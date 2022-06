Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Weinkulturnacht: »Echt süß, dieses Bürgstadt«

Ein ganzer Ort in Feierlaune - Fränkische Weinkönigin zu Gast

Bürgstadt 12.06.2022 - 13:51 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Ein Traum: einmal mit der fränkischen Weinkönigin Eva Brockmann anstoßen. Bei der Weinkulturnacht gehen solche Wünsche in Erfüllung.

Brockmann ermunterte die Gäste, den Abend zu genießen, die Seele wandern und den Alltag hinter sich zu lassen. Und da die Weinkönigin mit etwas Verspätung erschien, nutzte Artur Steinmann, Präsident des fränkischen Weinbauverbandes die Gelegenheit, die Terrassensteillagen am Untermain als Kulturlandschaft zu bezeichnen und zu betonen, mit wie viel Handarbeit dort die Rebstöcke gehegt und gepflegt werden müssen.

Der Vorsitzende des Weinbauvereins, Sebastian Fürst, beglückwünschte Eva Brockmann zur Wahl und wünschte ihr viel Freude und Erfolg. Schließlich oblag es Marie Elbert, der Weinprinzessin der Marktgemeinde, zum ersten Mal den Startschuss für das Highlight, »ihre erste Weinkulturnacht« zu geben. Ihr zur Seite standen ihre Kolleginnen aus Klingenberg und Erlenbach.

Und die Gäste bevölkerten schnell die Straßen und Höfe der Weingüter. Die Freude darüber, dass es endlich wieder ein großes Fest gab, war überall spürbar. Dafür hatten viele Gäste weite Wege auf sich genommen, um dieses Event mitzuerleben. »Es hat etwas gefehlt«, gestand eine Besucherin, die das besondere Ambiente dieses Weinfest hervorhob. Das Programm hatte für jeden Geschmack etwas zu bieten. Es gab Sommerweinproben, eine Brennereiführung mit Destillatverkostung, eine Burgundertour durch den Altort, aber auch Führungen in der Martinskapelle. Und für die jüngeren Besucher wurden Märchen und Geschichten im Rosengarten vorgelesen.

»Echt süß, dieses Bürgstadt«, war von einer Besucherin zu hören, die wohl zum ersten Mal in der Weinbaugemeinde war. Auch die Weinkönigin genoss das Ambiente des Festes und verkostete so manchen Tropfen vom Bürgstadter Centgrafenberg. Ob es ihr gelungen ist, die Seele wandern zu lassen, mag ihr Geheimnis bleiben. Artur Steinmann hatte in seiner Begrüßung Kurt Tucholsky zitiert, der es bedauerte, dass man Wein nicht streicheln kann. Vielleicht ist das ja dem einen oder anderen Besucher dieser Weinkulturnacht zu später Stunde noch gelungen. Auf jeden Fall sollte man sich den 10. Juni 2023 für die nächste Weinkulturnacht vormerken.

Annegret Schmitz