Weiterhin ohne Schulden

Gemeinderat: Rüdenau verabschiedet Etat über 1,61 Millionen Euro

Rüdenau 06.04.2022 - 10:15 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Kämmerin Sabine Geutner erläuterte kurz dem Gremium und den drei Zuhörern die Eckdaten des etwa 2,06 Millionen starken Zahlenwerkes. So schließt der Verwaltungshaushalt mit rund 1,61 Millionen Euro und der Vermögenshaushalt mit 449.500 Euro. Für das laufende Finanzjahr sind weder eine Kreditaufnahme noch eine Verpflichtungsermächtigung vorgesehen. Die Kommune möchte weiterhin schuldenfrei bleiben.

Fiktive Verschuldung

Die Rüdenauer Anteile an den Krediten der Verwaltungsgemeinschaft in Höhe von rund 286.896 Euro und den Schulen des Schulverbandes in Höhe von etwa 150.621 Euro miteingerechnet, ergibt sich allerdings eine fiktive Gesamtverschuldung von rund 437.517 Euro (590,44 Euro pro Kopf). Der Landesdurchschnitt vergleichbarer Kommunen liegt bei 537 Euro pro Kopf.

Die geplante Zuführung zum Vermögensetat beträgt 19.405 Euro. Der Höchstbetrag der Kassenkredite ist auf 100.000 Euro und die Hebesätze der Grundsteuern sowie der Gewerbesteuer sind jeweils bei 360 Prozentpunkten festgesetzt.

Investieren möchte die Kommune vor allem in Baumaßnahmen. 402.500 Euro sind dafür im Haushaltsplan vorgesehen, was 90 Prozent vom Vermögenshaushalt ausmacht. So sind zum Beispiel 150.000 Euro für den Umbau oder Neubau des Feuerwehrhauses, 62.000 Euro für die Erschließung im Rosenberg-Kapellenweg II und 70.000 Euro für die Trinkwassernotversorgung eingeplant. Für die Finanzierung der Investitionen sind unter anderem eine Rücklagenentnahme von 241.095 Euro sowie Zuschüsse und Zuwendungen in Höhe von 189.000 Euro vorgesehen.

Einnahmen aus Steuern und Zuweisungen

Im Verwaltungsetat machen Steuern und allgemeine Zuweisungen mit 934.650 Euro den größten Brocken bei den Einnahmen aus. Davon entfallen 75.000 Euro auf die Gewerbesteuer, was elf Prozent der Einnahmen ausmacht. "Es ist gut, dass Rüdenau nicht so stark von der Gewerbesteuer abhängig ist. Dann gibt es auch nicht so große Schwankungen, mit denen andere Gemeinden zu kämpfen haben", erklärte die Kämmerin. Der festgelegte Anteil an der Einkommensteuer liegt bei 405.000 Euro. Die Schlüsselzuweisung wird voraussichtlich bei 332.800 Euro liegen.

Bei den Ausgaben des Verwaltungshaushaltes schlagen die Personalkosten mit 197.310 Euro, der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand mit 592.610 Euro, sonstige Finanzausgaben mit 540.605 Euro und Zuweisungen und Zuschüsse mit 280.650 Euro zu Buche. Darin enthalten sind die Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft in Höhe von 205.000 Euro und die Kreisumlage mit 300.000 Euro. Bürgermeisterin Monika Wolf-Pleßmann bedankte sich abschließend bei Sabine Geutner für die gute und engagierte Arbeit. jel

jel

Gemeinderat Rüdenau in Kürze Rüdenau. In seiner Sitzung am Dienstag hat sich der Rüdenauer Gemeinderat noch mit folgenden Themen befasst. Mobilfunksuche: Mit sieben zu zwei Stimmen stimmte der Gemeinderat einer Suche für einen Dachantennenstandort im Innerortgebiet der Gemeinde zu. Bürgermeisterin Monika Wolf-Pleßmann verlas zuvor ein Schreiben von Jennifer Pohl, Kommunalbeauftragte Mobilfunk Bayern der Deutschen Telekom Technik. Pohl informierte vor der letzten Gemeinderatssitzung am 8. März das Gremium und 30 Zuhörer (wir berichteten) über die Möglichkeiten des Mobilfunkausbaus. Dabei machte die Kommunalbeauftragte deutlich, dass der Neubau eines Mobilfunkmastes nicht mehr in Frage komme und die Telekom zurzeit einen eineinhalb Kilometer entfernten Fernsehumsetzer umrüste. Allerdings mit starken qualitativen Abstrichen. Für eine bessere Mobilfunkversorgung käme nur ein Dachstandort mit drei Antennen in Frage. Nun schrieb Pohl, dass nach der Informationsveranstaltung "recht deutlich wurde, dass die Rüdenauer eine für alle qualitativ hochwertige Mobilfunkversorgung präferieren", daher habe sie die Erweiterung des Fernsehmastes fürs erste pausiert. Stattdessen werde erneut Ausschau nach einem adäquaten Dachstandort in Rüdenau Ausschau gehalten. Hierfür solle die Gemeinde nun zeitnah Standortvorschläge innerhalb des markierten Suchkreises unterbreiten. Weiter heißt es: "Sollten sich binnen der nächsten drei bis sechs Monate keine realistische Lösung abzeichnen, sehen wir uns gezwungen die Suche endgültig einzustellen." Werde die Suche tatsächlich erneut abgebrochen, werde der bestehende Mast erweitert und die Tätigkeit in Rüdenau eingestellt. Außerdem schlug die Kommunalbeauftragte einen Gemeinderatsbeschluss vor, um unter anderem weiterhin sicherzustellen mit dem Thema "Dachstandort Suche" transparent und verbindlich umzugehen. Verkehrsberuhigter Bereich: Einstimmig beschlossen die Ratsmitglieder die Umsetzung des verkehrsberuhigten Bereiches im Umfeld der Kirche sowie die Verschiebung der im Februar beschlossenen Vorfahrtsregelung "rechts-vor-links" an der Kreuzung Hauptstraße/Rathausstraße auf Höhe des Gasthauses Stern. jel