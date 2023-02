Weilbacher wünschen sich bessere Bus- und Zugverbindungen

Ergebnisse einer Mobilitätsumfrage vorgestellt

Weilbach 06.02.2023 - 00:00 Uhr 2 Min.

Viele Bürger in Weilbach wünschen sich einen verkehrssicheren Radweg zum Ortsteil Weckbach entlang der Straße nach dem Kreisel.

Ziel dieser Umfrage war es, die aktuelle Nutzung von Mobilitätsangeboten zu erfragen, um Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen, wie in Zukunft die Mobilität in Weilbach aussehen könnte.

114 Bürger nahmen teil

Die Ergebnisse dieser Umfrage wurden am Freitag im Sportheim des SV Weilbach vorgestellt. Trotz des interessanten Themas konnte Bürgermeister Robin Haseler (SPD) nur zehn interessierte Bürger zu dieser Veranstaltung begrüßen. Karlheinz Paulus und Onur Tüptük von der Energieagentur zeigten die Auswertungen in einer Präsentation.

Insgesamt hatten 114 Bürger an der Online-Umfrage teilgenommen. Die meisten Teilnehmer waren in der Altersgruppe zwischen 40 und 60 Jahren (55 Prozent) zu verzeichnen. Die jüngere Bevölkerung des Ortes (18 bis 39 Jahre) war in der Umfrage mit nur circa 27 Prozent vertreten. Haseler fand dies schade, da er sich gerade von Jüngeren mehr Interesse an diesem Thema erwartet hatte. Zur Frage »Wie würden Sie Ihre eigene Mobilität beschreiben?« stellte sich heraus, dass 77 Prozent der Befragten fast täglich das eigene Auto nutzen. Die Verbindungen von Linienbussen und der Bahn wurden gerade einmal von 13 Prozent der befragten Bürger als gut bewertet. Etwa 52 Prozent der Befragten gaben an, dass die Entfernung zu ihrem Arbeitsplatz bis zu zehn Kilometer betrage und sie diesen Weg überwiegend mit dem privaten Fahrzeug zurücklegten. Beim Punkt »Bewerten Sie den Bus- und Bahnverkehr in Weilbach zum aktuellen Zeitpunkt« gab die Hälfte der Befragten eine neutrale Bewertung ab - fast 36 Prozent bewerteten die aktuellen ÖPNV-Angebote jedoch als schlecht bis sehr schlecht.

Ausbau des Fahrradnetzes

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich die Weilbacher in Zukunft bessere Bus- und Zugverbindungen mit kürzeren Intervallen und Wartezeiten - insbesondere abends -, sowie den Ausbau des Fahrradnetzes (Fahrradweg Weilbach-Weckbach) und die Möglichkeit der Nutzung von Carsharing wünschen. Auch seien die momentanen Öffnungszeiten des Regionalmarktes nicht arbeitnehmerfreundlich. Hier wünsche man sich verlängerte Öffnungszeiten von 17 bis 20 Uhr. Eine Geschwindigkeitsregelung innerorts auf Tempo 30 und ein Parkverbot im Ortskern von Weilbach wurden ebenfalls vorgeschlagen.

In der anschließenden Diskussion wurde die Möglichkeit eines »Rufbusses« (Shuttle on Demand) angeregt. Bürgermeister Haseler teilte mit, dass dies aktuell bereits in der Region beraten werde. Das Konzept eines »Rufbusses« werde man auch innerhalb der Odenwaldallianz näher betrachten.

Werner Rodenfels

