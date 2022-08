Weine vom Wörther Galgenbuckel

Rainer und Heike Schusser widmen sich seit 1995 ihrer Passion Weinbau mit Häckerwirtschaft

Wörth a.Main 01.08.2022 - 13:35 Uhr 3 Min.

Geiztriebe bringen Geiztrauben, die nicht mehr nachwachsen bzw. reifen und werden rausgeschnitten. Rainer und Heike Schusser in ihrem Weinberg auf dem Wörther Galgenbuckel. Im Hintergrund der historische Galgen aus dem 18. Jahrhundert.

Eine weitere Fläche wird im Bereich der Lage Campestres bewirtschaftet, eine Höhenlage auf dem Schneesberg, an dessen Fuß sich das ehemalige Römerkastell befand. Dort wachsen die Rebstöcke der Weißweinsorten Müller-Thurgau, Silvaner und Kerner.

Erster Weinberg in Erlenbach

Auf eine längere Weinbautradition können Rainer Schusser (56) und seine Frau Heike (53) die die Weinberge als Familienbetrieb gemeinsam mit ihren Söhnen bewirtschaften, nicht verweisen. Sie haben 1995 mit dem Weinbau in Erlenbach begonnen, als ihnen von der Familie von Heike Schusser dort ein kleiner Weinberg am Hochberg in Steillage angeboten wurde, bei dem sie schon von Kindheit an geholfen hatten und der in einem sehr guten Zustand war. Diese Fläche wurde 13 Jahre lang von ihnen bewirtschaftet.

»Das Talent zum Weinbau war bei mir sicherlich vorhanden«, erklärt Rainer Schusser, warum er sich die Gelegenheit nicht entgehen ließ und sofort zugriff. Bereits nach dem ersten Jahr war klar, dass nicht nur die Trauben verkauft werden sollen, sondern ein Winzerbetrieb aufgebaut wird. Seither werden die Weine selbst ausgebaut und in Flaschen abgefüllt. Unterstützung gab es in den ersten Jahren von den Erlenbacher Winzern Reinhold Hillerich und als Vertrauensperson Roland Scholz.

Fachvorträge und Ausbildung

Zunächst besuchte der ausgebildete Schlosser Fachvorträge. 2002 erkannte er an gemachten Fehlern seine Grenzen und beschloss, eine Ausbildung zum Winzer im Nebenerwerb zu machen. Dem Rat von Scholz folgend veranstaltete Schusser dann 2000 die erste Häcke, zunächst noch in einem Zelt vor dem Wohnhaus. Nach erfolgreichen ersten Häcken wurde 2008 das Wohnhaus passend umgebaut, aus der ursprünglichen Einliegerwohnung ist ein Gastraum mit Küche und Toiletten und durch eine Erweiterung ins Erdreich auch der Fasskeller und das Flaschenlager entstanden.

Etwa 55 bis 60 Hektoliter Erträge müssen jedes Jahr vermarktet werden. Bei schönem Wetter gibt es hin und wieder an einem Sonntag einen Weinausschank direkt an ihrem Weinberghäuschen am Galgenbuckel. Fast 20 Jahre, bis vor Corona, war Weinbau Rainer Schusser mit einer Laube auf dem Erlenbacher Winzerfest vertreten. Neben dem Verkauf an Gastronomiebetriebe wird ein Großteil der Weine in der Häckerwirtschaft vertreiben, die an jeweils vier Tagen im Januar, Juni, August und November stattfindet.

Die Rebflächen können maschinell bearbeitet werden, ein großer Vorteil gegenüber Steillagen. Derzeit ist die Trockenheit ein großes Problem im Weinberg, jedoch weniger für alte Rebstöcke, die eine gewisse Zeit ohne Wasser auskommen können. Die Bewässerung ist aber ein entscheidender Faktor für die Qualität der Ernte, erklärt Schusser. Deshalb bringen die Winzer Wasser in großen Tanks in die Weinberge, um einem Trockenstress der Rebstöcke vorzubeugen und den Stock halbwegs zu stabilisieren. Ist eine Bewässerung nicht möglich, müsse ein Rückschnitt der Fruchtmenge zur Entlastung erfolgen, damit die verbliebenen Beeren halbwegs ordentlich gedeihen können. Auch eine entsprechende Bodenbearbeitung könne vor schnellem Wasserabfluss schützen.

Umstellung auf Bio-Qualität

Derzeit befindet sich der Winzerbetrieb, für den Qualität und nachhaltiger Ausbau im Vordergrund steht, in der Umstellungsphase auf Bio-Qualität. Für die Schussers ist klar: »Wir wollen Menschen eine Freude machen, in dem wir gute Weine im Einklang mit der Natur herstellen.«

Christel Ney

Hintergrund: Weinbau in Wörth Rainer Schusser erzählt zur Geschichte, dass es mindestens im Mittelalter bereits Weinanbau in Wörth gab, der aber später aus verschiedenen Gründen vollkommen zum Erliegen kam. Es seien damals aber keine Weine im heutigen Sinne gewesen, sondern eher Met-Weine, entstanden aus dem Vergären von Honig mit Traubensaft. Erst nach dem zweiten Weltkrieg waren es die Ungarn-Deutschen Familien Ottenthal und Merkler, die den Galgenbuckel mit Rebstöcken bepflanzt und eingezäunt haben. Sie machten Wörth wieder zu einer Weinbaugemeinde, errichteten Hütten, veranstalteten ihre Weinfeste im Goldenen Fass und verkauften später ihre Flächen an die Stadt Wörth. Nach dem ersten Pächter Rudi Hässler hat Rainer Schusser diese Flächen von der Stadt gepachtet, gerodet und komplett neu angelegt. 2004 kultivierten die Winzerfamilien Giegerich, Spall, Schusser - mit Unterstützung von Armin Grüner als Privatperson - die Flächen auf dem Schneesberg mit der neuen Weinlage Wörther Campestres komplett neu, mussten dafür sogar Ausgleichsflächen ausweisen. Vor etwa 15 Jahren kam das Weingut Hünersdorff mit einer eigenen Fläche von 1,9 Hektar dazu, die von der Stadt Wörth inklusive Pflanzrechten erworben wurden. ney