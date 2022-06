Weiten-Gesäß erhält Sonderpreis für Dorfentwicklung

Blick in den Odenwald

Odenwaldkreis 30.06.2022

Der Michelstädter Stadtteil Weiten-Gesäß ist mit einem Sonderpreis beim hessenweiten Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" ausgezeichnet worden.

Ausgelobt: Weiten-Gesäß ist mit dem Sonderpreis im Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" ausgezeichnet worden. Dies hat die Pressestelle im Landratsamt mitgeteilt. Der Michelstädter Stadtteil hatte als einziges Dorf im Odenwaldkreis am hessenweiten Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" teilgenommen. Die Bewertungskommission sei bei ihrem Besuch besonders von der Gestaltung des Kuh(r)parkwegs erfreut gewesen, den sie mit einem Sonderpreis in Höhe von 1000 Euro bedacht habe.

Beschrieben wird der Weg so: Der ansprechende Rundkurs bietet vom Ausgangs- beziehungsweise Endpunkt Mehrgenerationenplatz auf insgesamt 1,5 Kilometern vielfältige Möglichkeiten, sich naturnah zu erholen und Wissenswertes zu verschiedenen Themen zu erfahren. Nach dem Passieren einer Spielwiese, der Boulebahn, einem Insektenhotel und einer Blumenwiese führt der Weg weiter über den "kleinen Urwald" am Märzensee mit Feuchtbiotop und einer Wiese mit den "Bäumen des Jahres".

Bemängelt: Der Odenwälder Kreisverband des Bunds hat seine seit Jahren geübte Kritik an den Kommunen im Kreisgebiet erneuert und die Kreisverwaltung zur Stellungnahme aufgefordert. Bund-Sprecher Harald Hoppe wirft den Kommunen vor, seit mehr als 20 Jahren ihren Verpflichtungen nicht nachzukommen, Maßnahmen zum Umwelt- und Naturschutz zu realisieren. "Bekanntlich werden von den amtlich festgesetzten Maßnahmen nur ein Drittel sicher realisiert, ein weiteres Drittel wird (nach Feststellung des Bund) nicht realisiert und bei dem verbleibenden Drittel müssten die Behörden nachprüfen, was vor Ort geschehen ist", heißt es in der Mitteilung, in der auf die Datenplattform https://www.natureg.de verwiesen wird. Zuletzt habe der Bund im Frühjahr 2021 die über 2200 Flächen im Kreisgebiet begutachtet und dokumentiert.

Beispielhaft bezieht Hoppe sich auf einen konkreten Einzelfall aus dem Jahr 2019, zu dem eine in einem Bebauungsplan festgesetzte Maßnahme nicht realisiert worden sei. Da "normale" Anfragen bei der Gemeinde- und der Kreisverwaltung zu keinem Resultat geführt hätten, habe der Bund am 24. Januar dieses Jahres bei der Bauaufsicht des Kreises die Planunterlagen der Baugenehmigung eines privaten Bauvorhabens eingefordert. Nach dem hessischen Umwelt-Informationsgesetz hätte die Antwort innerhalb von vier Wochen vorliegen müssen, schreibt Hoppe. Inzwischen seien fünf Rückfragen erfolgt mit dem einzigen Resultat, dass ihn nur eine Rechnung über 16,50 Euro für Kopierkosten erreicht hätte. Auf Nachfrage dieser Zeitung im Landratsamt heißt es in der Antwort, dem Bund sei am 22. März mitgeteilt worden, dass die angeforderten Unterlagen der Bauakte als Scans angefertigt worden seien. Diese Scans seien dem Bund bis zum 7. April auf dem Online-Portal "Bauakte online" zum Download bereitgestellt worden. Sofern die Scans nicht heruntergeladen worden seien, sei zu klären, ob diese noch einmal online zur Verfügung gestellt werden können.

Eröffnet: Das Gesundheitszentrum in Erbach hat in neuen Räumen im Erdgeschoss eine Elternakademie eingerichtet. Wie die Klinik mitgeteilt hat, werden Kurse und Infoveranstaltungen für werdende Eltern, Mütter, Babys und Kleinkinder angeboten. Im Kursraum findet auch der monatliche Infoabend für werdende Eltern statt, der von der Chefärztin der Geburtsabteilung gemeinsam mit einer Hebamme angeboten wird. Hier werden auch die monatlichen Kompaktkurse zur Geburtsvorbereitung und zur Säuglingspflege von Mitarbeiterinnen der Geburtsabteilung durchgeführt. Nebenan befindet sich ein Elterncafé.

Zusätzlich steht ein separates Behandlungs- und Besprechungszimmer für individuelle Termine zur Verfügung. Organisiert wird die Elternakademie von Britta Rüth, die maßgeblich das Konzept der Elternakademie erstellt habe und als Hebamme auch weiter im Kreißsaal der Geburtsabteilung der Frauenklinik tätig ist. Im Programm der Elternakademie finden sich Angebote wie PEKiP, Rückbildungsgymnastik, Babymassage, Beikost-Seminare, Kurse in Erste Hilfe am Kind für Eltern und Großeltern, Rückbildungsgymnastik sowie Vorträge. Die räumliche Umsetzung ist mit finanzieller Hilfe der Stiftung der Sparkasse Odenwaldkreis erfolgt, wird der Geschäftsführer des Gesundheitszentrums, Andreas Schwab, zitiert.

Manfred Giebenhain