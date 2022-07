Oliver Koch aus Sulzbach-Soden bewirtschaftet Steillagen in Klingenberg in Handarbeit

Oli­ver Koch vom Wein­bau Koch aus Sulz­bach-So­den, in­ves­tiert in sei­nen Wein­la­gen in Klin­gen­berg vie­le Ar­beits­schrit­te, um die Qua­li­tät der Wei­ne zu stei­gern. Hier­zu leis­tet er mit ei­nem som­mer­li­chen Reb­schnitt ei­nen we­sent­li­chen Bei­trag und ver­bes­sert da­mit zu­dem deut­lich die Ge­sund­heit der Trau­ben. Durch die Ar­beit das gan­ze Jahr über an den Re­ben be­ein­flusst er sein Ern­te­re­sul­tat, um sei­ner Phi­lo­so­phie, gu­te Qua­li­täts­wei­ne her­zu­s­tel­len, ge­recht zu wer­den.