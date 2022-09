Weinbau aus Leidenschaft

Winzer der Region: Winfried und Doris Salg bewirtschaften in Obernburg acht Ar Rebfläche direkt hinterm Haus

Obernburg 12.09.2022

Denn wo heute Trauben geerntet werden, war bis weit in die zweite Hälfte des vergangenen Jahrhunderts der Nickelsgraben, der von Salg zu einem Weinberg mit Terrassen umgestaltet wurde.

Winfried Salg betreibt Weinbau in zweiter Generation als »leidenschaftliches Hobby«. Gegründet wurde der Betrieb von seinem Schwiegervater Gerhard Bleicher, der mit seiner Familie einen kleinen Weinberg in Erlenbach bewirtschaftete. Der war nach dem Zweiten Weltkrieg in Gefangenschaft in Frankreich und hat dort das Weinmachen erlernt.

Weinberg statt Wiese

Die Anfänge in Obernburg begannen 1970, als das Wohnhaus der beiden Familien gebaut wurde. Beim Ausbaggern der Baugrube in Hanglage fiel eine Menge Erdaushub an, eine große unbebaute Restgrundstücksfläche verblieb. Der Rat des Schwiegervater als Winzer: »Wenn du hier einen Weinberg anlegst, hast du im Sommer etwas mehr Arbeit, wenn du Rasen hinmachst, musst du alle vier Wochen mähen.«

Bleicher schaffte es mit Unterstützung von Winzer Markus Grosch, Winfried Salg für den Weinbau zu begeistern. Dieser verwendete den gesamten Erdaushub, um den Nicklesgraben aufzuschütten und eine neue Landschaftsoberfläche zu gestalten. Um Weinstöcke anpflanzen zu können, mussten auch Terrassen durch Trockenmauern in Handarbeit angelegt werden. 1970 pflanzte er seine ersten Rebstöcke, drei Jahre später konnte der gelernte Drucker seinen ersten Wein herstellen.

Weniger Säure

Mit seinem Schwiegervater gab es anfangs Differenzen hinsichtlich des Ausbaus der Weine. Der habe die damals bevorzugte Qualität favorisiert: »Der Wein muss sauer und herb sein.« Salg hatte bei der Bundeswehr aber einen Winzer kennengelernt, der ihm Alternativen aufzeigte, etwa wie es gelingt, Säure abzubauen. Diese Ratschläge befolgte er, als er vor etwa 40 Jahren die Verantwortung für die Weinerzeugung übernahm. Seine Weine baut er selber aus, lediglich die Flaschenabfüllung übernimmt ein Dienstleister.

Durch die besondere Hanglage im Garten des nur über steile Treppen erreichbaren Wohnhauses ist kein Maschineneinsatz möglich, alle Arbeiten werden händisch erledigt. Bei der Weinlese und in der Häckerzeit kann er auf Familie und Freunde zurückgreifen, die gerne bei der Arbeit helfen. Die haben ihn auch tatkräftig unterstützt, als er nach einem schweren Unfall, den er mittlerweile gut überstanden hat, auf Hilfe angewiesen war und die anfallende Arbeit im Weinberg erledigt werden musste.

Heute ist Weinbau Salg der einzige Winzerbetrieb in Obernburg. Ob sein Betrieb an die nächste Generation weitergegeben werden kann, sei derzeit eher fraglich. Der Vorteil der acht Ar großen Fläche, auf der Reben der Sorten Müller-Thurgau als Weißwein, Spätburgunder als Rotwein und Portugieser als Rose kultiviert werden, ist die direkte Nähe zum Wohnhaus in sonniger Hanglage. »Daher bin ich fast jeden Tag im Weinberg, kann spontan reagieren, was sich besonders positiv auf die Qualität der Rebstöcke auswirkt«, erklärt Salg.

Er genießt es, sich in seiner Freizeit einfach nur mal in seinen Weinberg zu setzen. Der Hang trägt viel Wasser, so dass auch in trockenen Zeiten keine weitere Bewässerung nötig ist. Bei der jährlichen Häckerwirtschaft sind die Weinberge direkt im Blickfeld. Gäste kommen auch aus dem weiteren Umfeld: »Das ist mir anhand der Telefonnummern aufgefallen, als in einem Jahr keine Häcke stattfand und die Stammgäste nachfragten.« Die Häcke wird herkömmlich betrieben ohne gastronomische Konzession. Für das Ehepaar ist es eine Freude, die Gäste zu begrüßen. Weinfreund Winfried Fäth hat eine eigene Häckerhymne zur Melodie von »Heile, heile Gänsje« gedichtet.

CHRISTEL NEY

Hintergrund: Geschichte des Weinbaus in Obernburg Wann erstmals Wein in Obernburg angebaut wurde, ist ungewiss. Die frühesten schriftlichen Zeugnisse liegen aus dem Jahr 1182 vor. Vom Mittelalter bis in die Neuzeit war Wein ein ausgesprochenes Volksgetränk. Trinkwasser aus Brunnen enthielten oft Krankheitserreger, Wein galt als sicherer und gehaltvoller. Generationen von Weinbauern errichteten an den steilen Osthängen des Stadtberges mit Sandsteinen die Weinbergsmauern und Terrassen von der Großwallstädter Gemarkungsgrenze bis zum Mühlrain an der Eisenbacher Straße. Der Weinbau stellte die wirtschaftliche Grundlage eines Großteils der Obernburger Bevölkerung dar. Die durch den Weinbau bedingte wirtschaftliche Blüte dauerte vom 15. Jahrhundert bis in den Dreißigjährigen Krieg. Als die Stadt 1814 zum Königreich Bayern kam, hat Obernburg sich ein neues Stadtwappen gegeben. Ein Hirsch mit Weintrauben und -blättern in seinem Maul gibt einen Hinweis darauf, dass dem Weinbau früher eine besondere Bedeutung zukam. Von 1835 bis 1903 gab es 28 Familien, die ihren Wein in »Nebenwirtschaften« verkauften. Ende des 19. Jahrhunderts verringerte sich die Anbaufläche innerhalb von zwölf Jahren rapide um mehr als die Hälfte auf 6,3 Hektar. Heute sind die Rebflächen bis auf wenige tausend Quadratmeter allesamt aufgegeben worden. Einzig Winfried Salg vermarktet seine Weine vom Nickelsgraben alljährlich im Frühjahr in seiner Häckerwirtschaft. ()