, allein im Landkreis Miltenberg seien 600 geringfügig entlohnte Arbeitsverhältnisse durch Corona verloren gegangen. Vorsitzender Michael Groha hatte hier insbesondere auf die Gebäudereinigung verwiesen, wo prekäre Arbeitsverhältnisse besonders stark verbreitet seien und für Frauen zum Karriererisiko würden. Doch die Gebäudereiniger im Landkreis sind immer auf Suche nach Arbeitskräften, haben weder aus- noch eingestellt während der Coronakrise. Kontaktvermittlung von betroffenen Unternehmen der IG Bau? Fehlanzeige. Ein Blick auf die Tabellen der Arbeitsagentur zeigt, dass hauptsächlich das Gastgewerbe betroffen war - 293 der 640 abgebauten Minijobs fielen in den Zuständigkeitsbereich der NGG (wir berichteten bereits), in der zur IG Bau gehörenden Landwirtschaft wurden sogar 19 zusätzliche Stellen geschaffen. Es scheint, die IG Bau hat die Zahlen der Arbeitsagentur für ein politisches Statement genutzt. ahl