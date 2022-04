Weniger Unfälle, weniger Straftaten als vor Corona im Kreis Miltenberg

Polizei zieht Jahresbilanz für 2021

Miltenberg 07.04.2022 - 13:44 Uhr 3 Min.

»Wie im Vorjahr hatten die pandemiebedingten Auswirkungen erneut starken Einfluss auf alle drei Säulen der polizeilichen Tätigkeit: der Verkehrssicherheitsarbeit, Kriminalitätsbekämpfung und Einsatzmanagement«, erklärte Robert Bauer, seit Ende vorigen Jahres Leiter der Polizeiinspektion Obernburg. Deshalb sind die Statistiken zu Vor-Corona-Zeiten auch nur bedingt aussagefähig, zumal bei der Polizei jetzt im Zusammenhang mit der Covid-19- Pandemie Aufgaben in den Fokus rückten, die in früheren Zeiten eher am Rande mitliefen. Dafür blieben wichtige Präventionsmaßnahmen der Polizeiarbeit aus Infektionsschutzgründen nur in eingeschränktem Maße machbar. Andreas Lux, Erster Polizeihauptkommissar der Polizeiinspektion Miltenberg, erklärte zu dem neuen Schwerpunkt: »Die fortwährende Überwachung der Einhaltung von Infektionsschutzmaßnahmen, die Bekämpfung des neuen Kriminalitätsphänomens der Impfpassfälschungen und der polizeiliche Einsatz anlässlich von Versammlungen insbesondere von Corona-Maßnahmengegnern hat es in dem Maße vorher nicht gegeben.«

Andreas Lux stellte die Verkehrsunfallstatistik im Detail vor und nannte die Ziele, die mit dem neuen Verkehrssicherheitsprogramm 2030 erreicht werden sollen. Neben einer Senkung der Anzahl der Verkehrsunfälle mit Getöteten und Verletzten soll der Steigerung der Verkehrssicherheit auf Landstraßen besonders für gefährdete Verkehrsteilnehmer wie Kinder, Radfahrer und Senioren eine besondere Bedeutung zukommen. Dazu werden individuell auf die Region abgestimmte Verkehrssicherheitskonzepte auf der Basis von Unfallanalysen spezieller Verkehrssachbearbeiter zur Zielerreichung erstellt. Als eine wichtige Säule der Verkehrssicherheitsarbeit wird die Polizei verstärkte Überwachung der Geschwindigkeitsbegrenzungen durchführen. Dienststellenübergreifend führt die Polizei weitere Schwerpunktaktionen durch, insbesondere im Kampf gegen Alkohol und Drogen am Steuer.

Die Kriminalstatistik des Jahres 2021 erläuterte Robert Bauer. Mit einer Aufklärungsquote von gut 77 Prozent rangiert der Landkreis unter den Top 10 der 71 Landkreise des Freistaates. Die Gesamtzahl der verübten Straftaten ist 2021 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 476 Fälle gesunken (minus 12 Prozent). Im Landkreis lag die »Pro-Kopf-Kriminalitätsbelastung etwa 21 Prozent niedriger als im unterfränkischen Durchschnitt und Unterfranken rangiert in Bayern mit Platz zwei auf einem der vorderen Plätze. Der Rückgang dürfte vor allem auch auf die Corona-Pandemie und die daraus resultierenden Maßnahmen zurückzuführen sein.

»Auch die Fortentwicklung der Ermittlungsmethoden und die professionelle Aus- und Fortbildung der Polizeibeamten in den Bereichen der kriminalistischen Spurensicherung im Zusammenhang mit der erkennungsdienstlichen Behandlung und der DNA-Entnahme bei Tatverdächtigen führt ebenfalls zu einer Steigerung von Fallklärungen«, erklärte Bauer. Eine weitere Entwicklung sei erfreulich: Es kam zu deutlich weniger Gewalthandlungen gegen Polizeibeamte, die Zahl fiel von 88 auf 57. Viel Arbeit entstand auch durch das Versammlungsgeschehen rund um das Thema »Kritik an den Corona-Maßnahmen«. Die Teilnehmerzahl an den Versammlungen erreichte in der Spitze 720 Personen. Sie liefen aus Sicht der Polizei aber regelmäßig friedlich ab, es sei zu keinen Aggressionen gegenüber Polizeibeamten gekommen. Auch keine Probleme gab es bei einem Autokorso mit etwa 30 Fahrzeugen.

Hans-Jürgen Freichel

Zahlen und Fakten: Polizeistatistik Verkehrsunfälle: Die Gesamtzahl der polizeilich registrierten Verkehrsunfälle liegt mit 2762 etwas über der Zahl von 2020 (2682), aber deutlich unter den Vor-Corona-Jahren mit Zahlen von über 3000. Zurück ging die Zahl der dabei verletzten Personen innerhalb eines Jahres von 378 auf 342. Sechs Menschen starben (Vorjahr 9). Die alkoholbedingten Unfälle gingen von 47 auf 41 zurück und immer weniger Verkehrsunfälle (Rückgang um etwa 30 Prozent in den letzten drei Jahren) werden von den jungen Erwachsenen verursacht. Auch Senioren sind weniger an Unfällen beteiligt (Rückgang 13 Prozent). Hauptunfallursache bei Verkehrsunfällen mit schweren Folgen ist seit Jahren überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit, gefolgt von Nichtbeachtung des Rechtsfahrgebotes (etwa Kurve schneiden) und Vorfahrts- beziehungsweise Vorrangverstößen. Straftaten: Im Jahr 2021 hat die Anzahl der Straftaten im Landkreis mit 3411 den niedrigsten Stand der letzten zehn Jahre erreicht. Von den erfassten Delikten konnten insgesamt 2648, also knapp 80 Prozent, aufgeklärt und 1952 Tatverdächtige ermittelt werden, bei denen der Anteil Frauen um zwei auf 23 Prozent stieg. Im vergangenen Jahr entfielen fast ein Fünftel aller Straftaten auf Diebstahlsdelikte, dicht gefolgt von den Rohheitsdelikten (17 Prozent mit Körperverletzung, Freiheitsberaubung, Nötigung) sowie Vermögens- und Fälschungsdelikten (16 Prozent). Verstöße gegen das Betäubungsmittel- und Aufenthaltsgesetz erreichten ebenfalls 16 Prozent und die sonstigen Straftaten wie Beleidigungen, Sachbeschädigungen und Hausfriedensbruch hielten die Spitzenposition mit 28 Prozent. In 297 Fällen (11 Prozent) standen die Tatverdächtigen dabei unter Alkoholeinfluss. Die Anzahl von nichtdeutschen Tatverdächtigen lag bei 528 und ist um zwei Prozent gegenüber dem Vorjahr gesunken. Legt man den Ausländeranteil von zwölf Prozent an der Einwohnerzahl zugrunde, liegt der Anteil von ausländischen Tatverdächtigen mehr als doppelt so hoch. Sicherheitswacht: 22 Freiwillige waren insgesamt 3200 Stunden in Miltenberg, Erlenbach, Obernburg, Elsenfeld, Niedernberg und Kleinwallstadt unterwegs. Aktuell sind es aus unterschiedlichen Gründen nur noch elf Ehrenamtliche. Eines der Ziele in diesem Jahr ist, die Zahl wieder aufzustocken. Interessierte können sich in den Polizeirevieren melden und werden dort geschult.