Wen der Kreis kostenlos auf Corona testet

Pandemie: Zentren in Miltenberg und Wörth

Miltenberg 13.10.2021 - 19:51 Uhr

• Kinder und Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr mit Ausweis;

• Personen, die nicht gegen Covid-19 geimpft werden können mit ärztlicher Bescheinigung;

• Schwangere im ersten Schwangerschaftsdrittel mit Mutterpass;

• Studenten, die mit einem nicht vom Paul-Ehrlich-Institut empfohlenen Impfstoff geimpft wurden mit Studentenausweis;

• Personen, die an klinischen Studien zu Impfstoffen teilnehmen oder teilgenommen haben mit Teilnahme-Bescheinigung;

• Infizierte und Kontaktpersonen mit Schreiben des Gesundheitsamts oder PCR-Nachweis;

• Patienten, Bewohner und Betreute in stationären Einrichtungen sowie Besucher und Beschäftige von Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen für Menschen mit Behinderung jeweils mit Bescheinigung der Einrichtung;

• Kinder bis sechs Jahre mit Schnupfen aus Kinderbetreuungseinrichtungen

PCR-Tests auch eingeschränkt

Kostenfreie PCR-Tests gibt es am Testzentrum an der Helios-Klinik Miltenberg für folgende Gruppen:

• Infizierte mit Schreiben des Gesundheitsamts oder positivem Testergebnis;

• Kontaktpersonen auch nach Aufforderung der Corona-Warn- oder Luca-App oder nach Infektionen in Einrichtungen und Unternehmen mit Schreiben des Gesundheitsamts, einer Arbeitgeberbescheinigung oder der Meldung der App;

• Patienten, Bewohner und Betreute bei der Aufnahme in Einrichtungen mit Bescheinigung der Einrichtung;

• Beschäftige von verschiedenen Einrichtungen mit Nachweis der Einrichtung; dazu zählen Pflegeeinrichtungen, Pflegedienste, Einrichtungen des öffentlichen Gesundheitsdiensts, für Behinderte, für Eingliederungshilfen, berufliche Rehabilitation und ähnliches, Krankenhäuser, Obdachlosen- und Asylunterkünfte, Arzt- und Zahnarztpraxen sowie Praxen humanmedizinischer Heilberufe, und Rettungsdienste.

Kostenpflichtige Tests bietet der Kreis nicht an, die gebe es in erster Linie in Apotheken.

