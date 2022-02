Helmut und Birgit Münch in Großheubach bewirtschaften 0,2 Hektar Rebfläche im Nebenerwerb

Winzer der Region

Winzer Helmut Münch mit seiner Frau Birgit

Die Arbeit im Weinberg erledigt der 64-Jährige meist alleine, ein Bekannter hilft bei der Bodenbearbeitung. Unterstützung von seiner Familie erhält er in der Häckerwirtschaft und im Verkauf.

Zeitraubende Büroarbeit

Trotz der relativ kleinen Betriebsgröße bieten die Münchs vier Weinsorten an: Kerner, Müller-Thurgau, Weiß- und Spätburgunder. Mit Ausnahme der Weinsorte Kerner werden die Weine in Dreiviertel-Liter-Flaschen abgefüllt. Der größte Teil wird in der Häckerwirtschaft vertrieben, für die jeweils zehn Tage im März und im November die Türen geöffnet sind.

Was trotz der kleinen Betriebsgröße ins Gewicht fällt, sind die Nachweise, die über das Betriebsgeschehen geführt werden müssen. Das ist zeitintensiv. »Wir haben die gleichen Aufzeichnungspflichten wie Winzer im Haupterwerb«, erklärt Münch und erläutert, welche Nachweise er selbst als kleiner Betrieb dokumentieren muss. Jeder, der Trauben erntet, müsse ein persönliches Herbstbuch mit Angaben von Namen und Anschrift führen, in dem das Datum der Lese mit der Erntemenge in Liter oder Kilogramm aufzuführen ist.

In Bayern gilt für die Erntemenge eine Höchstertragsregelung von 90 Hektoliter pro Hektar Fläche. Der natürliche Alkoholgehalt in Öchsle-Graden muss ebenso eingetragen werden, wie die Rebsorte und die Herkunft der Trauben (Gemarkung und Lage). Die Menge und die Güte müssen täglich festgestellt werden. Es gibt eine Aufzeichnungspflicht für Pflanzenschutzmaßnahmen, wobei jede Anwendung (Art des Schutzmittels, Menge, Flurstück, Datum) notiert wird.

Kellerbuch und Weinkonto

Im Kellerbuch, das Münch seit 1986 führt, werden Größe und Bezeichnung der bewirtschafteten Flächen erfasst. Es enthält die Eintragungen in der zeitlichen Reihenfolge der Vorgänge. Weiterhin gibt es ein Weinbuch für die Erzeugnisse, in dem jeder Wein über ein separates Weinkonto erfasst wird. Somit werden alle Tätigkeiten rund um den Wein aufgezeichnet, von der Lese über die Anreicherung, die Entsäuerung bis hin zum Abfüllen und Verkauf. Für das Weinbuch gilt eine Aufbewahrungspflicht von fünf Jahren. »Die Weinbücher werden nach kurzfristiger Anmeldung auch tatsächlich kontrolliert«, ergänzt Münch.

Die Landesanstalt für Wein- und Gartenbau will ebenfalls informiert sein. Dorthin werden die Traubenernte und Weinerzeugung bis Mitte Januar und der Weinbestand bis Ende Juli eines jeden Jahres gemeldet. Eine Weinbestandsmeldung muss allerdings nur von Betrieben abgegeben werden, die einen Weinbestand von mindestens 100 Hektolitern haben.

Nächste Folge am Dienstag, 1. März: Alexander Paul. Alle Folgen im Dossier »Winter der Region«.

Christel Ney

Hintergrund: Vorschriften für Etiketten auf Weinflaschen Für Weine herrscht Etikettierungspflicht und auch für die Gestaltung des Etiketts auf den Weinflaschen gibt es in der Europäischen Union genaue Vorschriften, in denen geregelt ist, welche Informationen darauf enthalten sein müssen und welche weiteren erlaubt sind. Dabei ist wichtig, dass die vorgeschriebenen Informationen im gleichen Sichtbereich der Flasche angebracht sein und ohne Umdrehen lesbar sein müssen. Daher besitzt die Mehrzahl der Weine zwei Etiketten. Das vordere Etikett enthält in der Regel werbende Inhalte. Das Rückenetikett enthält dann die relevanten Pflichtinformationen. Deshalb ist dieses das Hauptetikett. Zusätzliche Angaben wie passende Speiseempfehlungen und Trinktemperatur sind seit 2007 zugelassen. Andere fakultative Angaben sind erlaubt, wenn sie der Wahrheit entsprechen. Die Mindestschriftgröße ist in Abhängigkeit des Flascheninhaltes vorgegeben. (ney)