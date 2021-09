Weiter Zwangspause auf Wörther Kita-Baustelle

Rohbau wurde im Juni einen halben Meter hoch geflutet

Wörth a.Main 28.09.2021

Wasserschaden am Wörther Kita-Neubau: Durch die Feuchtigkeit in den Wänden ist die Außendämmung in Mitleidenschaft gezogen worden und musste teilweise entfernt werden.

400000 Liter Wasser waren zu diesem Zeitpunkt bereits über das Wochenende aus einem abgerissenen Schlauch in die geschlossenen Räumlichkeiten geflossen und suchten jetzt den Weg nach draußen. Bereits die erste Begehung durch Experten brachte das Ergebnis, dass es sich um einen größeren Schaden handelt, der die Fertigstellung des Gebäudes wesentlich verzögert. An eine Eröffnung in diesem Jahr sei daher nicht mehr zu denken.

Wie es genau weitergeht, stand auch bei einem gemeinsamen Ortstermin unseres Medienhauses mit Alexander Englert, dem Geschäftsleiter der Stadt, auch knapp vier Monate nach dem Schadensereignis noch nicht fest: »Nachdem die verschiedenen Gutachter das Gebäude freigegeben hatten, haben wir Trocknungsgeräte aufgestellt und unverzüglich damit begonnen, die vom Schaden betroffenen und nicht mehr sanierungsfähigen Bauteile auszubauen.« Das bedeutete, dass der Fußbodenaufbau mit der bereits verlegten Fußbodenheizung bis auf die Bodenplatte komplett entfernt wurde, ebenso wie der Gipsputz bis auf eine Höhe von 80 Zentimeter in allen Räumlichkeiten. Die Wände sind aus Ziegelmauerwerk errichtet. Sie saugten das Wasser auf, so dass auch die bereits angebrachte Außendämmung rund um das Gebäude im unteren Bereich wieder entfernt wurde.

Suche nach Firmen

»Wir haben zwar unverzüglich Trocknungsmaßnahmen eingeleitet, aber erst jetzt sind wir in einem Trocknungsstadium, wo ein Weiterbauen langsam möglich wird«, stellt Englert fest, um direkt auf die anstehenden Schwierigkeiten hinzuweisen. »Die beteiligten Handwerker haben gut gearbeitet, die Arbeiten hatten den geplanten Bauverlauf nur um eine kurze Zeit überschritten. Nachdem jetzt ein Ende der Trocknungsphase abzusehen ist, beginnt die Suche nach Firmen, um weiterbauen zu können.« Die Schwierigkeit besteht jetzt darin, solche mit freien Kapazitäten zu finden. Die meisten beauftragten Unternehmen haben mittlerweile andere Baustellen angenommen, einen neuen Zeitplan aufzustellen, werde schwierig.

Die Mauerfeuchtigkeit zu bekämpfen ist eine schwierige Aufgabe bei der Gebäudesanierung, die Trockenzeit daher nicht planbar. Daher konnten auch im Vorfeld keine Firmen beauftragt werden, da erst weitergebaut werden soll, wenn das Gebäude wieder in einem trockenen Zustand ist, auch um eine spätere Schimmelbildung zu vermeiden. Einige der Arbeiten können durch die Stückelung und Kleinteiligkeit nicht mehr per Ausschreibung beauftragt und abgerechnet, sondern müssen nach Zeitaufwand abgerechnet werden, was den weiteren Zeitablauf ebenfalls schwer planbar macht. Deshalb hat die Stadt die Erlaubnis bekommen, die Ausweichquartiere für die beiden Kindergarten- und die eine Krippengruppe auch noch im kommenden Jahr nutzen zu können.

Versicherungsfall

Die Schäden, die mit Sicherheit im sechsstelligen Bereich liegen, sind durch Versicherungen abgedeckt. »Die Schadenshöhe betrifft aber nicht nur das Gebäude und die Zusatzkosten durch Abriss, Neuaufbau und Trocknung, sondern in den Ausweichquartieren entstanden ebenfalls Kosten durch notwendige Umbaumaßnahmen für die Unterbringung der Kinder«, stellt Englert weiter fest. In den nächsten Tagen findet eine weitere Begutachtung statt, nach der dann das weitere Vorgehen festgelegt wird.

Hans-Jürgen Freichel