Weine von tief verwurzelten Reben

Winzer der Region: Gerhard Kroth führt Betrieb in Erlenbach in vierter Generation - Ziel ist Qualität unter dem Motto »klein aber fein«

Erlenbach a.Main 12.12.2022 - 18:26 Uhr 3 Min.

Gerhard Kroth bei der Winterarbeit: Die Ruten werden zurückgeschnitten.

Gerhard und Marion Kroth in ihrer Häckerwirtschaft vor einem Foto von 2002 mit den drei Kroth-Brüdern (von links) Karl, Manfred und Wilhelm. Fotos: Christel Ney

Nach Jakobs Sohn Alois wurde die Arbeit fortgeführt und erweitert von dessen Söhnen Manfred und Wilhelm Kroth, die Ende der 50er bis Anfang der 60er Jahre in den Steillagen des Hochbergs vertikal verlaufende Reihen, sogenannte Rutschen, und Terrassen anlegten.

Gerhard Kroth (64), der Sohn von Manfred Kroth, hatte sich schon als Kind für den Weinbau interessiert, war mit den Weinbergen vertraut und trat Ende der 80er Jahre verstärkt in den elterlichen Betrieb mit ein. Er führt den Betrieb im Nebenerwerb im Gegensatz zu seinem Vater, der den Weinbau etwa 25 Jahre im Haupterwerb betrieb.

Pfleger und Winzer

Gerhard Kroth war 46 Jahre als leitender Anästhesie- und Intensivpfleger im Krankenhaus beschäftigt. Heute wird der Familien-Weinbaubetrieb auch durch die Mitglieder des erweiterten Familienkreises aufrecht erhalten, mit seiner Ehefrau Martina, den beiden Söhnen André und Tim, sowie Cousin und Onkel. Der Wein wird überwiegend an private Kunden und in der Häckerwirtschaft verkauft, die jetzt nur noch an einem Termin im Jahr in der Faschingszeit stattfindet. Die hat noch den typischen Häckencharakter, bietet 40 Sitzplätze drinnen und draußen.

In Corona-Zeiten gab es lediglich eine »Häcke to go - ein Hauch von Häcke mit Winzerstange und einer Flasche Wein« bei Vorbestellung für zu Hause. Die Weine kamen auch auf dem Altstadtfest in Obernburg am Stand der Handballer der TuSpo zum Ausschank, bei denen seine Frau als Funktionärin engagiert ist.

Bis 2019 war der Weinbau Kroth insgesamt 56 Mal beim Weinfest in Erlenbach vertreten. Die Tage der geöffneten Häcke sind unzählbar, auch wegen des langen Zeitraums, in der sie stattfanden. Der Kontakt zu den Kunden wird durch die jährlich im Mai stattfindende Weinpräsentation mit Verkostung der neuen und aktuellen Weine aufrecht erhalten, auf die allerdings während der Corona-Zeit verzichtet werden musste.

Der mit Silber prämierte 2019er Silvaner war der weiße Jubiläumswein für die Feierlichkeiten 50 Jahre Stadt Erlenbach. Im Laufe der Jahrzehnte wurden Weine vielfach mit Gold-, Silber- und Bronzemedaillen-Prämierungen ausgezeichnet. Die letzten Goldmedaillen gab es für den Spätburgunder Barrique des Jahrgangs 2019 und den Silvaner aus 2020 und ganz neu für die 2021er Spätburgunder und Portugieser.

»Buntsandstein ist prädestiniert für gute Rotweine, wenn man weiß, wie es geht«, sagt Kroth. Bis vor zehn Jahren hat er seine Weine selbst ausgebaut. Das lässt er von einem Dienstleister erledigen, nimmt aber großen Einfluss darauf, wie der Wein ausgebaut wird. Die Rebfläche von einem halben Hektar Rebfläche auf dem Erlenbacher Hochberg ist bestockt mit Spätburgunder und Portugieser bei den Rotweinen und den weißen Rebsorten Silvaner, Müller-Thurgau, Riesling und Bacchus. Der Anteil an Weiß- und Rotweinen hält sich in etwa die Waage. Der Betrieb ist zwar nicht Bio-zertifiziert, doch im Weinberg selbst wird bei natürlicher Bodenbearbeitung ausschließlich Bio-Spritzmittel beim Pflanzenschutz verwendet. Die Anlagen bestehen schon lange, so dass die Weinstöcke sehr tief wurzeln und somit der Trockenheit trotzen. In erster Linie geht Qualität vor unter dem Motto: »klein aber fein«.

CHRISTEL NEY

Hintergrund: Seminare zum Thema deutscher Wein Gerhard Kroth ist im elterlichen Weinbaubetrieb aufgewachsen und eignete sich da sein Wissen über die Arbeit in Weinberg und Keller systematisch an. Darüber hinaus hat er beim Deutschen Weininstitut am Seminar »Fachberater für Deutschen Wein« erfolgreich teilgenommen. An dem zweitägigen Grundlagenseminar können alle teilnehmen, die beruflich mit Wein zu tun haben. Es vermittelt einen umfassenden Überblick über die 13 deutschen Anbaugebiete, die Produktionsbedingungen, die wichtigsten Rebsorten, Weinbereitung und Weinrecht, Qualitätsnormen und Bezeichnungsrecht, schäumende Weine und den richtigen Umgang mit Wein. Die Kenntnisse befähigen zur fachkundigen Beratung bei der Auswahl Deutscher Weine. Das Bestehen dieses Seminars ist Voraussetzung für die Teilnahme am Weinsensorik-Seminar (Mini-Sommelier), das Kroth im Anschluss absolvierte. An einem Tag werden durch Sensibilisierung und intensive Übungen anhand von Aromen wie Früchten und Gewürzen Nase, Zunge und Gaumen trainiert. In Verkostungen werden die abgespeicherten Eindrücke dann auf den Wein projiziert, in Erinnerungsproben immer wieder abgerufen und so verfestigt, mit dem Ziel, bei der Beschreibung und Empfehlung von Weinen sicher zu werden. ()

