»Weniger Arbeitsbelastung, bessere Bezahlung«

Fach­kräf­te­man­gel droht mitt­ler­wei­le in vie­len Be­ru­fen. Seit Jah­ren drängt das Pro­b­lem in den Ge­sund­heits­be­ru­fen. Es be­ste­he hier »drin­gends­ter Hand­lungs­be­darf bei der Fach­kräf­te­si­tua­ti­on«, pos­tu­liert Franz-Jo­sef Zöl­ler (81). Als Kreis­vor­sit­zen­der und Mit­g­lied im Lan­des­vor­stand der Se­nio­ren-Uni­on for­dert er die Am­pel-Re­gie­rung in Ber­lin auf, un­ver­züg­lich zu han­deln, und ap­pel­liert an die baye­ri­sche Staats­re­gie­rung, das The­ma Pf­le­ge­not­stand auf­zu­g­rei­fen und Ent­las­tungs­maß­nah­men ein­zu­lei­ten.