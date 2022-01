Wenn das Geld im Alter nicht reicht

Miltenberger VdK-Berater erkämpfen Rechtsansprüche für die Bürger

Wolfgang Bonn ist Kreisgeschäftsführer des Sozialverbands VdK in Miltenberg. Altersarmut stellt in Bayern ein wachsendes Problem dar. hrist

Diese Menschen machen auch kein großes Lamento über ihre Armut. Nach außen sieht man es ihnen kaum an, dass sie jeden Euro zweimal umdrehen müssen. Wolfgang Bonn jedoch erzählen sie, wie es ihnen geht. Vor dem Berater sitzen ältere Miltenberger, die bekennen, dass sie beim Einkaufen immer sparen müssen. Geht plötzlich der Kühlschrank oder der Herd kaputt, geraten sie in die Bredouille.

Armut im Alter steigt

Altersarmut wächst laut Bonn: "Wobei es sich bei den Betroffenen nicht um Leute handelt, die auf der Straße leben." Einige wohnen sogar im eigenen Häuschen. Das jedoch ist alt. Und müsste in vielen Fällen repariert werden. Doch auch für Instandsetzungen ist kein Geld da.

Wolfgang Bonn weiß nicht nur, was Senioren aus dem Landkreis auf den Nägeln brennt. Als Mitarbeiter des VdK kennt er auch die aktuellen Renten ganz genau. "Männer beziehen im Durchschnitt in Bayern eine monatliche Rente von rund 1265 Euro, Frauen haben durchschnittlich nur 765 Euro zur Verfügung", so der Kreisgeschäftsführer. Wie gesagt: Das ist der Durchschnitt. Bei vielen Senioren fließt zu Beginn des Monats deutlich weniger Geld aufs Konto. "Erst gestern beriet ich eine Dame, die ihr Leben lang als Minijobberin tätig war", erzählt Bonn. Die dreifache Mutter hatte es versäumt, zusätzliche Beiträge abzuführen. Ihre Rente beträgt darum nun nicht einmal 500 Euro monatlich.

Armut kann ein Grund sein, warum man öfter schlaflos in der Koje liegt. Sie ist allerdings bei Weitem nicht der Einzige. Zu Wolfgang Bonn kommen Menschen, die aufgrund jahrelanger Überforderung psychisch krank wurden. Um alles Bürokratische zum Beispiel nach einem Burnout zu regeln, etwa in Bezug auf eine Reha oder Rente, müssten die Patienten dringend zum Facharzt. Schließlich brauchen sie eine eindeutige Diagnose. "Doch an einen Psychologen oder Psychiater zu kommen, ist inzwischen sehr schwierig", so Bonn. Oft dauert es ein ganzes Jahr, bis man in Miltenberg einen Termin bekommt. Die Betroffenen hängen in der Warteschleife. Und bangen um ihre Existenz.

Mitgliedanzahl mehr als verdreifacht

Für nicht organisierte Bürger wird es von Jahr zu Jahr schwerer, sich im Dschungel des Sozialrechts zurechtzufinden und Rechtsansprüche durchzusetzen. Stellt jemand ohne professionelle Hilfe einen Antrag zum Beispiel an die Krankenkasse, wird der nicht selten schnell vom Tisch gewischt, beobachtet Wolfgang Bonn. Letztlich ist dies auch der Grund dafür, warum der VdK deutschlandweit in den vergangenen Jahren einen kolossalen Boom erlebte. Auch im Landkreis Miltenberg war das so. Als Wolfgang Bonn im Jahr 1982 zum VdK stieß, waren in Miltenberg 2100 Mitglieder registriert. Inzwischen hat sich deren Zahl mehr als verdreifacht. Im Moment gehören 7750 Bürger der Organisation an.

Man müsste Jurist sein, um ganz genau zu wissen, was einem zusteht und wie man zu dem, worauf man einen Anspruch hat, kommt. "Wer sich im Sozialrecht nicht auskennt, verschenkt Geld", bestätigt Bonn. Weil sich die allerwenigsten Menschen auskennen, haben Wolfgang Bonn und sein Kollege Pierre Lieske vom VdK alle Hände voll zu tun. "Wir beraten 30 bis 40 Mal jeden Tag", sagt der Geschäftsführer. Vor allem Widersprüche und Klageverfahren nehmen nach seinen Worten zu: "Dass man als Bürger in sozialer Hinsicht inzwischen um alles kämpfen muss, das ist schon ziemlich traurig."

Beratung lohnt sich

Gerade, wenn man Geld von der Pflegekasse haben möchte, sei es gut, sich vor der Antragstellung beraten zu lassen, sagt Bonn. Mehrere Anlaufstellen bieten im Landkreis Hilfe an. Der VdK ist eine. "Ich lade pflegende Angehörige ein und spreche mit ihnen alles durch", erläutert der 63-Jährige. Über einen Pflegegradrechner zum Beispiel lassen sich die Chancen kalkulieren, ob ein Antrag auf Einstufung nach einem Pflegegrad Sinn macht. Im Übrigen lehnt auch die Pflegekasse viele Anträge ab. Schaltet sich der VdK ein, geht der Antrag im zweiten Anlauf oft doch noch durch. Bonn: "Insgesamt haben wir eine Erfolgsquote von 25 bis 30 Prozent, bei der Pflege liegt sie sogar deutlich höher."

Als Sozialverband macht sich der VdK auch für Inklusion stark. Seit einigen Jahren gibt es zum Beispiel in verschiedenen Kreisgeschäftsstellen Berater für Barrierefreiheit. Auch Wolfgang Bonn hätte gern einen solchen Berater in Miltenberg: "Doch das scheitert im Moment am mangelnden Interesse am sozialen Ehrenamt." Insgesamt hat der Miltenberger VdK in den vergangenen Jahren einen starken Verlust an Freiwilligen zu verkraften gehabt. "Zurzeit haben wir 226 Ehrenamtliche in 32 Ortsverbänden, vor 15 Jahren waren es doppelt so viele", sagt der Geschäftsführer. Dadurch bröckele der direkte Draht zu den Menschen in den einzelnen Gemeinden.

Hintergrund: Altersarmut in Bayern Die Altersarmutsquote bei Männern in Bayern lag im Jahr 2020 laut VdK bei 17,5 Prozent. Bei Frauen waren es 23,8 Prozent. Dem Sozialverband zufolge ist Bayern Spitzenreiter bei der Altersarmut. Analysen der VdK-Landesgeschäftsstelle zufolge hat der Freistaat bereits seit dem Jahr 2005 die höchste Altersarmutsquote im Vergleich der Bundesländer. Die niedrigen Renten in Bayern sind der Hauptgrund für die Armut von Senioren, denn zwei Drittel der Einkommen im Alter werden aus der gesetzlichen Rente bestritten. pat