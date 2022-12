Auf ei­ne lan­ge Tra­di­ti­on blickt der Wein­bau M. und G. Kroth aus Er­len­bach zu­rück, denn seit 95 Jah­ren wird in der Fa­mi­lie Wein ge­macht. Be­gon­nen hat Ja­kob Kroth in den 1920er Jah­ren auf al­ten Ter­ras­sen­la­gen am Er­len­ba­cher Hoch­berg. Der­zeit führt Ger­hard Kroth den Be­trieb in vier­ter Ge­ne­ra­ti­on.