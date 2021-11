»Weniger ist mehr« bei Erlenbacher Verkehrskonzept

Stadtrat in Kürze

Bergschwimmbad: Betriebsleiter Jürgen Graf zog in der Stadtratssitzung eine Bilanz der Saison 2021. Die Saison dauerte in diesem Jahr 107 Schwimmbadetage vom 3. Juni bis zum 17. September. Für die Sicherheit sorgten drei Schwimmbademeister, ein Rettungsschwimmer und die Wasserwacht. Vier Mitarbeiterinnen wechselten sich an der Kasse ab, die Reinigungsarbeiten wurden an einen Dienstleister vergeben. Das Wasser wurde regelmäßig vom Institut Nuss überprüft, es gab keine Beanstandungen. Graf berichtete auch über die öfter notwendig gewordenen Anpassungen der Corona-Auflagen sowie über Neuerungen und Neuanschaffungen. Mit knapp 28.000 Besuchern lag der Besuch in der Größenordnung des Jahres 2020. Der Tagesbesucherrekord mit 2676 Gästen aus 2019 wurde nicht überboten. Es gab keine Ertrinkungsfälle und keine schweren Verletzungen. Detailliert informierte Kämmerin Tamara Heßberger über die betriebswirtschaftliche Seite. Die Bruttoeinnahmen von 54.600 Euro wurden realisiert durch den Verkauf von Saisonkarten (24.874 Euro), Zehnerkarten (2989 Euro) sowie mit Tageskarten (26.740 Euro)

IT-Sicherheit: Die Einführung und der Betrieb eines Informationssicherheitskonzeptes sind verbindlich für alle bayerischen Kommunen. Zur Umsetzung des Konzeptes gehört es auch, einen Beauftragten für Informationssicherheit zu bestellen, der über umfassendes Fachwissen verfügen muss. Eine solche Stelle ist im Landratsamt vorgesehen, die von dort die Kommunen im Landkreis betreut. Erlenbach hatte bereits im Vorfeld die Bereitschaft zur Mitarbeit signalisiert. Jetzt wurde das auch formell beschlossen. Der Stadtrat stimmte einstimmig der dazu notwendigen Zweckvereinbarung zu. Dafür entstehen der Stadt Kosten von etwa 10.000 Euro.

Pachtpreise: Letztmalig wurde 2007 der Pachtpreis für die städtischen Gartengrundstücke auf 15 Cent pro Quadratmeter festgesetzt. Damals wurde auch beschlossen, dass für Altverträge der Betrag im Rhythmus von zwei Jahren so lange angepasst werden sollte, bis ein einheitlicher Pachtzins von 15 Cent pro Quadratmeter erreicht war. Für die Altverträge war das 2012 erreicht. Jetzt beschloss der Stadtrat einstimmig, ab kommenden Jahr die Pachtgebühren auf 25 Cent pro Quadratmeter anzuheben. Da es in der Vergangenheit immer wieder zu Problemen bei der Räumung gab, wird künftig bei Neuverpachtungen eine Gebühr von 1000 Euro erhoben.

Kita Weinbergstraße: Nach dem Erwerb der für die Kita notwendigen Flächen muss das Baufeld mit dem Abbruch und der Entsorgung sämtlicher Bestandsgebäude freigemacht werden. Die Firma Schuck aus Elsenfeld hatte dazu mit 38.000 Euro das günstigste Angebot abgegeben und wurde einstimmig mit den Arbeiten beauftragt. Da für diese Kosten keine Haushaltsmittel eingeplant waren, wurde auch der Bereitstellung überplanmäßiger Haushaltsmittel für 2021 zugestimmt.

Bebauungspläne: Den vorgelegten Abwägungsvorschlägen des Büros Johann und Eck zu den Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit im Rahmen der öffentlichen Auslegung des Bebauungsplanes "Hinterm See" wurde zugestimmt und die geringfügigen Änderungen im Planentwurf gebilligt. Die 5. Änderung dieses Bebauungsplanes wurde als Satzung beschlossen. Den vorgelegten Abwägungsvorschlägen des Büros Bischoff & Hess zu den eingegangenen Stellungnahmen zur Auslegung Bebauungsplan "Gewerbegebiet ehemaliges Werftgelände" wurde ebenfalls zugestimmt und die geringfügigen Änderungen ebenfalls gebilligt. Auch dieser Bebauungsplan wurde als Satzung beschlossen..

Nichtöffentliche Sitzung: Die Verwaltung wurde ermächtigt, das städtische Eigenjagdrevier ab dem 1. April 2022 für die Dauer von neun Jahren mit einem Pachtzins von jährlich netto 1450 Euro zu verpachten. Zur Umschuldung zweier Kreditverträge wird ein neues Darlehen in Höhe der Gesamtrestschuld von 382.000 Euro zu einem Zinssatz von 0,16 Prozent, einer Zinsbindungsfrist bis 30. März 2027 (Tilgungsablauf) und einer vierteljährlichen Tilgung von 17.500 Euro aufgenommen. Zugestimmt wurde dem Verkauf eines 3133 Quadratmeter großen Grundstücks in Mechenhard zum Preis von 115 Euro pro Quadratmeter inklusive Erschließungs- und Herstellungsbeiträge und dem Erwerb eines Grundstückes in Erlenbach mit einer Fläche von 430 Quadratmetern. Das Grundstück wird zu einem Gesamtkaufpreis von 43.000 Euro erworben, die Nebenkosten trägt der Käufer. Im Falle der Umlegung und falls der Bebauungsplan für das Gebiet aufgestellt wird, bezahlt die Stadt die Differenz zwischen dem ermittelten Einwurfswert. Liege dieser niedriger, ist kein Rückausgleich erforderlich.

Informationen: 10.246 Einwohner ist die amtliche Zahl der Bewohner der Stadt zum 30. Juni 2021, Tendenz leicht steigend - ein halbes Jahr früher waren es elf weniger. Von 6591 Stimmberechtigten Bürgern haben sich 95 Personen und damit 1,44 Prozent in die ausgelegten Listen zum Volksbegehren "Landtag abberufen" eingetragen.