Weingut von Harald Gunther in Großwallstadt ist seit 2012 Bio-zertifiziert

Zurück zur Natürlichkeit

Harald Gunter im Verkaufsraum vor dem Bild seines verstorbenen Vaters, die 1. Generation des Weingutes Gunther Marvin Gunther beim Auffüllen der Rotweinfässer

Immer mehr Weingüter gehen sorgfältiger mit Boden und Rebstöcken um, als es die Generationen zuvor getan haben. Die meisten Winzer haben erkannt, dass sie ihre eigene Existenz als Folge einer schlechten Bodenbewirtschaftung und durch Einsatz komplexer Spritzmittel gefährden.

Dem Gros der Winzer stehen eine Menge Hilfsmittel zur Verfügung, die die Arbeit am Weinberg und im Keller erleichtern. Auf die meisten dieser »Hilfen« müssen Biowinzer verzichten, denn für sie gelten deutlich strengere Regeln für das, was sie tun und lassen dürfen.

Häckerwirtschaften betrieben

Den ersten Weinberg des Großwallstädter Familienbetriebes pachtete Gunthers Vater Erich 1974 in der Großwallstädter Lage »Lützeltal«. Er verkaufte seine geernteten Trauben an die Winzergenossenschaft Großostheim (Kreis Aschaffenburg). Lediglich einen kleinen Weinberg nutzte er für sich, mit dessen Ertrag er ab 1989 Häckerwirtschaften betrieb. Um künftig alle Weine selber auszubauen und zu vermarkten, kündigte Erich Gunther seine Mitgliedschaft in der Genossenschaft, als sein Sohn Harald nach einem Betriebswirtschaftsstudium 1992 im Weingut Paul Fürst eine Winzerlehre begann.

Später studierte Harald Gunther an der Fachhochschule Geisenheim und schloss als Diplomingenieur für Weinbau und Kellerwirtschaft sein Studium ab. Nach Stationen als stellvertretender Weingutsleiter beim Weingutzweckverband Erlenbach/Elsenfeld und als Kellermeister in der Weinkellerei Mahler in Lauda-Königshofen (Main-Tauber-Kreis) übernahm er 2001 den elterlichen Betrieb im Haupterwerb. Da ab diesem Zeitpunkt weitere Rebflächen dazu kamen, waren für den Ausbau neue Räumlichkeiten notwendig, die dann außerhalb der Gemeinde 2004 im Flurbereinigungsweg errichtet wurden.

Rosé und Perlwein

Aktuell bewirtschaftet Harald Gunther alle Weinberge der sechs Hektar großen Anbaufläche in den Lagen Großostheim (Harstell), Großwallstadt (Lützeltalerberg), Rück (Schalk, Johannisberg und Jesuitenberg) und Klingenberg (Schloßberg) nach Bio-Richtlinien. Dort finden sich sowohl Steillagen als auch alte Terrassenweinberge. Die angebotenen Weine sind vielfältig: Weißwein, Rosé und Rotwein, Winzersekt und Perlwein. Mit Regent, Cabernet blanc und Muscaris sind auch pilzwiderstandsfähige Rebstöcke gepflanzt.

Seit Corona setzt Harald Gunther neben Weinproben vermehrt auf Weinbergwanderungen, die gerne angenommen werden, wie er sagt. Diese »Weinproben im Laufen« hätten den Vorteil, dass anschaulich auf die Reben, den Boden, Maßnahmen für den Wasserhaushalt und die vielfältige Arbeit eingegangen werden könne. Dabei kommen laut Gunther interessante Gespräche zustande.

Frau ist für Verkauf zuständig

In dem klassischen Familienbetrieb arbeiten neben seiner Frau Sabine (48), die vorwiegend für den Verkauf zuständig ist, und Sohn Marvin (20) außerdem ein Auszubildender, bis zu acht Ferienjobber und etwa 20 Helfer, die bei der Lese im Einsatz sind. Marvin hat seine Winzerausbildung im Weingut Schloss Johannisberg im Rheingau abgeschlossen, arbeitet an zwei Tagen in der Woche im elterlichen Betrieb mit und wird den Betrieb voraussichtlich in dritter Generation fortführen.

Durch Ertragsregulierung, Laubarbeiten und die Lese zum besten Zeitpunkt wird im Weinberg versucht, gute Qualität zu erreichen. Beim Ausbau der Weißweine ist es laut Gunther das Ziel, die natürliche Frische und Frucht zu erhalten. Hinzu komme eine schonende Verarbeitung und eine gute Vorklärung als Grundlage für Moste und damit auch für Jungweine. Bei den Rotweinen führe die obligatorische Säurereduzierung mittels einer zweiten Gärung zu kräftigen Weinen.

Der Winzer hat bereits mehrere Auszeichnungen bei verschiedenen nationalen und internationalen Weinwettbewerben erhalten. Diese haben Harald Gunther den Einstieg in die gehobene (Bio-) Gastronomie erleichtert, so der Winzer. Auch der Direktverkauf habe seither zugenommen. Mit weiteren Bio-Kollegen aus Franken ist das Großwallstädter Weingut bei nationalen Events fränkischer Bioweine präsent sowie Mitglied beim Bund Fränkischer Ökowinzer und -Weingüter (FÖW). Eine traditionelle Häckerwirtschaft wird nicht mehr betrieben. Sie wurde 2020 durch einen Gutsausschank ersetzt, der täglich außer montags geöffnet ist.

CHRISTEL NEY

Hintergrund: Kupfer im Kampf gegen Pilze und Mikroben Derzeit ist im Bio-Weinbau der Einsatz von Kupfer im Weinberg zwar lediglich in geringen Mengen, aber grundsätzlich erlaubt. Allerdings verhindert Kupfer die Verlebendigung im Blattbereich durch Mikroben, die der Schlüssel zu einem neuen und alternativen Blattschutz sind. Auf der Suche nach Kupferfreiheit und dem damit verbundenen Kampf der Winzer mit den Pilzen, die Pflanzen angreifen, ist es das Ziel des Weingutes Gunther, künftig den Schutz der Blätter vor einer Infektion auf andere Weise zu erreichen: mit probiotischem Pflanzenschutz. Dazu wird dann nicht mehr Kupfer eingesetzt. Die Reben werden stattdessen gezielt mit Mikroorganismen bearbeitet, die der Natur entstammen und ihrerseits Fungizide gegen den echten Mehltau und Graufäule produzieren. Das alles geschieht in Verbindung mit dem Aufbau einer guten Bodenkultur, wobei die Verrottung von Mulchgut in eine Humusschicht mit Mikroorganismen eine entscheidende Rolle spielt. Ziel ist es, die natürlichen Abwehrkräfte der Reben selbst zu stärken. (ney)