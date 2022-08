Weiter massive Probleme bei der Müllabfuhr im Kreis Miltenberg

Genervte Zuschriften an die Redaktion

Miltenberg 18.08.2022 - 15:16 Uhr 2 Min.

Warten auf Abholung: In Obernburg türmen sich die gelben Säcke. Die Stadt bittet die Bürger, die Müllsäcke bis zur nächsten Abholung wieder vom Straßenrand zu entfernen.

Zum anderen mache sich der Fachkräftemangel bemerkbar. Das teilt die Sprecherin des Landratsamts, Susanne Seidel, auf Nachfrage der Redaktion mit. In dieser Woche entfällt die Abholung des gelben Sacks komplett.

Inzwischen häufen sich Zuschriften an die Redaktion. Etliche Leser fragen, wann es endlich wieder normal läuft. »Wir rechnen Ende August/Anfang September mit einer Normalisierung«, teilt das Landratsamt mit.

Manche Bewohner im Landkreis sind genervt: »Am besten lassen wir alles liegen, es tritt sich dann irgendwann fest«, schreibt eine Obernburgerin, die sich an den gelben Säcken stört, die seit Tagen an der Straße liegen. Sie findet auch die Kommunikation der Behören - sowohl Landratsamt als auch Stadt - nicht ideal. Viele haben vermutlich noch den Hinweis im Ohr, dass nicht abgeholte Tonnen und Säcke am Straßenrand stehen bleiben sollen und dass der Müll bei nächster Gelegenheit abgeholt werde.

Diese Information aus dem Landratsamt ist - zum Teil - für gelbe Säcke überholt. Zum Wochenende hatte das Landratsamt die Orte genannt, wo Abholtermine für den gelben Sack ersatzlos gestrichen worden sind.

Eine Leserin zeigt einen Screenshot, wonach sie von der Landratsamts-App einen Hinweis bekommen habe, die gelben Säcke bereit zu legen. Obwohl sie aus der Zeitung eine anderslautende Information hatte. Dazu sagt Behördensprecherin Seidel: »Verschiebungen können in der App nicht aktualisiert werden, da dies zu aufwendig ist, aber es wurden immer Push-Nachrichten versandt, wenn eine Abfuhr ausgefallen ist oder wir eine Pressemeldung herausgegeben haben.« Dazu müsste der Bürger allerdings die Funktion aktiviert haben, Push-Nachrichten zu empfangen.

Die Abholung der schwarzen und braunen Tonnen klappe »bis auf wenige Ausnahmen wie vorgesehen«, so die Mitteilung. Aus hygienischen Gründen erhalten Rest- und Biomüll Vorrang. Schwarze und braune Tonnen werden in dieser Woche »normal gefahren«, so die Mitteilung.

Nicht abgeholte Müllbehälter sollten stehengelassen werden, auch wenn es sich um mehrere Tage handelt. Beistände von Altpapier sollten so gebündelt werden, dass sie nicht vom Wind verweht werden, so die Mitteilung.

Die Stadt Obernburg weist am Donnerstag (18. August) darauf hin, dass in Obernburg die nicht abgeholten gelben Wertstoffsäcke erst zum nächsten regulären Termin in circa vier Wochen abgeholt werden. »Die Leute sollten ihre Säcke wieder hereinholen«, teilt die Stadt mit. Anders verhalte es sich mit dem Altpapier: »Dieses soll wohl weiterhin zur Abholung draußen stehen bleiben«, heißt es in der Mitteilung, die auch darauf hinweist, dass das Landratsamt für die Abfallwirtschaft verantwortlich sei.

Derweil werden auch im Kreis Miltenberg die gelben Säcke (wieder) knapp, wie Leser aus verschiedenen Gemeinden mitteilen. Hintergrund ist unter anderem ein Rohstoffmangel in den Produktionsländern, wie der Sprecher des Bundesverbands der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft (BDE) auf Anfrage mitteilt. Es fehle vor allem an sogenannten Polyethynel-Granulaten, die für die Produktion notwendig seien. Hinzu kämen Probleme mit der Energieversorgung in den Herstellungsländern sowie gestörte Lieferketten. Er sagt auch: »Wir beobachten aber auch immer wieder eine Zweckentfremdung von gelben Säcken«, sagte der BDE-Sprecher. So kämen sie etwa als Fahrradsattelschutz zum Einsatz oder als Abdeckung von Tomatenstauden. »Dafür sind die Dinger aber nicht da. Es wäre schön, wenn die gelben Säcke ausschließlich zur Entsorgung von Leichtverpackungen genutzt würden.«

Für Papiertonnen gelten folgende Termine:

Donnerstag, 18. August: Eichenbühl, zusätzlich Eisenbach und Obernburg, Mömlingtalring

Freitag, 19. August: Bürgstadt und nach Möglichkeit Teile von Miltenberg

Samstag, 20. August: Leidersbach, zusätzlich Eschau

Montag, 22. August: Faulbach, Stadtprozelten, Dorfprozelten sowie zusätzlich Miltenberg

