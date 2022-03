Weiter Engpässe in Amorbacher Kinderbetreuung

Stadtrat in Kürze

Verkehrsüberwachung: Auf Bitten des Stadtrates informierte die Verwaltung das Gremium schriftlich über die Ergebnisse der Überwachung des fließenden Verkehrs durch die Kommunale Verkehrsüberwachung im Jahr 2021. Die Messungen im Bereich der Pulvermühle und an der Debonstraße zeigen im Vergleich zu den gemessenen Fahrzeugen keine übermäßigen Geschwindigkeitsüberschreitungen. Bei den Kontrollen an der B47 im Bereich Kirche Boxbrunn wurden in 18 Messstunden rund 2.000 Fahrzeuge gemessen, 110 davon waren zu schnell unterwegs. Lediglich sieben Fahrzeuge haben in der Amorsbrunner Straße bei 92 durchfahrenden Fahrzeugen die Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 Stundenkilometern überschritten. Insgesamt 4,5 Stunden war hier gemessen worden. In der Schneeberger Straße wurden bei 9,5 Stunden Messungen 229 Fahrzeuge kontrolliert, darunter zwölf mit einer zu hohen Geschwindigkeit. Drei Fahrzeuge von 41 Fahrzeugen waren bei einer Messzeit von 2,5 Stunden in der Weilbacher Straße zu schnell. Auffällig waren die Messungen in der Boxbrunner Straße. Hier wurden in 15,5 Messstunden 984 Fahrzeuge gemessen, davon haben 131 die Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 Stundenkilometern nicht eingehalten. In einer der nächsten Stadtratssitzungen soll beraten werden, welche Kontingente künftig hinsichtlich ruhenden und fließenden Verkehrs gebucht werden sollen.

Hermine-Fritsch-Fonds: Wenig verändert hat sich der Vermögensstand des Hermine-Fritsch-Fonds im Jahr 2021. Der Finanzstatus erhöhte sich um gut 600 Euro auf 151.552 Euro. Im vergangenen Jahr wurden keine Auszahlungen an den Grundschulverband getätigt. Mangels sicherer Anlagemöglichkeiten wird in 2022 mit einer Wertminderung gerechnet.

Ortsstraße: Im Zuge der geplanten Betriebsverlegung der Klingenmeier Holzbau GmbH auf das Gelände "Im Bruch" muss der dort befindliche Weg mit der Bezeichnung "Weg zwischen den Bruch und Rauschenäckerlein" mit einer Länge von 350 Meter zur Ortsstraße umgestuft werden. Die Verwaltung schlug vor, diese Straße dann "Im Bruch" zu benennen. Beiden Maßnahmen wurde einstimmig zugestimmt.

Bauhof: Für das Bestandsgebäude Bauhof wurden die Estricharbeiten im Wert von 19.700 Euro an die Firma Edmund Hess aus Groß-Umstadt vergeben.

Glasfaserausbau: Die BBV hat mittlerweile mit den Marketingmaßnahmen für den Glasfaserausbau mit dem Ziel begonnen, mit mindestens 20 Prozent der Haushalte die notwendigen Vorverträge abzuschließen. Ist diese Quote erreicht, beginnt das Unternehmen zeitnah mit dem Ausbau. Um sich detailliert über das Angebot der BBV zu informieren, lädt die Stadt Amorbach zu folgenden Informationsveranstaltungen jeweils um 19 Uhr ein: am 15. März ins Dorfgemeinschaftshaus Reichartshausen, am 16. März ins Gasthaus Bayerischer Hof in Boxbrunn, am 17. März ins Dorfgemeinschaftshaus Beuchen und am 23. März ins katholische Pfarrheim St. Benedikt. Das Infomobil informiert vom 1. März bis 30. April Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr und am Samstag von 10 bis 13 Uhr. Auch der Telekom sei das Angebot zu Info-Veranstaltungen angeboten worden, bisher ohne Resonanz.

Gedenken: Bürgermeister Peter Schmitt erinnerte an ein Gelöbnis des Stadtrates und der katholischen Kirchenverwaltung vom September 1946. Danach ist der 25. März eines jeden Jahres ein gelobter Feiertag für die Stadt Amorbach als Dank dafür, dass sie im 2. Weltkrieg dank des Mutes von Stadtpfarrer und einiger Bürger nicht wie befürchtet, zerstört wurde. Unter feierlichem Geläut aller Glocken von St. Gangolf findet die Eucharistiefeier in diesem Jahr am 27. März statt.

Anregung: Bernhard Springer (CSU) regte an, angesichts der Ereignisse in der Ukraine die Feierlichkeit am Volkstrauertag aufzuwerten und ihr einen neuen Stellenwert zu geben, um deutlich zu machen, wie wichtig Frieden ist und welche schlimmen Folgen Kriegsereignisse haben.