Weitere Betreuungsplätze in Erlenbach

Stadtrat: Gremium erkennt Bedarf an und stimmt weiterer Vorgehensweise zu - Öffnungszeiten angepasst

Erlenbach a.Main 04.08.2021 - 16:19 Uhr

Der Bedarf an Betreuungsplätzen in der Stadt Erlenbach steigt - um dem Rechnung zu tragen, soll als eine der Maßnahmen zur Erhöhung des Angebots die Kindertagesstätte (Foto) im Stadtteil Mechenhard erweitert werden.

Der nächste Schritt ist die Erweiterung des Kindergartens in Mechenhard, über die Details dazu soll der jeweils zuständige Ausschuss beraten und dann im Anschluss entsprechende Empfehlungsbeschlüsse an den Stadtrat weitergeben. In dem Konzept wird die Erweiterung des Kindergartens in der »Weinbergstraße« erwähnt und festgestellt, dass diese - wie jeder An- oder Neubau - von der Planung über die Ausschreibung und Realisierung noch einige Zeit in Anspruch werden nehmen werde.

Eine vorübergehende Lösung

Eine planmäßige Umsetzung bis Januar 2023 wird als sehr ehrgeiziges Ziel angesehen: Bei einer zu erwartenden Bauzeit von rund einem Jahr setzt dies eine zügige Planung und Ausschreibung noch in diesem Jahr voraus. Nach den vorgestellten Planungen seien aber auch nach der Erweiterung des Kindergartens in Mechenhard noch nicht alle erforderlichen Betreuungsplätze realisiert, hieß es in der Beschlussvorlage des Stadtrats. Aus diesem Grund müsse schnellstmöglich eine Zwischenlösung geschaffen werden.

Der Fokus soll darauf liegen, dass die bis 31. Dezember baurechtlich befristet genehmigte Krippengruppe in der »Brückenstraße« zunächst weiter genutzt werden kann, um die aktuell vorhandenen Krippenplätze zu sichern. Gleichzeitig sei aufgrund der steigenden Nachfrage nach Betreuungsplätzen die Schaffung einer weiteren Krippengruppe erforderlich, um in einem ersten Schritt 84 Betreuungsplätze anbieten zu können. Für die Frage wie und wo diese zusätzliche Gruppe eingerichtet werden kann, ist eine entsprechende Vorplanung erforderlich.

Kriterien für Zwischenlösung

Die Kindergartenaufsicht legte für eine solche Zwischenlösung Mindestkriterien fest. Bei der Umnutzung von Gebäuden bedarf es entsprechender Bauanträge, auch müssen Mindestanforderungen an den Brandschutz und die Barrierefreiheit erfüllt sein. Weiter beschloss der Stadtrat am Donnerstag eine Anpassung der Öffnungszeiten in den städtischen Kindertageseinrichtungen. Ab 1. September werden in den städtischen Kindertagesstätten Betreuungszeiten am Nachmittag nur angeboten, wenn diese mindestens von fünf Kindern gleichzeitig und regelmäßig genutzt werden.

Damit werden ab diesem Zeitpunkt aufgrund der aktuellen Bedarfslage folgende Öffnungszeiten angeboten, die der Stadtrat so beschloss: Kindergarten in der Brückenstraße 7 bis 16 Uhr, Krippe in der Brückenstraße 7 bis 15 Uhr, Kindergarten in der Dr.-Vits-Straße 7 bis 16 Uhr, Krippe in der Dr.-Vits-Straße 7 bis 15 Uhr, Kindergarten in der Fröbelstraße 7 bis 17 Uhr, Krippe in der Fröbelstraße 7 bis 17 Uhr, Kindergarten in der Weinbergstraße 7.30 bis 15 Uhr und bei der Krippe in der Weinbergstraße 7.30 bis 15 Uhr.

Hintergrund: Stellungnahmen der Fraktionen Die Fraktionssprecher des Erlenbacher Stadtrats mit Stellungnahmen zur Situation der Kinderbetreuung in der Stadt:Martin Gundert, Fraktionsvorsitzender CSU: "Das aktuelle Angebot der Kinderbetreuung in Erlenbach ist noch gut, muss aber an die steigenden Anforderungen angepasst werden. Derzeit erhalten alle Kinder, für die ein Betreuungsanspruch bei der Stadt angemeldet wurde, einen Betreuungsplatz. Auch wenn die letzten Monate eines Kindergartenjahres teilweise nur mit Überschreitungen bei den Gruppengrößen bewältigt wurden. Mit dem von der CSU im März 2019 beantragten Neubau des Kindergartens in der Friedenstraße haben wir ab September 2021 weitere 50 Plätze im Kindergarten und 12 zusätzliche Plätze in der Kinderkrippe zur Verfügung. Wir haben daher eine wesentliche Erhöhung der sogenannten Bedarfsfeststellung mit jetzt 375 Kindergartenplätzen und 96 Krippenplätzen beantragt, die letztendlich vom Stadtrat auch so beschlossen wurde. Das bedeutet zusätzliche 50 Plätze im Kindergarten und 24 Plätze in der Krippe. Damit ist die rechtliche Grundlage für den weiteren bedarfsgerechten Ausbau der Kinderbetreuung geschaffen. "Hans Jürgen Fahn, Fraktionsvorsitzender Freie Wähler / FWE: "Die Freien Wähler unterstützen den Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses. Es werden 375 Betreuungsplätze für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren und 96 Plätze für Kinder im Alter von ein bis drei Jahren als bedarfsnotwendig anerkannt. Die Tatsache, dass die Verwaltung von einem geringeren Bedarf (350 und 84 Plätze) ausging, zeigt, dass seit Jahren die Bedarfsplanung "auf Kante genäht" war und nicht dem wirklichen Bedarf entsprach. In Zukunft haben wir in Erlenbach einen höheren Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen, weil durch neue Baugebiete in Mechenhard und Erlenbach und in einer geringeren auswärtigen Unterbringung von Erlenbacher Kindern der Bedarf steigt. Zwei neue Gruppen im Kindergarten in der Friedenstraße bekommen erst im Herbst ihre Betriebserlaubnis. Alle Fraktionen sind sich einig, dass der Kindergarten in Mechenhard erweitert wird, auch weil das benachbarte Grundstück im Eigentum der Stadt ist."Eberhard Großmann, Fraktionsvorsitzender Die Grünen:"Es wurde ein Bedarf an Betreuungsplätzen festgestellt, dieser Bedarf solle auch gedeckt werden. Es wird ebenfalls offiziell vonseiten der Stadtverwaltung geprüft, wie viele Betreuungsplätze vorhanden sind und wenn die Stadt Erlenbach am Main sagt, wir erweitern das Angebot, dann ist das etwas, das völlig in Ordnung, da erforderlich, ist. Was mir wichtig ist, ist, dass wir keine Kindergärten haben, in dem nur Kinder von einem bestimmten Klientel ist, dass es sich leisten kann. Es sollte vielmehr die Möglichkeit geben, dass Kinder unterschiedlicher Herkunft und mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund gemeinsam einen Kindergarten besuchen, denn hier fängt Integration an. Weiter müssen wir den Beruf der Erzieherin oder des Erziehers attraktiver machen und besser bezahlen, damit auch hier kein Mangel an Personal entsteht."Benjamin Bohlender, Fraktionsvorsitzender SPD: "Die SPD, die schon seit vielen Jahren das Thema Kinderbetreuung vorantreibt, hat im Kulturausschuss ein fünfteilige Antragspaket vorgelegt, mit dem Ziel das Kinderbetreuungsangebot in Erlenbach vorausschauend zu planen und zu ausbauen. Das Angebot ist nicht bedarfsgerecht. Die Plätze reichen im Kindergarten- und Krippenbereich hinten und vorne nicht. Die Erhöhung der Bedarfsanerkennung ist dringend notwendig. Denn die Anzahl der genehmigten Betreuungsplätze für ein zeitgemäßes Kinderbetreuungsangebot hält längstens nicht mehr Schritt mit dem tatsächlichen Bedarf. Die SPD-Fraktion hat schon viele Jahre auf diese Entwicklung hingewiesen. Vor zwei Jahren bereits haben wir die schrittweise Anpassung der Bedarfsfeststellung beantragt - die Mehrheit des Stadtrats ist uns leider damals nicht gefolgt. Das Thema Kinderbetreuung ist eine Großbaustelle in unserer Stadt. Sie wird uns über viele Jahre noch beschäftigen und finanziell herausfordern." mab