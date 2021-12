Weniger Salami, mehr Sellerie: Welche grünen Vorsätze unsere Redaktion für 2022 gefasst hat

Wie nachhaltig leben Sie?

Wie nachhaltig leben Sie? Versuchen Sie, auf Fleisch oder das Flugzeug zu verzichten? Fahren Sie E-Auto, leben Sie möglichst müllfrei, haben Sie Solarplatten auf dem Dach? Wie wichtig ist Ihnen, nachhaltig zu leben? Warum ist es Ihnen wichtig? Oder eben auch nicht? Lassen Sie uns teilhaben, schreiben Sie uns: per E-Mail an sekretariat.obernburg@main-echo.de oder per WhatsApp an 01 75 / 2 91 03 83. (kwo)