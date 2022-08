Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Weiterhin Verzögerungen bei der Müllabfuhr im Kreis Miltenberg

Abfall: Grund ist die angespannte Personalsituation

Miltenberg 09.08.2022 - 09:50 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die braune Tonne mit dem Bioabfall und die schwarze Restmülltonne, die aus hygienischen Gründen nicht verzögert entleert werden sollten, versucht das Abfuhrunternehmen wie bisher, möglichst termingerecht abzufahren. Von den Verzögerungen sind daher überwiegend die Altpapierabfuhr und die Abholung der gelben Wertstoffsäcke betroffen.

Nicht entleerte Mülltonnen und gelbe Säcke sollen aktuell ausnahmsweise am Grundstücksrand zur Abholung bereitgestellt bleiben und nicht aufs Grundstück zurückgeholt werden. Die Leerung wird schnellstmöglich, meist am auf den Abfuhrtag folgenden Samstag, nachgeholt.

Der Landkreis Miltenberg sucht zusammen mit der Firma Remondis intensiv nach Lösungen. Teilweise arbeiten die wenigen verbliebenen Müllwerker bereits in Doppelschichten am Rande der Belastungsgrenze, was durch die Witterungseinflüsse noch verstärkt wird. Der Landkreis Miltenberg bittet die Bürger deshalb um Verständnis, wenn es bei der Abfuhr zu zeitlichen Verzögerungen kommt. Die stehen gebliebenen Fraktionen sollen bis zum Wochenende nachgefahren werden.

jo