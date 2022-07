Weiter Weg bis zu einem Baugebiet Erdbeeräcker in Elsenfeld

Alle 81 Grundeigentümer müssten zustimmen, danach sieht es derzeit aber nicht aus

Elsenfeld 26.07.2022 - 15:55 Uhr 2 Min.

Werden die Erdbeeräcker künftig zum Baugebiet? Das Modell funktioniert nur, wenn alle 81 Grundstückseigentümer zustimmen - danach sieht es momentan aber nicht aus.

Ein halbes Jahr später, am Montag in der Gemeinderatssitzung im Bürgerzentrum, stand das Thema erneut auf der Tagesordnung. Geschäftsleiter Joachim Oberle teilte mit, dass die Eigentümer aller 27 Grundstücke in Abschnitt Eins der Erdbeeräcker angeschrieben wurden. Weil auch Erbengemeinschaften betroffen waren, handelte es sich dabei um insgesamt 81 Eigentümer. Innerhalb von zwei Monaten sollten die Eigentümer der Verwaltung mitteilen, ob sie mit dem vom Gemeinderat vorgeschlagenen Modell einverstanden wären. Dabei würden die Eigentümer ihre Grundstücke zu einem bestimmten Preis an die Gemeinde verkaufen. Die Gemeinde würde die Erschließung durchführen. Die Eigentümer haben dann einen Anspruch darauf, einen Bauplatz von der Gemeinde mit einem Baugebot von fünf Jahren zu erwerben.

Laut Geschäftsleiter wurden insgesamt 51 Schreiben verschickt. 34 Grundstückseigentümer haben geantwortet. Nicht geantwortet haben 17 Grundstückseigentümer. Dem Modell des Gemeinderates hatten zehn Grundstückseigentümer zugestimmt. Abgelehnt haben das Modell zwölf Eigentümer. Zwei Eigentümer haben das Modell abgelehnt, weil der Preis zu niedrig sei. Bei lediglich fünf kompletten Grundstücken waren alle Grundstückseigentümer einverstanden. Oberle betonte, dass das Modell nur funktioniert, wenn alle 81 Grundstückseigentümer zustimmen. Davon sei man derzeit sehr weit entfernt. Das Modell des Gemeinderates stoße bei vielen Grundstückseigentümern auf wenig Zustimmung. Bürgermeister Kai Hohmann (CSU) schlug vor, dass sich die Fraktionen nun Gedanken machen sollen, ob und wie es weitergehen soll.

Martin Roos

Gemeinderat in Kürze 900-Jahr-Feier: Bürgermeister Kai Hohmann dankte allen, die bei der 900-Jahr-Feier geholfen haben, sei es beim Hirtenjörg, beim Festzug, bei den Konzerten oder beim Cabaret. Der Bürgermeister sprach von einem rundum gelungenen Fest. Verlängerte Barbarastraße: Einstimmig beschlossen wurden die zehnte Änderung des Flächennutzungsplans und der Bebauungsplan "Verlängerte Barbarastraße" als Satzung. Jeannette Berres vom Büro Johann und Eck (Bürgstadt) verlas die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange und der Fachbehörden. Zwei Familien wollen dort insgesamt sechs Wohnhäuser bauen. Bürgerwunsch: Ludwig Kolb hatte schriftlich beantragt, dass bei Ausweisung eines neuen Baugebietes dem jüngst verstorbenen früheren Bürgermeister Franz Fischer eine Straße gewidmet werde. Außerdem möchte Kolb, dass die beiden früheren Bürgermeister Helmut Oberle und Matthias Luxem Ehrenbürger werden. An der "Alten Schule", heute Kindergarten Abenteuerland, soll zur Erinnerung an die Elsenfelder Volksschule von 1899 bis 1956 ein Schild angebracht werden. Abbruch Tennishalle: Der Auftrag für den Abbruch der Tennishalle erhielt die Firma Reus aus Kleinwallstadt für 140.000 Euro. Jahresrechnung 2021: Die Jahresrechnung 2021 schließt mit einem Überschuss von 441.000 Euro. Kämmerer Patrick Hock erläuterte die Zahlen. Der Überschuss wurde der allgemeinen Rücklage zugeführt. Die vorhandene Rücklage erhöht sich am Ende des Haushaltsjahres 2020 auf 9,6 Millionen Euro. Kredite wurden keine aufgenommen und die Entnahme aus der Rücklage wurde ebenfalls nicht in Anspruch genommen. Jahresabschlüsse 2020: Das Bürgerzentrum schloss 2020 mit einem Verlust in Höhe von 197.000 Euro ab, im Freizeitbad Elsavamar liefen knapp 400.000 Euro Defizit auf. Dagegen fuhr die Wasserversorgung einen Jahresgewinn in Höhe von 50.000 Euro ein. Haushalt genehmigt: Das Landratsamt hat mitgeteilt, dass der Elsenfelder Haushalt 2022 geprüft und genehmigt wurde.

Hintergrund: Modell Baugebiet Erdbeeräcker Laut Elsenfelder Verwaltung könnte das Baugebiet Erdbeeräcker in mehreren Bauabschnitten erschlossen werden. Insgesamt wären 82 Bauplätze möglich, davon im ersten Abschnitt 21 Bauplätze. Das Modell funktioniert nur, wenn alle 81 Grundstückseigentümer zustimmen. Die Grundstücke sollten jeweils zur Hälfte mit Doppelhäusern und Einfamilienhäusern bebaut werden. Grundstückseigentümer der Erdbeeräcker mit Einlageflächen sollten Anspruch auf einen Bauplatz zu den festgesetzten Konditionen haben. Innerhalb von fünf Jahren müsste gebaut werden (Baugebot). Ansonsten würde der Bauplatz an die Gemeinde zurückfallen.