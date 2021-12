Weine und Brände handgemacht und naturnah

Winzer der Region: Weingut Meisenzahl in Bürgstadt produziert als echter Familienbetrieb seit 2017 veredelte Rebensäfte in Bioqualität

Reine Männersache: Erich, Stefan und Sebastian Meisenzahl (von links) in der Brennerei, die sie als zweites Standbein ihres Bürgstädter Weinguts seit 2017 betreiben.

Das im Familienbesitz befindliche Weingut in der Freudenberger Straße kann sich einer langen Weinbautradition rühmen. Bereits in den Jahren vor 1880 übte Johann Martin Kling den Beruf als Häcker und Bauer aus. Sein Sohn Adolf Kling führte den Weinbau mit Landwirtschaft fort, bis Tochter Ottilie mit ihrem Mann Ludwig Meisenzahl den Betrieb 1922 übernahm. Ab 1965 führte Sohn Albert mit Ehefrau Helene das Anwesen.

Seit 1989 bewirtschaftet Erich Meisenzahl mit Ehefrau Gisela den Betrieb. Sohn Stefan erlernte den Beruf Winzer, stieg 2002 mit einer Rebfläche von 0,5 Hektar in den elterlichen Betrieb ein und schloss 2006 seinen Techniker in Weinbau und Önologie ab. Zum Jahreswechsel 2014/15 wurde der Betrieb in eine GbR umgewandelt. Zeitgleich ist der zweite Sohn Sebastian mit ins Unternehmen eingestiegen. Mit Stefans Ehefrau Sabine und ihren zwei Kindern ist das familiengeführte Weingut im Nebenerwerb tätig.

Die Familie und viele Freunde unterstützen jedes Jahr bei der Weinlese der insgesamt 3,2 Hektar Rebflächen im Großheubacher Bischofsberg sowie im Bürgstädter Centgrafenberg und Hundsrück. Die Weinberge sind größtenteils im Eigentum, nur eine geringe Fläche ist gepachtet. Im Bereich der Weißweine werden Bacchus, Silvaner, Müller-Thurgau, Riesling, Kerner, Scheurebe und Weißer Burgunder angebaut. Bei den Rotweinen sind es Spätburgunder, Frühburgunder, Merlot, Regent und Zweigelt.

Umstellung auf »bio«

Die Umstellung auf biologischen Landbau ist mittlerweile abgeschlossen. Drei Jahre nach Beginn konnte die erste Ernte in Bioqualität eingefahren werden. »Der Ausbau unserer Weine geschieht naturnah und nach dem neuesten Stand der Technik getreu unserer Betriebsphilosophie: Qualität vor Quantität«, betont Stefan Meisenzahl. In der Häckerwirtschaft wurden bisher jeweils für zwei Wochen ihre Weine ausgeschenkt mit zünftigen, aus regionalen Produkten zubereiteten fränkischen Speisen. Neben Hoffesten an zwei Wochenenden im Sommer öffnet die Häcke im kommenden Jahr an insgesamt elf Wochenenden von Freitag bis Sonntag. Eine Spezialität des Hauses: der Centgrafenweck mit hausgemachter Knoblauchbutter. Die Gäste genießen das Ambiente im Freien im gemütlichen Winzerhof und in separaten Räumlichkeiten. Neben dem Weinverkauf vor Ort und in der Häcke sowie über die Webseite des Weingutes werden auch Gastronomiebetriebe beliefert.

CHRISTEL NEY

Hintergrund: Brennerei als zusätzliches Standbein Zu einem zweiten Standbein ist mittlerweile die Brennerei geworden, die 2016 eingerichtet und ein Jahr später in Betrieb genommen wurde. Gebrannt werden verschiedene alkoholische Spezialitäten, hauptsächlich aus heimischem Obst oder Traubentrester, der bei der Weinherstellung anfällt. Ob Zwetschge, Birne oder andere Früchte, alle Edelbrände entstehen in handwerklicher Qualität aus regional erzeugten Rohstoffen. Zu besonderen Anlässen kann in der Brennerei beim Schaubrennen beobachtet werden, wie aus vergorener Maische durch Erhitzung und Destillation Edelbrände entstehen. Dabei erfährt man vieles rund um das Thema Destillation und Schnapsherstellung. Nach dreijähriger Reifung im Fass konnte in diesem Jahr der erste Whisky verkauft werden. ()

