Winzer setzt in Erlenbacher Steillagen auf gezielte Schutzmaßnahmen

Weinbau auf Basis digitaler Daten

Weinbau Simon Almritter: Zu Beginn der Weinlese auf dem Erlenbacher Hochberg Simon Almritter in seinem Weinberg auf dem Erlenbacher Hochberg

Das Erhalten von Natur und Umwelt ist ihm wichtig. Dazu gehört, dass er seine Arbeitsweise auch kritisch hinterfragt. Almritter: »Ich überlege, wie ich die Belastungen für die Natur reduzieren und so gering wie möglich halten kann oder was für eine gesunde Ernte wirklich notwendig ist.«

Informieren und beobachten

Hilfreich bei seiner Arbeit ist das Weinbaufax vom Weinbauring Franken e.V. (siehe Kasten), das auch über aktuell notwendige Maßnahmen, im Weinberg informiert. Ergänzend dazu sind ihm seine eigenen Beobachtungen wichtig. Simon Almritter betreibt den Weinbau in erster Generation. Seine 0,5 Hektar Rebflächen befinden sich in den Terrassensteillagen auf dem Erlenbacher Hochberg. Er baut die Erträge selber aus und füllt den Wein in die Flaschen ab. Bei den Weißweinen sind das Müller Thurgau, Silvaner und Kerner, bei den Roséweinen Rosé und Blanc de Noir sowie bei den Rotweinen Portugieser, Spätburgunder und Regent.

Seinen ersten Weinberg hat er 2003 erworben, die Betriebsgründung war 2006. Den Weinbau betreibt er neben seiner Arbeit als Heilerziehungspfleger. Normalerweise verkauft er den Wein auch in seiner Häckerwirtschaft, die aber in diesem Jahr wegen Renovierungsarbeiten nicht stattfinden kann. Zum Weinbau kam er durch ehemalige Kollegen seines Vaters im Krankenhaus in Erlenbach, die mit Weinbau zu tun hatten. Heinrich Almritter fand die Arbeit rund um die Herstellung von Wein sehr interessant und brachte Simon auf die Idee, eine Winzerlehre zu machen, um später gemeinsam im Weinbau tätig zu werden.

Ausbildung zum Weinbautechniker

Nach seiner Schulzeit und dem Besuch der Berufsfachschule begann er im Weingut Höflich in Großostheim eine zweijährige Lehre, später schloss er eine Ausbildung zum Weinbautechniker in Bad Kreuznach ab. Als Winzer war er fast drei Jahre in den Weinbergen der Paradeismühle in Klingenberg und danach vier Jahre beim Weingut der Stadt Klingenberg tätig.

Simon Almritter betreibt konventionellen Weinbau unter Berücksichtigung wissenschaftlicher Daten. Diese Daten stehen ihm im Rahmen des »Viti-Monitorings« zur Verfügung, ein digitales System für Krankheiten, Nützlinge und Schädlinge im Weinbau, das mit Prognosemodellen arbeitet. Es liefert dem Winzer wichtige Entscheidungshilfen und Handlungsanleitungen für einen gezielten und praktischen Pflanzenschutz auf wissenschaftlicher Basis.

Dadurch kann der Einsatz von chemischen Pflanzenschutzmitteln auf ein Mindestmaß reduziert und damit die Risiken für Menschen, Tiere und Umwelt deutlich verringert und planlose »Blindschüsse« vermieden werden. Eine fachliche Weiterbildung ist ihm immer wichtig und begleitet seine Arbeit als Winzer, frei nach dem Motto: »Es gibt immer was zu tun.«

Nächste Folge am Dienstag, 18. Oktober: Weinbau Spielmann. Alle Folgen im Dossier »Winzer der Region«.



Christel Ney

Hintergrund: Das Weinbaufay Das "Weinbaufax" ist bei den Winzern Frankens ein fester Begriff, an dem sie auch in digitalen Zeiten festhalten, auch wenn die Informationen mittlerweile per E-Mail verschickt werden. Es wird vom "Amtlichen Rebschutzdienst" der Bayerischen Landesanstalt Veitshöchheim herausgegeben und vermittelt zweimal in der Woche hilfreiche Informationen zum Weinbau. In der Regel wird am Montag der notwendige Pflanzenschutz analysiert und entsprechende Maßnahmen empfohlen. Donnerstags werden die Weinbauhinweise um die gemachten Beobachtungen aktualisiert. Das Weinbaufax besteht aus zwei Teilen. Im ersten Teil wird die allgemeine Rebschutzsituation beschrieben. Die Aussagen beruhen auf den zusammengeführten Informationen der Rebschutzwarte, den Beobachtungen aus den Monitoringflächen, den Berechnungen der Prognosemodelle sowie den absehbaren weiteren Vegetationsentwicklungen. Im zweiten Teil werden die speziellen Überlegungen zum derzeitigen Pflanzenschutz hinzugefügt, ergänzt durch allgemeine Empfehlungen und Hinweise für den Weinbau. Im Herbst geben aktuelle Reifemessungen Auskunft über die Mostgewichts- und Säureentwicklung. (Quelle: Weinbauring Franken e.V.) ney