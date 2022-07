Weintour am Wochenende zu Rück-Schippacher Festwinzern

Alternative zu Weinfest im Kloster Himmelthal

Elsenfeld?Rück-Schippach 27.07.2022

Die Familie Grabensee betreibt seit 1955 mittlerweile in der vierten Generation Weinbau. Auf der rund 0,4 Hektar großen Rebfläche wachsen Müller-Thurgau, Bacchus, Gewürztraminer, Rieslaner und Spätburgunder am Rücker Schalk. Die Winzerfamilie Grabensee bietet dieses Jahr ihre Weine in der Klosterstube Himmelthal mit Außenbereich am Samstag ab 16 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr an.

Mit Gründungswinzer Ruppert

Werner Ruppert, der vor 40 Jahren mit der ersten Rücker Schoppenzeche das Weinfest ins Leben gerufen hat, bewirtschaftet inzwischen rund drei Hektar Rebflächen am Rücker Schalk mit den Rebsorten Müller-Thurgau, Silvaner, Bacchus, Chardonnay, Weißburgunder, Kerner, Spätburgunder, Portugieser und Dornfelder. Er bewirtet seine Gäste in seinem Garten Am Blumenberg 55 am Samstag und Sonntag jeweils ab 11 Uhr.

Neubesetzung im Winzerteam

Als Neubesetzung im Kreis der Festwinzer ist heuer Weinbau Till mit dabei. Manuela und Johannes Till machen aktuell ihre Winzerausbildung und bewirtschaften 0,6 Hektar Weinbergsfläche am Rücker Johannisberg und Erlenbacher Hochberg mit den Rebsorten Müller-Thurgau, Silvaner, Portugieser & Spätburgunder. Der elterliche Weinbau deckt Flächen am Rücker Schalk und Jesuitenberg mit weiteren 0,4 Hektar ab. Die Winzerfamilie lädt in ihre Weintour-Station in der Hoffeldstraße 30 am Samstag und Sonntag jeweils ab 11 Uhr ein.

Die vierte Festwinzerfamilie stellt der Weinbau Weinfurtner. Mit einer Rebfläche von 1,5 Hektar bewirtschaftet Winzer DanielWeinfurtner in vierter Generation die Weinberge mit klassischen Rebsorten wie Silvaner, Müller-Thurgau, Spätburgunder und Portugieser sowie zwei jüngere Anlagen mit Zweigelt und Muskateller. Die Rotweine werden hauptsächlich im Holzfass ausgebaut. Die Station in der Ahornstraße 3 ist Samstag und Sonntag je ab 11.30 Uhr geöffnet.

