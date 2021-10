Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Weniger Impfstoff, geringere Kosten: Wie es mit Miltenbergs Impfzentrum weiter geht

Hausärzte als Anlaufstelle

Impfzentrum Miltenberg: Ab Oktober gibt es nur noch Impfungen mit Termin.

Keine Schlangen mehr vor dem Impfzentrum: Eine Mutter mit zwei jugendlichen Kindern geht am Montagnachmittag ins Container-Gebäude an der Helios-Klinik in Miltenberg. Wenig später sind sie wieder draußen, es ist sonst kaum jemand da. Die Kinder drücken sich ein Pflaster auf den Oberarm und warten, dass sie heim dürfen. Wie Mitarbeiter vor Ort berichten, ist seit dieser Woche der Andrang von Menschen ohne Termin zurückgegangen. Die meisten kommen jetzt vorbereitet mit ausgedrückten Bögen.

Weniger Mitarbeiter vor Ort

Von 800 bis 1100 möglichen Impfungen am Tag im Impfzentrum fällt die Zahl deutlich ab: Täglich seien im Schnitt knapp 100 Impfungen möglich. Deshalb müsse das Zentrum nun zunächst Zweitimpfungen für Menschen sicherstellen, die sich im September erstmals impfen ließen, erklärt Susanne Seidel. Also keine spontane Impfung mehr unter dem Motto: »Wann du willst, was du willst.« Aktuell sei nur eine Impfung mit Termin im Impfzentrum möglich. Und voraussichtlich gibt es fast nur noch Biontech.

Das Impfzentrum, das aus Containern an der Helios-Klinik gebaut worden ist, wird vorerst nicht verkleinert oder zurückgebaut. Aus wirtschaftlichen Gründen bleibe die Gebäude-Struktur erhalten, sagte Susanne Seidel. Aber: »Insbesondere die Personalkosten werden sich deutlich reduzieren.« Das gelte für ärztliches wie nicht-ärztliches Personal. Sie sprach von ungefähr der Hälfte der bisherigen Mitarbeiter. Das Bayerische Rote Kreuz (BRK) wird weiter im Impfzentrum mitwirken. Es habe schließlich in einem Vergabeverfahren den Zuschlag erhalten. Aber auch vom BRK werden weniger Mitarbeiter vor Ort sein.

Freilich war auch die allgemeine Nachfrage nach Impfstoff in den vergangenen Wochen deutlich gesunken. Das Rückgrat der neuen Impfstrategie in Bayern seien jetzt die Ärzte, führt Seidel weiter aus. Das unterstützten auch die niedergelassenen Ärzte im Kreis. Ärztevertreter Jörg Frieß aus Leidersbach sagte unserem Medienhaus bereits vor wenigen Wochen: Die heiße Phase des Impfens ist für Arztpraxen vorbei. Frieß, Vorsitzender des ärztlichen Kreisverbands Aschaffenburg-Untermain, kann sich vorstellen, dass es auch ohne Impfzentrum geht. »Den Rest bekommen wir Ärzte abgewickelt.«

Während Baden-Württemberg seine Impfzentren schließen ließ, überlässt Bayern den Gesundheitsämtern einen kleinen Spielraum. Das legen die Kreise unterschiedlich aus. Der Kreis Miltenberg reagiert darauf mit kürzeren Betriebszeiten, geringeren Kapazitäten je Zeitfenster. Außerdem wird es kein Angebot mehr für Impfungen am Wochenende und an Feiertagen gebe.

Die Corona-Lage im Landkreis Miltenberg

Neben Terminen im Impfzentrum schickt der Kreis weiter mobile Teams zum Beispiel in Seniorenheime. Diese werden in den kommenden Wochen bis zu 100 mobile Impfungen pro Tag verabreichen, sagte Björn Bartels, der Verwaltungsleiter des Impfzentrums.

