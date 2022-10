Wengertschütz Erich Becker feiert in Erlenbach seinen 80. Geburtstag

Schon längst Symbolfigur

Erlenbach a.Main 26.10.2022 - 13:14 Uhr 2 Min.

Strahlendes Wetter, strahlender Jubilar: Wengertschütz Erich Becker bei einer Feierstunde der Stadt Erlenbach anlässlich seines 80. Geburtstages auf dem herbstlichen Hohberg.

Als man ihn damals fragte, ob er an dem Amt interessiert sei, habe er nicht lange überlegt: "Bevor jemand anderes bei den anstehenden Festen die Weinschoppen oder die Kleinigkeiten zu Essen umsonst bekommt, immer von den hübschen Prinzessinen umringt und zu allen Festlichkeiten gratis eingeladen wird, mache ich das doch lieber selber", erklärte er. Was den Wengertschütz anschließend auszeichnete, erläuterte der Zweite Bürgermeister Alexander Monert in Vertretung von Bügermeister Michael Berninger in seiner Laudatio. Er repräsentiere nicht nur den Erlenbacher Weinbau, sondern mittlerweile auch die Stadt Erlenbach.

"Ich bin de Erich un doo bin isch dehoam!"

"Mit deiner unnachahmlichen Art und dem wunderbaren Erlenbacher Dialekt bist du weit über die Grenzen unserer Stadt hinaus, ja sogar in ganz Bayern, bekannt geworden." So sei es auch nicht verwunderlich, dass der Bayerische Rundfunk 2015 auf ihn aufmerksam wurde und ihn für seine berühmte damalige Werbeserie den Satz aufsagen ließ: "Ich bin de Erich un doo bin isch dehoam!" Überhaupt hätte er sicher eine große Fernsehkarriere machen können, wenn er nicht ein so bescheidener und bodenständiger Mensch wäre. Seine Auftritte als Moderator im Jahresrückblick des Neujahrsempfangs seien immer wieder hollywoodreif gewesen und hätten die Zuschauer zu herzhaftem Lachen gebracht. Viele hätten gar nicht sehen wollen, was im vergangenen Jahr passiert sei, sondern sich vor allem auf Erich und seine Sprüche gefreut.

Becker traf während seiner Tätigkeit viele prominente Menschen. Senta Berger in der Frankenhalle und "Es Ilse" hatten es ihm besonders angetan. Mit der damaligen Bundeslandwirtschaftsministerin Ilse Aigner habe er 2011 aus Anlass "750 Jahre Weinbau in Erlenbach" die Weinlese in Franken eröffnen dürfen. Weil damals kein gemeinsames Foto entstanden ist, sei er in diesem Jahr zum CSU-Sommerempfang nach Dorfprozelten gefahren, um mit ihr dann doch noch ein Foto zu ergattern. Da mache es der jung gebliebene Erich wie die heutigen Teenager: Sie reisen ihren Stars hinterher.

Post von Ilse Aigner

Aber jede noch so schöne Amtszeit gehe irgendwann zu Ende. Das Amt des Wengertschütz wollte Erich an seinem 80. Geburtstag abgeben, doch er ließ sich überzeugen, dass er damit wartet bis zur Festweinprobe im kommenden Jahr. "Für Dein außerordentliches Engagement in den vergangenen 17 Jahren darf ich Dir, lieber Erich, im Namen der Stadt und sicher auch im Namen unserer Winzer ein großes Dankeschön sagen." Ein Bücherband über "Die Entstehung der romanischen Sprachen" oder ein Opernbesuch würde für Wengertschütz Erich als Geburtstagsgeschenk nicht passen. Da mache ihm ein Geschenk in flüssiger Form sicher größere Freude. Monert überraschte den Erich noch mit Fan-Post aus München: "Es Ilse", die Landtagspräsidentin, hat an ihn gedacht und ein persönliches Glückwunschschreiben mit aufgedrucktem bayerischen Wappen ins Rathaus geschickt.

Seine Familie, viele Stadträte, Winzer und natürlich auch Weinprinzessinnen, Sophie aus Erlenbach, Julia aus Klingenberg, Anna-Maria aus Rück und Sina aus Großheubach, von denen er bei örtlichen und überörtlichen Veranstaltungen immer charmant umgeben ist, waren zur Gratulation bei strahlendem Wetter in den Weinberg gekommen. Alle erhoben das Glas auf den Jubilar: "Auf unseren Erich!"

Lockere Sprüche

Und wer den Wengertschütz kennt, weiß, er hat immer einen lockeren Spruch auf Lager: "Wer die Wahrheit im Woi sucht, soll nicht nach dem ersten Glas schon uffhören!" Was ihm dann noch einfiel: ein Promi wurde noch nicht genannt. Beim Festakt "350 Jahre Silvaner in Franken" war der damalige Heimatminister Markus Söder präsent und habe ihm einen Rebstock überreicht. Der sei neben dem Schutzpatron der Winzer, dem heiligen Urban am Fuß der Weinberge, deponiert und "der strotzt genau so wie sein Überreicher".

Den offiziellen Teil beendete Erich Becker mit seinem Spruch, den er auch vor fünf Jahren zum besten gab: "Wo ich steh' und geh', tun mir die Knochen weh. Wenn ich sitz' und sauf', hören die Schmerzen auf." Und wünschte einen schmerzfreien Aufenthalt.

Christel Ney