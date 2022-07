Weniger Wallfahrer in Walldürn

Blick in den Odenwald: Pfarrer Markus Keller verabschiedet - Aktivnacht in Buchen - Grabungsteam aus USA

Neckar-Odenwald-Kreis 12.07.2022

Ein Grabungsteam aus den USA sucht derzeit in einem Buchener Waldbezirk nach Überresten eines Flugzeugabsturzes aus dem Jahr 1944.

Kirche: Die Hauptwallfahrtszeit der Wallfahrt "Zum Heiligen Blut" ist am Sonntagabend mit der Schließung des Blutschreins in der Walldürner Basilika und einer Lichterprozession zu Ende gegangen. Wallfahrtsleiter und Stadtpfarrer Josef Bregula blickt zufrieden auf die vergangenen vier Wochen zurück. Insgesamt hätten in dieser Zeit 154 Gottesdienste in der Basilika stattgefunden. Fast alle Fußpilgergruppen hätten nach der coronabedingten Pause Walldürn wieder angelaufen, allerdings mit weniger Teilnehmern. Seien vor Corona noch 35.000 bis 40.000 Menschen zu Fuß nach Walldürn gezogen, waren es in diesem Jahr rund 20.000. 42 Ministranten und rund 70 ehrenamtliche Helfer hätten zum Gelingen der Wallfahrtszeit beigetragen.

Verabschiedung: Markus Keller, evangelischer Pfarrer in Hardheim, ist am Sonntag feierlich verabschiedet worden. Wie die Fränkischen Nachrichten berichteten, tat er dort seit dem Jahr 2015 Dienst. Er wird eine neue Stelle in Bensheim antreten. Keller habe "beeindruckende Akzente vor allem im Bereich der Jugend-, Pfadfinder- und Flüchtlingsarbeit gesetzt", lobte Dekan Rüdiger Krauth den scheidenden Pfarrer. Als "mitreißender Organisator" habe er ein vorbildliches Engagement im Sinne der Ökumene sowie des Miteinanders mit der politischen Gemeinde gezeigt.

Einzelhandel: Nach drei Jahren Pause zog die Aktivnacht der Innenstadthändler am Freitagabend in Buchen wieder viele Besucher an. Bei Temperaturen zwischen 20 und 25 Grad konnte man Jacke und Regenschirm zuhause lassen, ungezwungen Menschen treffen und durch die Geschäfte bummeln. Erstmals wurde die Aktion von Stadt und Aktivgemeinschaft durch einen Abendmarkt bereichert. Dort boten regionale Marktbeschicker und Händler ihre Produkte an. Das Angebot reichte von selbst gemachten Likören, Bildern, Deko-Artikeln bis zu Tee- und Kaffeevariationen. Natürlich fehlten auch kulinarische Genüsse nicht. Außerdem unterhielten Musikkapellen das Publikum.

Geschichte: Derzeit sucht im Waldbezirk Bulau ein Grabungsteam aus den USA zwischen Buchen, Stürzenhardt und Hettigenbeuern nach Spuren von abgestürzten US-Soldaten. 11 Studenten mit zwei Professoren und einer Dolmetscherin hoffen darauf, Überreste eines Flugzeugabsturzes vom 30. Dezember 1944 zu finden. Denn drei der dabei umgekommenen 13 Soldaten sind noch nicht identifiziert. Die 20- bis 23-jährigen Studenten bleiben bis Ende Juli in Buchen. Sie sollen hier das wissenschaftliche Arbeiten an einer Ausgrabungsstelle lernen. Die Professoren hoffen, dass man mithilfe eines Bodenradars den Absturzkrater werden genau bestimmen können. An den Wochenenden unternimmt die Gruppe Ausflüge.

