Weinbau in der dritten Generation beim Mechenharder Dieter Zöller - Zahlreiche Auszeichnungen

Dieter Zöller zeigt die Portugieser-Trauben, die jetzt anfangen, rot zu werden. Winzer Dieter Zöller mit seiner Lebensgefährtin Kirsten und Tochter Julia in seinen Weinbergen.

Und so gratulierten Weinbaupräsident Artur Steinmann und die fränkische Weinkönigin Carolin Meyer in der Mechenharder Woischeuer persönlich. Landrat Jens Marco Scherf übergab den Ehrenpreis, der von dem Künstler Josef Speth mit Buntsandstein und Weinstock gestaltet wurde. Der Ehrenpreis des Landkreises wird an das Weingut vergeben, welches in den zurückliegenden drei Jahren die meisten prämierten Weine in der Fränkischen Weinprämierung hatte, bezogen auf die Anbaufläche. Für seine Weine hat das Weingut Dieter Zöller schon zahlreiche Auszeichnungen bei der Prämierung des Fränkischen Weinbauverbandes erhalten. In diesem Jahr sind es bereits acht Medaillen.

Weinbau wird bei Zöllers in der dritten Generation betrieben. Bereits sein Vater und Großvater betrieben Weinbau, allerdings im Nebenerwerb. Dieter Zöller erlernte mit 16 Jahren den Beruf des Winzers im Weingut der Stadt Erlenbach, arbeitete danach in verschiedenen Betrieben. Auch er begann nach seiner Lehre mit dem Weinbau zunächst nebenberuflich. Nach und nach erweiterte er seine Anbauflächen, war mit seinen Weinen erfolgreich und entschloss sich 2011, seiner Passion künftig hauptberuflich nachzugehen. Aus dem Weinbau wurde ein Weingut.

Er bewirtschaftet derzeit in den Buntsandsteinhängen der Erlenbacher und Klingenberger Steillagen eine Rebfläche von 2,5 Hektar, davon 1,8 Hektar im Eigentum, 0,7 Hektar sind gepachtet. Etwa 80 Prozent seiner Weinberge hat er neu angelegt und strukturiert, wo auf kleinerer Fläche verschiedene Rebsorten, zum Teil auch viel zu nah, standen. Unterstützt wird Dieter Zöller im Betrieb von seiner Partnerin Kirsten und Tochter Julia. Zwei Angestellte sind das ganze Jahr beschäftigt, und während der Häckerzeit und Lese kommen noch ein paar weitere Mitarbeiter hinzu.

Kultiviert werden etwa je zur Hälfte die roten Rebsorten Spätburgunder, Portugieser und Schwarzriesling sowie die weißen Sorten Silvaner, Müller Thurgau, Riesling, Kerner, Bacchus und die Spezialität Muskat Ottonel, eine seltene Rebsorte und Kreuzung aus Gutedel und Muskateller. Diese Rebe wird vor allem im österreichischen Burgenland angebaut.

In Edelstahltanks werden gradlinige, fruchtig frische Weine selbst ausgebaut und in Flaschen abgefüllt. Der Verkauf der Weine erfolgt über das Weingut nach vorheriger Absprache. Zöller bewirtschaftet ausschließlich Terrassensteillagen, alles in aufwendiger Handarbeit, ganz nach dem Motto: "Bei uns läuft die Arbeit nicht vom Band, wir arbeiten mit Herz und Hand."

Besonders schwierig ist die Bewässerung jüngerer Anlagen, denn das Wasser für die angebrachte Bewässerungsanlage muss in Tanks von etwa 3000 Litern dorthin gefahren werden, um damit tröpfchenweise die Rebstöcke zu bewässern. Zöller hofft noch darauf, dass die Kommunen Erlenbach und Klingenberg in Kooperation mit den Winzern eine Weinbergbewässerung auf den Weg bringen können.

Mit dem Umbau der Scheune 2002 auf dem familieneigenen Hof wurde die Woischeuer auch als Ort für die Häckerwirtschaft eingerichtet, die im März, im August mit Hoffest und im November geöffnet wird. Zöller beteiligt sich neben dem Weinbergfest in Erlenbach und Klingenberg auch an den sonntäglichen Aktionen von neun Winzern im Frühjahr und im Herbst am terroir f in Erlenbach, der von den Erlenbacher Winzern dann zu einem Weinprobier- und Verkaufsstand wird.

Christel Ney

Hintergrund: Auszeichnungen für fränkische Weine Fränkische Weine können auf verschiedenen Ebenen ausgezeichnet werden. Höchste Auszeichnung ist der Bayerische Staatsehrenpreis, den jährlich der Betrieb erhält, der in den vergangenen drei Jahren in seiner Betriebsgrößenklasse bis fünf Hektar, fünf bis 15 Hektar, 15 bis 50 Hektar und über 50 Hektar die beste Prämierungsquote erreicht hat und somit den höchsten Anteil prämierter Weine an seiner Gesamtproduktion aufweisen kann. Mit dem Wettbewerb "Best of Gold", die Besten der Besten, kürt der Fränkische Weinbauverband jedes Jahr die zehn besten Frankenweine unter der Rubrik "Großes Franken". Qualifiziert für die Auszeichnung sind alle Frankenweine, die eine Goldmedaille errungen haben. Verliehen wird die höchste Auszeichnung, die ein Weinbaubetrieb erhalten kann, in der Regel auf der Wein-Gala des Fränkischen Weinbauverbands. Klassische Frankenweine mit ihrer besonderen Lagen- und Rebsortenvielfalt sind die perfekten Essensbegleiter. Besondere Weine in dieser Kategorie werden vom Fränkischen Weinbauverband mit den Medaillen Gold, Silber und Bronze ausgezeichnet. Das Siegel "Neues Franken" erhalten unkomplizierte, fruchtig frische Weine, die Spaß machen. Eine spezielle Auszeichnung gibt es für Silvaner, wo mit der "Goldenen Rebschere" alle zwei Jahre die besten Silvaner aus Deutschland und dem Ausland ausgezeichnet werden. (Quelle: Fränkischer Weinbauverband Würzburg)