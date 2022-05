Weilbach rechnet mit deutlich höheren Einnahmen

Haushalt: Investitionen von 5,64 Millionen Euro geplant - Fehlbetrag im Ergebnishaushalt

Weilbach Donnerstag, 26.05.2022 - 16:21 Uhr

"Un­ser Haus­halt 2022 ist in die­sem Jahr eher un­spek­ta­ku­lär und be­schränkt sich über­wie­gend auf das Ab­ar­bei­ten der Pf­licht­auf­ga­ben ei­ner Ge­mein­de." So be­sch­reibt Weil­bachs Bür­ger­meis­ter Ro­bin Ha­se­ler den Haus­halts­plan, der in der Ge­mein­de­rat­sit­zung am Di­ens­tag nebst Sat­zung und An­la­gen ein­stim­mig ver­ab­schie­det wur­de.