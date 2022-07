Weine aus Wörth mit eigenem Stil: Junges Team um Rasso-Philipp von Hünersdorff

»Wir rocken das!«

Im Wörther Weinberg "Campestres": Geschäftsführer Rasso-Philipp von Hünersdorff (links) und der verantwortliche Winzer Lukas Bernhard Blick in die Weinprobierstube

Ein junges Team von vier Leuten ist für Produktion und Vermarktung zuständig: Winzer ist Lukas Bernhard, Geschäftsführer sind Rasso-Philipp von Hünersdorff und Daniel Morhard und für das Marketing ist Julian Schmitt zuständig. Das Weingut befindet sich noch im Aufbau. Und die Vier sind sich sicher: »Wir rocken das!«

Fränkischer Sortenspiegel

Die insgesamt 5,5 Hektar Rebfläche sind komplett im Eigentum und befinden sich in Klingenberg (Schlossberg), Trennfurt (Einsiedel) und Wörth (Campestres). In diesen Weinbergen entsteht der klassisch fränkische Sortenspiegel mit Silvaner, Scheurebe, Müller-Thurgau, Spätburgunder, dazu Riesling und Weißburgunder.

Der Schlossberg in Klingenberg kann als reine Terrassen-Steillage nur in 100-prozentiger Handarbeit bewirtschaftet werden. In dieser Top-Lage reift das Spitzenprodukt des Weinguts, der Schlossberg Spätburgunder. Die Lage Einsiedel liegt in Trennfurt am Ostrand des bayerischen Odenwaldes und ist für die Zukunft interessant, da dort die kühleren Nachtwinde die Weine prägen. Im Wechsel von Wärme am Tag und Kühle in der Nacht bilden sich Weine mit einer besonderen Aromatik. Deshalb präsentiert sich der Spätburgunder dort sehr gegensätzlich zum Schlossberg. Vorteile dieser Lage ist die geringe Neigung nach Südosten, die auch eine mechanisierte Bewirtschaftung ermöglicht.

Historische Lage revitalisiert

Die Lage Campestres am Wörther Schneesberg ist ebenso wie der Einsiedel eine Direktzuglage. Hier wachsen die Weißweine Riesling, Weißburgunder, Scheurebe und Silvaner. Diese Lage ist aus einer gemeinsamen Idee des Gutsbesitzers Hasso-Philipp von Hünersdorff und des damaligen Bürgermeisters Erwin Dotzel entstanden, die Weinbautradition der Stadt Wörth wieder aufleben zu lassen. Vor wenigen Jahren wurde daher die historische Lage Campestres für den Weinbau revitalisiert.

Alle Weinlagen werden derzeit konventionell bearbeitet, sollen aber mittelfristig auf biologischen Anbau umgestellt werden. »Im Ausbau setzten wir überwiegend auf handverlesene Trauben aus den eigenen Lagen, spontane Vergärung und teilweise Reife in Holzfässern aus heimischer Spessart-Eiche«, betont Winzer Bernhard. In sehr heißen Jahren werde auch die Möglichkeit genutzt, nachts zu lesen, dann kommen die Trauben schon kühl in den Keller. Neben der Familie helfen die Mitarbeiter des Hofguts und Ortsansässige sowie saisonale Arbeitskräfte. Eine traditionelle Häckerwirtschaft gibt es nicht. Dafür werden im Mai und September große Weinfeste im Park veranstaltet.

Motto: Im Einklang mit der Natur

Der Wein wird an ausgesuchte Gastronomiebetriebe, Fachhändler oder über den Online-Shop verkauft. Ein wichtiges Standbein ist der Verkauf auf dem Vierseithof der Familie von Hünersdorff in Wörth, der seit den 90er Jahren für Veranstaltungen und Events vermietet wird und daher über die Region hinaus bekannt ist.

Seit längerer Zeit ist ein Umdenken hin zu mehr Regionalität und Qualität festzustellen. Die Kunden achteten immer mehr auf regionale Erzeugnisse und hinterfragen auch den Herstellungsprozess von der Rebe bis ins Glas. Dazu passt das Motto des Weingutes von Hünersdorff: »Im Einklang mit der Natur - zwischen Tradition und Moderne.«

Christel Ney

Hintergrund Der Weinbau in der Lage Campestres am Wörther Schneesberg geht bis ins Mittelalter, vielleicht sogar auf die Römerzeit zurück. Er kam im späten 19. Jahrhundert aufgrund von Kälteperioden und Auftreten von Kalamitäten zum Erliegen. Das Weingut von Hünersdorff kultiviert dort Riesling, Silvaner, Scheurebe und Weißburgunder bei einer geologischen Besonderheit. Als Lukas Bernhard, der Winzer des Hofgutes, im vergangenen Jahr die Flächen übernommen hat, stellte er während der Sommerarbeiten und der Lese fest, dass der Campestres geologisch unterschiedlich beeinflusst wurde. Wie für die Region typisch, besteht dieser grundsätzlich aus Buntsandstein, es gibt aber auch Bereiche mit deutlichen Lössablagerungen, die sich auf den Weinstil auswirken können. Die in Parzellen eingeteilten einzelnen Bereiche werden schon während der Schnittarbeiten im Winter mit unterschiedlichen Schnittvarianten versehen, separat gelesen und in jeweils eigenen Edelstahl- und Eichenfässern ausgebaut, um so unterschiedliche Weinstile herauszuarbeiten. ney