Wenig Geld: Erlenbach steht ein mageres Jahr bevor

Haushalt 2022

Erlenbach a.Main 29.04.2022 - 15:59 Uhr 4 Min.

Erlenbach: Ein Neubau oder eine Generalsanierung der Vits-Grundschule steht noch nicht in Aussicht. Erlenbach: Ein Neubau oder eine Generalsanierung der Vits-Grundschule steht noch nicht in Aussicht. Erlenbach: Ein Neubau oder eine Generalsanierung der Vits-Grundschule steht noch nicht in Aussicht. Erlenbach: Der Parkplatz am Rathaus steht auf der Agenda.

Erstens erlebt Erlenbach nun seit vier Jahren eine Flaute bei den Gewerbesteuern. Das hat nur zum Teil mit Corona zu tun. Auch schon zuvor lagen die Steuern des größten Steuerzahlers, dem Industrie Center Obernburg (ICO), auf einem Tiefpunkt. Das hatte Bürgermeister Michael Berninger (CSU) bereits auf der Bürgerversammlung veranschaulicht. Zwar steigen stetig die Gelder, die die Stadt aus der Beteiligung an der Einkommenssteuer der Bürger erhält. Aber von Firmen erhielt Kämmerin Heßberger die Rückmeldung, dass es 2022 nicht so gut läuft.

Corona-Zuschuss mit Folgen

Zweitens holt Erlenbach nun die Ausgleichszahlung ein, die sie im Jahr 2020 zur Bewältigung der Coronakrise erhielt. Damals unterstützte der Freistaat Bayern die Stadt mit rund zwei Millionen Euro für ausgefallene Gewerbesteuern. Das hat die Steuerkraft der Stadt künstlich erhöht. Diese Bilanz von 2020 wird nun aber als Grundlage für anderweitige Zahlungen genommen. Mit zwei Folgen: Die Stadt muss eine deutlich höhere Umlage an den Kreis zur Finanzierung der Aufgaben des Landratsamts zahlen. Außerdem erhält sie wesentlich weniger Geld aus Schlüsselzuweisungen. Mit diesen gleicht der Freistaat die schwache Finanzlage von Gemeinden aus.

Drittens schleppt Erlenbach eine hohe Schuldenlast mit sich. Das hat eine Vorgeschichte: Im Jahr 2015 lagen die Schulden noch auf moderater Höhe. Dann ging der Stadtrat den Umbau des Bergschwimmbads an. Risse im Beckenboden hatten zu großen Wasserverlusten und zur Schließung des Schwimmbads geführt. Die umfangreichen Arbeiten zur Instandsetzung finanzierte die Stadt auf Kredit. In den Jahren danach sank die Finanzkraft der Stadt. Gleichzeitig kamen Aufgaben wie der Bau der Barbarossa-Schule oder der Kita Friedenstraße hinzu. Seither kommt Erlenbach nicht von den hohen Schulden herunter.

Als Folge dieser Entwicklungen erwirtschaftet die Stadt im Haushalt für das Jahr 2022 zu wenig Geld, um neue Investitionen aus eigener Kraft zu finanzieren. Im Verwaltungshaushalt für laufende Einnahmen und Ausgaben reichen die Steuergelder zwar noch aus, um Personal und Sachausgaben zu decken. Was die Stadt aber darüber hinaus einnimmt, ist nicht genug, um die Raten für laufende Kredite abzubezahlen.

In der Sprache der Kämmerer heißt das: Die Mindestzuführung zum Vermögenshaushalt für Investitionen wird nicht erreicht. Anders gesagt: Wenn die Stadt nicht genug Geld hat, um ihre Kredite abzubezahlen, muss sie neue Kredite aufnehmen oder in die Rücklage greifen. Beides hat Heßberger vor. Sie will damit zwei Ziele erreichen: Kredite nimmt die Stadt nur in einem Rahmen auf, der ihren Schuldenstand im Vergleich zum Jahresbeginn nicht erhöht. Aus der Rücklage könnte die Kämmerin zudem mehr Geld nehmen. Sie will die Rücklage aber angesichts der Aufgaben in der Zukunft nicht schröpfen.

Die Fraktionen im Stadtrat hatten keine Einwände gegen den Finanzplan der Kämmerin. Martin Gundert (CSU) betonte die Bedeutung der Gewerbesteuern für Erlenbach. Er sah hier auch eine positive Entwicklung: Dass alleine das ICO die Finanzkraft der Stadt bestimme, habe sich geändert. Mit der Ansiedlung von Gewerbe in den Gebieten »Im Fluss« und »Sohlöden« im Stadtteil Mechenhard fahre Erlenbach nun die Ernte für eine Saat ein, die Bürgermeister Berninger mit der Ausweisung der Gebiete vor Jahren ausgebracht habe.

Debatte um Grundschule

Eine kleine Debatte entspann sich um die Dr.-Vits-Grundschule: Benjamin Bohlender (SPD) drängte darauf, der Schule eine höhere Priorität einzuräumen. Auf Antrag der SPD seien nun mehr Mittel zur Vorplanung im Haushalt verankert. Hans-Jürgen Fahn (FW) schlug in die gleiche Kerbe: »Es muss jetzt endlich in die Vorplanung gehen«, sagte er. Die Freien Wähler setzten sich demnach für einen Neubau der Schule ein; in den bisherigen Räumen sei dann Platz für ein Vereinshaus. Petra Münzel (Grüne) widersprach: Sie hinterfragte Fahns Vorschlag kritisch mit Blick auf Flächenversiegelung, Energiekosten und Knappheit von Ressourcen wie Sand und Kies beim Bau neuer Gebäude.

Münzel erinnerte die Verwaltung zudem daran, dass die Grünen zur umwelt- und klimagerechten Planung großer Vorhaben schon ein Konzept eingefordert hatten. Das sei die Verwaltung noch nicht angegangen. »Mea Culpa«, nahm Bürgermeister Berninger die Verantwortung auf sich und sagte: »Wir werden hier in nächster Zeit weiterkommen.«

Trotz geringer Einnahmen plant die Stadt Erlenbach im Jahr 2022 große Ausgaben. Kämmerin Tamara Heßberger stellte im Stadtrat am Donnerstag die geplanten Investitionen im Vermögenshaushalt vor.

Großprojekte spielen nur am Rande eine Rolle

Großprojekte spielen demnach im Jahr 2022 nur am Rande eine Rolle: Der Bau der Kita in der Friedensstraße mit Kosten von 2,3 Millionen Euro ist größtenteils abbezahlt. Für eine Erweiterung der Kita in der Weinbergstraße stehen voraussichtlich Kosten in Höhe von rund zwei Millionen Euro an. Die Verwaltung rechnet in diesem Jahr aber erst mit Ausgaben in Höhe von 140.000 Euro.

Für den Neubau oder die Generalsanierung der Dr.-Vits-Grundschule stehen 40.000 Euro im Haushalt. Angesichts erwarteter Kosten von acht Millionen Euro handelt es sich dabei nur um Ausgaben für Vorplanungen. Größere Beträge sieht der Finanzplan der Kämmerin frühestens ab 2024 vor.

Als einer der größten Posten schlägt in diesem Jahr der Kauf einer Drehleiter für die Feuerwehr zu Buche. Erlenbach schafft diese gemeinsam mit Obernburg, Elsenfeld und der Werkfeuerwehr des ICO an. Die Kosten belaufen sich auf 750.000 Euro für die Stadt Erlenbach. Die Regierung von Unterfranken bewilligte bereits einen Zuschuss von rund 260.000 Euro für die Ersatzbeschaffung.

Für den Ausbau der alternativen Trinkwasser-Versorgung steht ein Betrag in Höhe von einer Million Euro im Haushalt. Dafür gibt es keine Zuschüsse. Die Kosten werden mittelfristig auf die Wassergebühren umgelegt.

Die Stadt setzt außerdem in diesem Jahr 150.000 Euro als Ausgaben, um neben weiteren kleinen Arbeiten den Parkplatz am Rathaus in ordentlichen Zustand zu bringen. Laut Bauamts-Leiter Karl Franz ist dieser in einem »nicht vorzeigbaren Zustand«. Anträge der Fraktionen zielten vor allem darauf ab, mehr Geld für die Planung etwa von Arbeiten an der Grundschule, einem Vereinshaus oder eines Wohnhauses in die Hand zu nehmen.

Kevin Zahn

Zahlen und Fakten: Eckdaten des Erlenbacher Haushalts Gesamtvolumen: 30,1 Millionen Euro. Verwaltungshaushalt (laufende Einnahmen und Ausgaben): 24,1 Millionen Euro. Einnahmeposten (Auswahl): Anteil an Einkommenssteuern 5,3 Millionen Euro, Schlüsselzuweisung 3,4 Millionen, Gewerbesteuern 2,5 Millionen. Ausgabeposten (Auswahl): Personal 8,3 Millionen, Sachausgaben ohne Investitionen 5,5 Millionen, Zuweisungen und Zuschüsse 1,1 Millionen. Zuführung zum Vermögenshaushalt für Investitionen: 590.000 Euro. Vermögenshaushalt: 5,9 Millionen Euro. Einnahmen (Auswahl): Zuschüsse 2,8 Millionen Euro, Verkäufe 1,2 Million. Rücklage: 1,9 Millionen Euro zu Jahresbeginn; die Stadt entnimmt wohl 640.000, es bleiben 1,3 Millionen. Investitionen (Auswahl): Trinkwasser-Versorgung 1 Million, Feuerwehr 880.000 Euro, Grunderwerb 550.000. Schuldenstand: 9,6 Millionen Euro zu Jahresbeginn; die Stadt nimmt voraussichtlich 687.000 Euro neue Schulden auf und tilgt in gleicher Höhe. ()