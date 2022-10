"Weine nicht, wenn der Regen fällt ..."

Kloster Engelberg: Pater Werner Reischmann verabschiedet sich

Großheubach 05.10.2022 - 15:57 Uhr 1 Min.

Guardian Pater Werner Reischmann sagt dem Kloster Engelberg ade.

Bei seinem Abschiedsgottesdienst in der Klosterkirche meinte er das wörtlich, denn er lud die Kirchenbesucher ein, ihn demnächst einmal im Wallfahrtsort Vierzehnheiligen zu besuchen. Denn dort sei künftig seine Wirkungsstätte: an einem der größten Wallfahrtsorte in Deutschland. Schon die Wallfahrtskirche, das wohl schönste Gotteshaus im "Gottesgarten am Obermain", ist das Ziel von über 200 Wallfahrten jährlich. Und, so fügte Pater Werner augenzwinkernd hinzu, "es gibt gleich dahinter ein gut gehendes Gasthaus mit einem guten Bier". So kennen die vielen Freunde vom Engelberg den Franziskanerpater Werner: Immer mit einem frohen Lächeln und einem freundlichen Spruch.

"Wer denkt, der dankt"

Passend zum von ihm sogenannten "Erntesonntag" empfahl Pater Werner den Gottesdienstbesuchern, dass jeder für sich einmal darüber nachdenken solle, seinen Mitmenschen einmal ein Dankeschön zu sagen. "Danke" sei ein kleines Wort, mit großer Wirkung. So könnten die Kinder ihren Eltern danken, aber auch umgekehrt. Anlässe dafür gebe es viele. Wenn wir atmen und wachsen dürfen, sollten wir auch unserem Herrgott danken. Die vielen kleinen Wunder des Alltags werden durch unseren Herrgott Realität. Nicht umsonst heiße es: "Wer denkt - der dankt!"

Pater Werner sagte auch ganz persönlich ein Dankeschön an die vielen Gläubigen, die dem Engelberg mit seinem Kloster die Treue halten. Er dankte den Spendern, die es ermöglichten, dass zum Beispiel die Orgel renoviert oder die Kirche mit einer Liedanzeige ausgestattet werden konnte.

Das regnerische Wetter verhinderte die persönlichen Abschiede vor dem Gotteshaus. Ganz seinem Naturell entsprechend, stimmte er in der Kirche spontan das Lied an "Weine nicht, wenn der Regen fällt ... doch wir sind uns treu". Alle sangen kräftig mit, worüber Pater Werner sich am meisten freute.

