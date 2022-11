Winzer der Region: Weinbau Ruppert in Rück auf dem Weg zum Bio-Betrieb

Großes Sortenspektrum und Vermarktung im Häckerbetrieb

Winzerin Claudia Rupper vom Weinbau Ruppert in der Klosterstube im Kloster Himmelthal In der Sommerhäcke vom Weinbau Ruppert in Rück

Der Weinbau in Rück erlebte eine Renaissance nach der Flurbereinigung, die 1976 abgeschlossen war. Alle Weinberge wurden neu angepflanzt, meist mit der Rebsorte Müller-Thurgau. Werner Ruppert war seinerzeit Vorsitzender der Flurbereinigung und Stellvertreter des Weinbauvereinsvorsitzenden Edmund Hefner. Beide waren federführend bei der Erneuerung des Rücker Weinbaus dabei und haben die Umgestaltung begleitet.

Claudia Ruppert absolvierte nach ihrer ersten Ausbildung zur Hauswirtschafterin 1990 eine zweite Lehre als Winzerin in der Bayerischen Landesanstalt für Wein- und Gartenbau im Außenbetrieb »Würzburger Stein«. Der Staatliche Hofkeller war der zugehörige Kellereibetrieb. Danach arbeitete sie in Kreuzwertheim beim Weingut zu Löwenstein und sammelte Erfahrungen als Gesellin im Homburger Kallmuth. Um in der Vermarktung des produzierten Weines fit zu werden, wechselte sie danach in den Verkauf des Bürgerspitals nach Würzburg.

2,5 Hektar Anbaufläche

In den elterlichen Betrieb kam sie 1999 zurück, als sich in Rück die Möglichkeit bot, von der Gemeinde Elsenfeld nach deren Rückzug aus dem Weinbau weitere Flächen zu pachten. Zu diesen kamen weitere von privaten Winzern in allen drei Rücker Lagen Schalk, Jesuitenberg und Johannisberg hinzu und so vergrößerten sich ihre Anbauflächen auf 2,5 Hektar. Ihr Vater habe ihrer Kreativität keine Steine in den Weg gelegt, sie immer unterstützt, aber ihr auch einen Rat mitgegeben: »Wir können alles machen, aber zunächst auf einem Probestück auf kleiner Fläche. Und wenn dann der Wein im Keller ist und unseren Kriterien entspricht, kannst du gerne auch eine größere Fläche mit der Rebsorte anlegen.«

Sie seien mit die ersten gewesen, so Claudia Ruppert, die Chardonnay anpflanzten, hatten aber zunächst auf Müller-Thurgau, Dornfelder, Spätburgunder und Weißen Burgunder gesetzt. Mit den weiteren Sorten Silvaner, Bacchus, Kerner und Portugieser ist das Sortenspektrum des kleinen Betriebs groß. Bis 2020 haben Vater und Tochter die Weinberge gemeinsam im Nebenerwerb bearbeitet, bis der Vater zunehmend gesundheitlich eingeschränkt war. Claudia Ruppert schaffte durch die Pflege des Vaters den Weinbau nicht mehr alleine und ging deshalb vor zwei Jahren eine Kooperation mit dem Weingut Giegerich in Großwallstadt ein. Sie hat selber keine Kinder, die sie bei der Arbeit unterstützen und sieht deshalb die Zusammenarbeit mit der Familie Giegerich als gute Lösung und den Formularkram mag sie nicht, »das können die besser«, sagt sie. Alle Flächen außer einem kleinen Terrassenweinberg im Eigentum, den sie alleine bewirtschaftet, können maschinell bearbeitet werden.

Aufgeben wollte und will sie den Weinbau nicht. Dabei legt sie großen Wert darauf, dass bei der Arbeit im Keller der Stil und die Handschrift des Weinbaus Ruppert erhalten bleibt, deren Philosophie nie die ganz trockenen Weine waren. Selbst der eher trockene fränkische Wein habe immer noch eine gewisse Restsüße.

Umstellungsphase läuft

Seit zwei Jahren befindet sich der Betrieb durch die Zusammenarbeit mit dem Weingut Giegerich aus Großwallstadt in der Umstellungsphase zum zertifizierten Bio-Weinbaubetrieb. Damit ist Weinbau Ruppert der erste Betrieb in Rück, der vollständig auf Bio umstellt. Der Flaschenweinverkauf spielt eine untergeordnete Rolle. Der Wein, etwa zwei Drittel Weißwein und ein Drittel Rotwein, wird hauptsächlich im Häckerbetrieb am Wohnhaus angeboten und in der Klosterstube im Kloster Himmelthal. Getreu ihrem Motto: »Wo Rücker Weinleidenschaft und Tradition zu Hause sind.«

Nächste Folge: Weinbau Till. Alle Folgen im Dossier»Winzer der Region«.



Christel Ney

Hintergrund: Häcke in der Klosterweinstube Die urig eingerichtete Klosterweinstube im Kloster Himmelthal westlich der historischen Klosterzufahrt hat der Weinbauverein Rück gepachtet und nach der Renovierung im Herbst 1986 als Häckerwirtschaft eröffnet. Zu Beginn wurde sie immer am zweiten Sonntag im Monat durch die örtlichen Winzer bewirtschaftet, um somit Gelder für die unterschiedlichen Anschaffungen des Vereins zu akquirieren. Mit der Klosterstube hatten die Winzer auch die Möglichkeit der Nutzung, wenn sie zu Hause über keine geeigneten Flächen für eine Häckerwirtschaft verfügten. Das ging aber nur ein paar Jahre, denn immer mehr Winzer eröffneten nach Um- oder Anbau im eigenen Heim ihre Häcke, da die Bewirtschaftung dort viel einfacher war. Letztlich fand der Häckerbetrieb nur noch sporadisch statt, bis sich schließlich der Verein aus der Klosterweinstube komplett zurückzog. Der Weinbau Ruppert beschloss dann, zweimal im Jahr dort wieder eine Häcke durchzuführen. Mit einer geänderten Speisekarte bleiben sie auch für Gäste mit einer weiteren Anfahrt attraktiv. Im Sommer gibt es eine jahreszeitlich abgestimmte Küche, im Winter kommen auch die Bratwürste mit Sauerkraut wieder auf die Karte. An jedem Tag wird frisch gekocht und Wert auf Qualität gelegt, betont Claudia Ruppert, die auch zwischen den Jahren in der Klosterstube Speisen und Getränke anbietet. In 2023 wird einmal im Monat (mit Ausnahme im August) an einem Samstag und Sonntag geöffnet sein, hauptsächlich vom Weinbau Ruppert und den Weinbaubetrieben Till und Weinfurtner. ney