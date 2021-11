Weniger Müll schont die Umwelt

Woche der Abfallvermeidung:Wie Bürger im Landkreis Müll minimieren - Wiederverwenden statt wegwerfen

Aus dieser »Give-Box« auf dem Gelände des Jugendhauses St Kilian in Miltenberg kann sich jeder, der mag, bedienen. Verpackungsmüll hat in der Corona-Zeit stark zugenommen - nicht zuletzt wegen des gestiegenen Onlinehandels. Fotos: Pat Christ

Welche Wege sie bisher gefunden haben, Müll zu reduzieren, berichten Menschen aus dem Kreis Miltenberg im Vorfeld der Europäischen Woche der Abfallvermeidung vom 20. bis 28. November.

Gerade unter Chefs gibt es kaum jemanden, für den Müllvermeidung keine Rolle spielen würde. Was nicht weggeworfen wird, spart bares Geld. »Wir bemühen uns, mit allem sparsam umzugehen«, sagt denn auch Heidi Martin vom Hotel Weinhaus Stern in Bürgstadt. Papier zum Beispiel wird im »Stern« immer doppelt genutzt. Während der Corona-Krise, als die Restaurants geschlossen waren, wurden Essensabholer animiert, ihr eigenes Geschirr mitzubringen. Heidi Martin: »Das hat auch funktioniert.« Außerdem wurden wiederverwendbare Verpackungen verteilt.

Digital statt Papier

Auch Bürgermeister im Landkreis setzen sich tatkräftig für Müllvermeidung ein. »Wir zum Beispiel stellen, wo immer es geht, Publikationen auf digitale Angebote um«, sagt Robin Haseler, Bürgermeister von Weilbach. »Zeitschriften, Zeitungen und Informationsschriften machen einen großen Teil des täglichen Papiermülls aus.« Bald sollen Bürger auch online Anträge stellen können. Haseler: »Bis zur papierlosen Verwaltung ist es allerdings wohl noch ein weiter Weg.«

Im Ortsteil Weckbach gibt es seit einiger Zeit eine Quelle für spannende Lektüre: ein offener Bücherschrank am Dorfgemeinschaftshaus. Der trägt dazu bei, dass Bücher nach dem Lesen nicht einfach weggeworfen werden. In Weilbach selbst soll das bestehende Bücher-Spenden-Regal laut Robin Haseler durch einen neuen Bücherschrank ersetzt werden. »Und auf dem Glockenmarkt wurde in den vergangenen Jahren immer Secondhand-Spielzeug angeboten.« Getauscht wird nach Haselers Informationen innerhalb der Gemeinde aber auch auf digitalen Plattformen.

415 Millionen Tonnen Müll

Eigentlich ist es unfassbar, wie hoch die alljährlichen Müllberge sind. 2019 fielen in Deutschland über 415 Millionen Tonnen an, wie das Statistische Bundesamt im Juni verkündet. Allerdings scheint die Corona-Krise nicht zu einem deutlichen Rückgang geführt zu haben. Teilweise sei sogar mehr Müll erzeugt worden, berichtet Lukas Hartmann vom Jugendhaus St. Kilian in Miltenberg. »Wir brauchten mehr Papierhandtücher, Einweghandschuhe, Masken sowie Kleinverpackungen für Butter, Marmelade, Schokocreme und Zucker.« Gleichzeitig entstand weniger Müll durch eine geringere Belegung.

Das Jugendhaus versucht auf vielfältige Weise, der Wegwerfkultur Paroli zu bieten. Plakate werden mit wiederaufladbaren Eddings oder Buntstiften so gestaltet, dass sie wiederverwendbar sind. Und wie im Weinhaus Stern wird auch im Jugendhaus Papier doppelseitig bedruckt.

Aktion »Weltfairänderer«

Und: Im Speisesaal wird den Kindern und Jugendlichen erklärt, dass sie sich nur so viel auf den Teller laden sollen, wie sie meinen, dass sie auch verzehren können. »Wir möchten möglichst wenig Essen wegwerfen.«

Durch frühe Bildung vergrößert sich die Wahrscheinlichkeit, dass sich jemand nachhaltig umweltbewusst verhält. Hier setzt das Angebot »Werde Weltfairänderer« an, erklärt Greta Schulte, Bildungsreferentin in St. Kilian. »Die Kinder und Jugendlichen lernen zum Beispiel spielerisch, wie lange Gegenstände aus Plastik brauchen, bis sich das Material zersetzt, und welche umweltfreundlichen Alternativen es gibt.« Im Workshop »Obst und Gemüse« erfahren die Kids, wie Lebensmittel richtig gelagert werden, damit sie länger haltbar sind.

Gebrauchtes weitergeben

Dass es inzwischen in fast jeder Ortschaft eine Möglichkeit gibt, Gebrauchtes weiterzugeben, statt es in den Müll zu werfen, findet man im Jugendhaus St. Kilian sehr gut. »Wenn man persönliche Dinge wie Kleidung, Bücher, Geschirr, Spiele, CDs oder Deko-Artikel weitergibt, behalten sie ihren Nutzen«, so Greta Schulte. St. Kilian selbst bietet seit 2015 auf seinem Gelände eine »Give-Box« an, die rege genutzt wird, »wobei leider immer mehr Menschen die Anlaufstelle nutzen, um ihren Müll loszuwerden«, so Schulte.

Ständig Neues zu kaufen, obwohl es viel gut erhaltenes Gebrauchtes gibt, ist widersinnig. Gleiches gilt für Lebensmittel. Wir kaufen oft viel mehr ein, als wir essen können. Allerdings ist die Weitergabe von Esswaren deutlich schwieriger als die von Büchern oder Spielsachen. »Wir überlegen gerade, wie wir mit gekochtem Essen, das nicht abgenommen wurde, umgehen sollen«, sagt Lukas Hartmann. Das Team von St. Kilian sucht derzeit nach einer guten Infrastruktur für Essbares, das nicht selbst verbraucht werden kann: »Das könnte ein Foodsharing-Netzwerk sein oder eine Verkaufsapp wie »Toogoodtogo«.

Teilen oder Tauschen ist inzwischen weithin das neue Haben. Das findet auch Sebastian Will aus Dorfprozelten gut. Will ist Geschäftsführer des Entsorgungsfachbetriebs Mehring GmbH, außerdem engagiert er sich beim Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung. »Was ich nicht mehr gebrauchen kann, was aber noch funktionsfähig ist, sollte nicht in den Abfall wandern«, sagt er. Das gelte für Smartphones wie auch für Kleidung oder andere Gegenstände. Jeder sollte Will zufolge versuchen, über analoge oder virtuelle Floh- oder Verkaufsmärkte das weiterzugeben, was er nicht mehr benötigt.

Mehr Abfall durch Onlinehandel

Wenn der Entsorgungsexperte auf die vergangenen Monate zurückblickt, erkennt er zweierlei. In der Corona-Krise haben sich aufgrund der Lockdowns insbesondere beim Handel, in der Gastronomie sowie im Eventbereich die Abfallmengen stark reduziert. Im privaten Bereich fiel hingegen mehr Müll an. Will: »Man schätzt hier, dass sich die Steigerungen zwischen fünf und zehn Prozent bewegt haben.« Das liegt in erster Linie daran, dass mehr im Internet bestellt wurde. Das Bestellte kommt dann oft in Folie verpackt mit Umverpackung - und im Extremfall noch einmal mit einem Karton drum herum.

Stichwort: Woche der Abfallvermeidung Während der Europäischen Woche der Abfallvermeidung sollen Alternativen zur Wegwerfgesellschaft durch Müllreduzierung und Wiederverwendung aufgezeigt werden. Die Aktionstage finden jedes Jahr in mehr als 30 Ländern mit vielen Tausend Aktionen und Projekten statt. In der kommenden Woche veröffentlichen wir dazu täglich Beiträge des Abfallwirtschaftsamtes mit Informationen und konkreten Tipps zur Abfallvermeidung hier im Kreis Miltenberg. ()