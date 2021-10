Weniger Schadholz, höherer Holzpreis: So ist der Stand beim Borkenkäfer-Befall im Kreis Miltenberg

Bekämpfung von Buchdrucker und Kupferstecher große Aufgabe

Miltenberg 22.10.2021

Musterbeispiel für den Buchdrucker. Hier sieht man schön die Gänge der Larven. Revierleiter Friedrich Schoeffler sucht nach einer Borkenkäfer-Rinde beim frisch gefällten Fichtenholz.

Er ist ne­ben der durch den Kli­ma­wan­del ver­ur­sach­ten Tro­cken­heit der größ­te Feind des Wal­des. Den­noch: So lang­sam sin­ken die Zah­len des Schad­hol­zes in ganz Bay­ern. Al­ler­dings krän­k­elt der frän­ki­sche Wald im­mer noch sehr. Wie es der­zeit in der Re­gi­on Mil­ten­berg aus­sieht, ha­ben uns Fried­rich Sc­höf­f­ler, Forst­tech­ni­ker und Re­vier­lei­ter der Stadt Mil­ten­berg, und Ani­ka Weis­brod vom Amt für Er­näh­rung, Land­wirt­schaft und Fors­ten (AELF) aus Karl­stadt er­klärt. Weis­brod ist im Amt auch für die »In­i­tia­ti­ve Zu­kunfts­wald« zu­stän­dig.

Es ist seit Jahren ein bisschen wie »David gegen Goliath«. Ein nur 0,7 bis 12 Millimeter großer Käfer zerstört mit seiner Brut ganze Waldflächen. Borkenkäfer, hauptsächlich die zwei Arten »Buchdrucker« und »Kupferstecher«, fressen sich überwiegend durch Fichten, manchmal auch durch Kiefern, Lärchen oder Douglasien. Beide Borkenkäfer-Arten haben ein enormes Vermehrungspotenzial. Je nach Witterungsverlauf können sie unter den gegenwärtigen Klimabedingungen zwischen zwei bis drei Generationen im Jahr anlegen.

Trockenstress

Durch die Trockenheit der vergangenen Jahre kamen vor allem die Fichten in Wasser- beziehungsweise Trockenstress. Die Bäume sind dadurch geschwächt. Ein sprichwörtlich gefundenes Fressen für die Borkenkäfer. Wenn ein Baum vom Käfer befallen ist, dann erkennt man das am frischen Bohrmehl am Baumstamm. Das entsteht, wenn die Käfer sich dort einnisten. Die Probleme haben private und kommunale Waldbesitzer gleichermaßen. Befallene Bäume müssen vor allem schnell gesichtet, gefällt und aus dem Wald geschafft werden. Nur so kann man weiteren Schäden entgegenwirken.

Gerade ist in Rüdenau, weit hinter dem Sportplatz in Richtung See, eine große Fläche Käferholz abgeholzt worden. »Wenigstens bekommen wir für das Käferholz wieder moderate Preise. Die waren im Jahr 2019 sehr niedrig«, berichtet Friedrich Schöffler. Alle gerodeten Flächen werden wieder aufgeforstet. In der Nähe der gerodeten Fläche sind bereits Hainbuchen, Eichen, Linden, Ulmen oder Vogelbeere gepflanzt. Momentan sind weitere Baumpflanzungen mit Zedern, Esskastanien, Elsbeere und noch eine Buchenart im Gespräch. Je nach Bodenbeschaffenheit müsse man sehen, welche Bäume infrage kämen.

Leicht fallende Tendenz

Die Festmeter-Zahlen des gefällten Fichtenholzes für den Kreis Miltenberg vom Karlstadter AELF zeigen eine leichte Tendenz nach unten. 2019 waren es 65.000 Festmeter, 2020 ging es mit 54.000 schon leicht nach unten. In 2021 sind es momentan 29.000 Festmeter. Aber wegen den niedrigen Temperaturen im Frühjahr verzögerte sich der Ausflug der Borkenkäfer.

Durch die hohe Zahl der überwinterten Käfer aus dem Vorjahr habe der Kreis trotzdem ein massives Borkenkäfer-Aufkommen in den Sommermonaten 2021, so die Aussage von Anika Weisbrod von der Initiative Zukunftswald. Die konsequente und kontinuierliche Aufarbeitung des Schadholzes und die regenreiche erste Jahreshälfte dämpfen zwar das Fortschreiten der Schäden. »Aber wenn die Rinde mit den überwinternden Borkenkäfern abfällt, dann wandern die Borkenkäfer in den Boden und leben dort weiter. Im Boden können sie dann nicht mehr unschädlich gemacht werden«, sagt Weisbrod.

Anja Keilbach