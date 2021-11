Weilbacher Frösch starten in die Faschingssaison

Vereinsfarbe »Grün« und Wasser im Dreiröhrenbrunnen auch als Zeichen der Hoffnung

Eine große Narrenschar versammelte sich am Donnerstag, 11.11. um 11.11 Uhr am Dreiröhrenbrunnen. Sitzungspräsident Iven Trautmann eröffnete die bislang ungewisse Faschingssaison.

Ampelsignal »freie Fahrt«

Während sich die Amorbacher Jolle entschieden haben abzusagen, hat der Sitzungspräsident am Donnerstag um 11.11 Uhr am Dreiröhrenbrunnen eine flammende, oder besser eine leidenschaftliche Eröffnungsbüttenrede gehalten: »Die Ampel, ja die ist voll im Trend, die Krankenhausampel scho eh jeder kennt. Jetzt gibt's auch ne Ampel in der Koalition, die regiert dann uns und unsere ganze Nation. Doch bei der Ampel zählt für uns immer nur ein Signal und das ist Grün für uns und freie Fahrt für den Karneval«.

Trautmann blickte aber auch kurz zurück in die faschinglose Zeit, als alles ausfiel: »Kein Mensch war hier weit und breit, es war Lockdown in der Corona-Zeit, do fiel der Fasching komplett aus, keen Mensch durft zum Feiern uff die Gasse naus, ke Sitzung drin im Rathaussaal, gefeiert wurd nur noch digital.« Deshalb freute sich der Sitzungspräsident sehr, dass zur Saisoneröffnung etliche Zuschauer und Klassen der Gotthardsgrundschule Weilbach an den Brunnen kamen. Die Kinder waren recht aufgeregt, haben sich riesig gefreut und haben für die Frösch ein Lied gesungen, währenddessen traditionell grünes Wasser aus dem Dreiröhrenbrunnen floss. Anschließend bekam jedes Kind ein Gummibärchen und einen Schokokuss.

Neues altes Prinzenpaar

Auch Elferrat Carsten Krejtschi gab eine launige Büttenrede zum Besten: »Die Gedanke an Fasching, die tauchen wieder auf, Erinnerung an Barbetrieb, die haben wir zuhauf. Corona hat uns allen zugesetzt, nochmal zuhaus' Fasching feiern, da wären wir entsetzt...«. Ein neues Prinzenpaar gibt es nicht. Wenn es wieder losgeht, regieren Prinz Robert und Prinzessin Karin Holzschuh (gewählt 2020), die bei der Eröffnung nicht anwesend waren. Bevor es zum Feiern in ein Gasthaus ging, wurde am Brunnen noch etwas geschunkelt und gesungen.

Anja Keilbach